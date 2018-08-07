Для доноров России запущены бесплатные образовательные вебинары

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Национальный фонд развития здравоохранения приглашает организаторов донорского движения и волонтеров на бесплатные образовательные вебинары DonorLab, сообщает пресс-служба фонда.

Работа образовательной площадки, созданной при поддержке Фонда президентских грантов, направлена на повышение уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере донорства и специалистов Службы крови. Бесплатные вебинары DonorLab пройдут 15, 22 и 29 августа 2018 года (начало в 10.00 по московскому времени), а также в сентябре.

"Тематика занятий DonorLab формируется на основе запросов, которые мы получаем от организаторов и волонтеров донорского движения, наиболее актуальных для них", — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Среди таких запросов — наиболее эффективные инструменты для продвижения в основных социальных сетях и работа с блогерами для продвижения безвозмездного донорства. Серия вебинаров в августе, как отметила Елена Стефанюк, посвящена именно этой теме.

В целом образовательный курс будет полезен всем, кто занимается социальным проектированием, добровольческой деятельностью, продвижением в социальных сетях информации о некоммерческих социальных проектах.