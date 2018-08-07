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Социальный навигатор
Здоровье

Жить, а не доживать до пенсии: что советуют ученые

(обновлено: 09:14 07.08.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЖить, а не доживать до пенсии: что советуют ученыеЖить, а не доживать до пенсии: что советуют ученые
© РИА Новости / Евгения Новоженина

"Пенсионный" закон не обсуждает сегодня только ленивый или очень молодой, остальных людей волнует вопрос "как дожить" до счастливого времени без будильников и начальников. Ответы корреспондент проекта "Социальный навигатор" получил у ученых-геронтологов, психологов, тренеров, словом, у тех, кто профессионально занимается этой проблемой.

Сравняются ли пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни? Конечно, нет, уверена заместитель директора по лечебной и организационно-методической работе Российского геронтологического научно-клинического центра, доктор медицинских наук, профессор Надежда Рунихина. 

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Но все не так плохо, как может показаться: на сегодняшний день в России средняя продолжительность жизни сильно выросла — до 72-73 лет. И, что особенно радует, продолжает расти. При худшем сценарии, если утвердят именно максимальный пенсионный возраст из предложенного и жить россияне будут столько же, на пенсии удастся отдохнуть около 10 лет. И это в случае, если ничего сами для продления жизни и поддержания здоровья предпринимать не будем, подчеркивает профессор.

Врачи, психологи и фитнесс-консультанты поделились с корреспондентом "Социального навигатора" простыми, но действенными советами, как продлить здоровье "подручными" методами.

Рецепт первый: двигайся

К пенсионному возрасту можно и нужно готовиться заблаговременно, утверждает Надежда Рунихина.

Физическая активность — лучшее лекарство от старости. Движение позволяет не только сохранить молодыми мышцы и суставы, но и поддерживает в нормальном состоянии сосуды, а значит, и сердце.

"Начать заниматься спортом никогда не поздно. Даже если вы всю жизнь пили, курили и не занимались собой, то все равно стоит отказаться от вредных привычек и начать увеличивать свою физическую активность, пусть даже в 50 лет. Это существенно улучшит ваше здоровье", — отметила Надежда Рунихина.

Она также подчеркнула, что занятия спортом обязательны не только для офисных работников, но и для тех, кто работает руками.

Вопрос в правильном распределении нагрузки, соглашается с профессором фитнесс-тренер Олег из Москвы. Оптимальным вариантом для людей среднего возраста станут полутора-двухчасовые занятия с интенсивной нагрузкой три-четыре раза в неделю. Можно ходить в фитнес-зал, бассейн, бегать, играть в футбол, волейбол и так далее.

Людям постарше нужно выбрать вид физической активности, посоветовавшись предварительно с врачом, считает фитнесс-тренер.

Например, бег показан далеко не всем и не в любом возрасте. Это же касается силовых упражнений, они могут серьезно навредить, если позвоночник не в порядке. Впрочем, современная индустрия фитнеса может предложить идеальную программу для любого организма.

Вывод: пройдите обследование у врача и — в зал.

Рецепт второй: не стареют сильные духом 

Можно заниматься спортом и без членства в клубе, считает врач на пенсии Марина Волкова. Не так давно она получила травму, на полгода лишившую ее привычной способности активно двигаться. 

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"Каждое утро делаю зарядку, сын скачал упражнения в интернете. Сначала было очень тяжело, лениво, но потом организм мне как будто ответил. День за днем становилась сильнее, появилось удовольствие от движения. Теперь еще с палками для скандинавской ходьбы "делаю" по 5 километров, в любую погоду. А вы не знаете, где записаться в "серебряные волонтеры"? Думала, с уходом с работы жизнь закончилась, особенно когда восстанавливалась после болезни. А сейчас сил полно, хочу приносить пользу, быть в коллективе. Понимаете, мне важно быть полезной и быть среди людей", — делится своими рецептами и планами на будущее Марина.

Любая социальная активность для пожилых людей очень важна, подтверждает слова пенсионерки профессор Рунихина. "Человек, который не ищет себе друга, — себе враг", — уверена она.

Рецепт третий: дружите с мозгом

Жить, а не доживать получается у тех, кто не перестает занимать свой мозг, считает психолог Маргарита Никулина.

"Ко мне в районную поликлинику приходит очень много возрастных людей, да и сама я дама с большим жизненным опытом", — рассказывает психолог.

Ее профессиональный опыт подтверждает: те, кто начал учить в пенсионном возрасте иностранный язык, кто продолжает жить своей профессией и следит за всем новым, что в ней происходит, — молоды и в 80, и в 90 лет. У них есть мотивация, желание жить, еще нереализованные планы. 

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Тут каждый может вспомнить и пример из своей жизни: школьный учитель географии или профессор в университете, которым, кажется, давно пора было бы уйти на заслуженный отдых и сидеть с внуками, год за годом поражают учащихся своей памятью и жизненной энергией. Почему? Чаще всего потому, что они увлечены любимым делом и не выпадают из своей темы или профессии.

Прошедший в России чемпионат мира по футболу также показал, что в стране много "серебряных" волонтеров, готовых наравне со студентами-первокурсниками помогать болельщикам найти место на стадионе, выбрать лучший фон для селфи в незнакомом городе или подсказать на английском и испанском языках дорогу до музея. Чем не пример счастливой и полной событиями жизни?

Так что старость откладывается. Если, конечно, сами этого хотите.

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Старейший волонтер Калининграда
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