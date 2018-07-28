Гепатит – это уже не смертельно: как вылечить болезнь в России

Гепатит - это уже не смертельно: как вылечить болезнь в России

Гепатит - это уже не смертельно: как вылечить болезнь в России

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. В России около 8 миллионов больных хроническими гепатитами В и С. Как вылечить гепатит? Какие препараты доступны? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".

"Врачи отговаривали лечиться, но я упорный"

Валерию из Омска 79 лет. В середине 1990-х он узнал о том, что болен хроническим гепатитом С. Где и когда заразился, непонятно. Впрочем, искать виноватых не в его характере. Валерий — энергетик, руководил прокладкой линий электропередачи в самых труднодоступных республиках Советского Союза. Поэтому, узнав о своем диагнозе, мужчина не стал впадать в отчаяние, а отправился к врачам с конкретными вопросами: "Что делать? Как лечить?".

Врачи из инфекционной больницы поставили мужчину на учет. Время шло, болезнь прогрессировала, результаты анализов становились не то чтобы совсем плохими, но и улучшения не было. А Валерий не становился моложе. Именно преклонным возрастом врачи оправдывали нежелание назначать ему терапию: мол, вы уже восьмой десяток разменяли, так зачем лечиться?

К счастью, Валерию попалась компетентная врач-терапевт в районной поликлинике. Посмотрев в очередной раз на результаты его анализов, она рассказала о пожилом пациенте, который так же приходил к ней на прием, и с печенью у него все вроде бы было в порядке, улыбался, шутил — а через три месяца умер. От гепатита. Валерий намек понял.

Мужчина обратился на горячую линию общественной организации "Вместе против гепатита". Там ему рассказали о существующих возможностях лечения. Вариант с официальной терапией за свои деньги не подошел. 1 миллион рублей за курс — слишком дорого, тем более для пенсионера. Бесплатно не назначают. Для пациентов, которые не могут позволить себе лечение или получить терапию от государства, остается третий вариант — самостоятельное приобретение воспроизведенных копий оригинальных лекарственных препаратов, или дженериков.

© РИА Новости Для пациентов, которые не могут позволить себе лечение или получить терапию от государства, остается третий вариант — самостоятельное приобретение копий оригинальных лекарственных препаратов © РИА Новости Для пациентов, которые не могут позволить себе лечение или получить терапию от государства, остается третий вариант — самостоятельное приобретение копий оригинальных лекарственных препаратов

Дженерики для лечения гепатита С покупаются в основном либо в Египте, либо в Индии. В России существуют так называемые клубы покупателей — объединения пациентов, помогающих друг другу приобрести жизненно важные лекарства за рубежом. В одном из таких "клубов" Валерию и помогли с заказом дженериков.

Прием лекарств проходил под контролем врача-инфекциониста из поликлиники — она назначала необходимые анализы, чтобы посмотреть, отвечает ли организм Валерия на терапию. Организм ответил. Лечение закончилось месяц назад. Предварительные результаты анализов показали: вирус гепатита С не обнаружен.

Долгие проводы

Сейчас в России отсутствует единая государственная программа профилактики и лечения хронического вирусного гепатита. Каждый регион руководствуется собственным пониманием того, как эти заболевания выявлять и лечить и сколько денег на это тратить.

Тем не менее добиться лечения за счет государства можно. Для этого необходимо получить у врача-инфекциониста в районной поликлинике направление в региональный гепатологический центр, в роли которого, как правило, выступает местный СПИД-центр или инфекционная больница. В гепатологическом центре при необходимости будут проведены дополнительные медицинские обследования, по результатам которых врачебная комиссия вынесет решение о сроках начала противовирусной терапии в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Ключевой момент — сроки начала лечения. Они, как правило, напрямую зависят от критериев назначения лекарств. В этом году организация "Вместе против гепатита" направила запросы в департаменты здравоохранения всех регионов РФ с просьбой разъяснить, по какому принципу пациентам назначаются препараты и какие именно.

В большинстве полученных ответов говорилось, что отбор пациентов осуществляется "на основании стадий фиброза (F3 или F4) и наличия клинически значимых внепеченочных проявлений". По сути, это означает: чем сильнее у пациента разрушена печень и чем больше повреждений вирус гепатита нанес другим органам, тем выше шансы на бесплатную терапию.

Что касается лекарств, специалисты в области заболеваний печени рекомендуют лечить гепатит С современными препаратами прямого противовирусного действия (ПППД). Благодаря им это заболевание сегодня считается полностью излечимым.

В России часть этих препаратов также зарегистрирована. Однако во многих регионах по-прежнему в приоритете терапия пегилированным интерфероном — устаревшим препаратом с сильными побочными эффектами и не такими высокими показателями излечения. Почему его до сих пор закупают? Дело в цене — это лекарство стоит значительно дешевле ПППД.

В отчете о государственных закупках препаратов для лечения гепатита С, подготовленном Коалицией по готовности к лечению , приведены следующие цифры. Общая сумма средств, потраченных на препараты, в 2017 году составила чуть более 3,6 миллиарда рублей. На эти деньги лечение ПППД получили около 4,9 тысячи пациентов, терапия пегилированными интерферонами была закуплена для 4,7 тысячи человек. Если учесть, что количество больных хроническим вирусным гепатитом С, по официальным данным Минздрава, превышает 1,8 миллиона, получается, что лечение в 2017 году прошли всего 0,54% пациентов.

Конечно, можно приобрести зарегистрированные в России ПППД за свой счет. Стоимость курса лечения в таком случае будет варьироваться от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от схемы лечения. Чем дороже, тем эффективнее, поэтому препараты, убивающие все генотипы вируса гепатита С, как раз и обойдутся в миллион. Для большинства россиян эти суммы попросту неподъемны. И если государство и производители лекарств не сумеют договориться о ценах, пациенты так и будут либо привозить препараты из-за рубежа, либо годами стоять в очереди на лечение.

"Врач УЗИ сказал, что мне осталось жить 10 лет"

Вадиму 37 лет. Москвич. О том, что болен гепатитом С, узнал в 2014 году. У мужчины сильно раздуло живот, вызвал скорую. В больнице поставили диагноз: декомпенсированный цирроз печени на фоне хронического вирусного гепатита С. Это когда печень зарубцована настолько сильно, что уже не справляется со своими функциями. Причем до проблем с животом особых проявлений ни цирроза, ни гепатита Вадим не ощущал — разве что быстро утомлялся.

До 2010 года мужчина каждые полгода сдавал анализы на различные инфекции, в том числе на вирусные гепатиты. Результаты все время были отрицательными. Получается, что цирроз на фоне гепатита С у него развился буквально за несколько лет. Возможно, сыграл роль третий генотип вируса. По словам врачей, он может привести к развитию цирроза быстрее других.

© РИА Новости / Игорь Онучин По словам врачей, третий генотип вируса гепатита С может привести к развитию цирроза быстрее других © РИА Новости / Игорь Онучин По словам врачей, третий генотип вируса гепатита С может привести к развитию цирроза быстрее других

"Врач УЗИ сказал мне, что с таким диагнозом я проживу еще максимум лет 10, — вспоминает Вадим. — Лечить мой гепатит на тот момент было нечем — интерферон не назначали из-за низких тромбоцитов, а только появившиеся на тот момент препараты прямого противовирусного действия при таком циррозе, как у меня, могли назначаться только в сочетании с рибавирином. Который, опять же, мне был противопоказан из-за тромбоцитов".

Мужчину поставили в очередь на трансплантацию. Пока он собирал справки и мучился от внутренних кровотечений, прошло четыре месяца. Очередное обследование принесло еще одну неприятную новость: у Вадима обнаружили гепатоцеллюлярную карциному, то есть рак печени. Медлить было нельзя.

В декабре 2017 года Вадима прооперировали в московском НИИ им. Склифосовского. Трансплантацию перенес хорошо. На пятый день уже ходил, на 19-й выписали из больницы. Неделю назад Вадим закончил трехмесячный курс терапии гепатита С. Вирус перестал обнаруживаться после первого месяца приема лекарств…

По данным референс-центра по вирусным гепатитам Роспотребнадзора, только в 2015 году от цирроза печени, вызванного хроническим гепатитом С, умерло около 15 тысяч человек. Еще 1600 человек скончались от рака печени, также вызванного этой инфекцией. А если учесть, что эта статистика не принимает в расчет гепатит В, который также способствует развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, ситуация становится не просто тревожной, а угрожающей.

"Я прививки не боюсь, если надо — уколюсь!"

В больнице Вадим познакомился с 63-летним Евгением из Нижнего Новгорода. Тот стоял в очереди на пересадку печени из-за рака, вызванного хроническим гепатитом В.

Евгений подозревает, что подхватил вирус в армии. Солдаты в приказном порядке были донорами. Кровь у всех брали одной иглой, видимо, тогда и произошло инфицирование.

Евгений прожил с гепатитом В, не подозревая о том, что болен, почти 40 лет. А потом узнал, что у него рак печени и нужна трансплантация. Операция завершилась успешно, и уже через три месяца после этого мужчина вышел на работу.

В 2017 году в России было зарегистрировано около 29 тысяч новых случаев хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В. Оценочные данные референс-центра по вирусным гепатитам показывают, что около 2% населения Российской Федерации, или порядка 3 миллионов человек, могут быть хронически инфицированы вирусным гепатитом В. На учете состоят около 500 тысяч пациентов. Из них около 20% имеют стадию фиброза печени F3-F4 (тяжелый фиброз, требующий срочного лечения). По статистике ВОЗ, у 20-30% взрослых больных с хронической инфекцией вируса гепатита B в течение жизни развивается цирроз и/или рак печени.

В отличие от гепатита С, заражение вирусным гепатитом В можно предотвратить с помощью прививки. Здесь России есть чем гордиться. С момента начала программы плановой вакцинации населения около 100 миллионов человек были привиты от гепатита В. В прошлом году вакцину получили более 97% новорожденных. В возрастной группе от 18 до 35 лет охват иммунизацией превышает 95%. По этим показателям Россия, без преувеличения, один из мировых лидеров.

"И все же работать есть над чем. К сожалению, не во всех регионах люди осведомлены о возможности бесплатно сделать прививку от гепатита В в поликлинике по месту жительства, о мерах предосторожности в быту в случае наличия в семье человека с хроническим гепатитом В, о существующих возможностях лечения, — говорит председатель правления организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко. — Анализ обращений, поступающих на нашу горячую линию, показывает рост числа запросов от больных гепатитом В, которые не наблюдаются у врача, не проходят обследование и не получают никакого лечения. В процессе консультаций чаще всего выясняется, что пациент не обладает даже элементарными знаниями о своем заболевании, диагноз был поставлен много лет назад, врач сказал, что это не лечится и что ничего делать не нужно".

© РИА Новости / Александр Кряжев В отличие от гепатита С, заражение вирусным гепатитом В можно предотвратить с помощью прививки © РИА Новости / Александр Кряжев В отличие от гепатита С, заражение вирусным гепатитом В можно предотвратить с помощью прививки

Национальная стратегия нужна как воздух

Доступность препаратов для лечения гепатита В — еще одна больная мозоль отечественной системы здравоохранения. Наиболее эффективные — теновофир и энтекавир — выпускаются российскими фармкомпаниями и закупаются регионами. К сожалению, не всеми. Так, в Санкт-Петербурге тенофовир российского производства для региональных льготников доступен с 50-процентной скидкой, стоимость месячного курса лечения для пациента составляет меньше 50 рублей. Но это потому, что в городе есть собственная программа лечения гепатитов. А в регионах, где такой программы нет, пациенты вынуждены покупать препарат в розничных аптечных сетях по ценам, которые колеблются от 1000 до 8000 рублей за курс.

В 2016 году Российская Федерация вместе с другими странами — членами ВОЗ подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусным гепатитам. Этот документ предусматривает создание в каждой стране национальной стратегии борьбы с этими заболеваниями, с отдельным бюджетом, общероссийским регистром пациентов и четкими индикаторами снижения заболеваемости, смертности и охвата терапией, предпочтительно современной.

Однако многочисленные просьбы пациентских организаций в Минздрав и аппарат правительства с просьбой такую стратегию разработать пока ни к чему не привели.

Куда обращаться за помощью

— Всероссийская горячая линия "Победим гепатит вместе" (работает с привлечением средств Фонда президентских грантов): 8 (800) 775-92-00.

— Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья Всероссийского союза пациентов: 8 (800) 500-82-66.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

— Горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

— Некоммерческий проект поддержки, помощи и общения людей, затронутых вирусными гепатитами В, С и D "Гепатитка".

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