Перспективы цифровой медицины обсудили в рамках форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. 17 июля специалисты кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И.Евдокимова, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России и Российской ассоциации содействия науке обсудили с участниками форума "Территория смыслов на Клязьме" наиболее значимые аспекты цифровой медицины.

Сегодня цифровая медицина у многих ассоциируется с браслетами для измерения пульса и электронной записью в поликлинику. На самом деле самые наукоемкие и передовые решения находятся на стадии разработки — ученые пытаются "приручить" суперкомпьютеры и системы искусственного интеллекта, для того чтобы использовать в борьбе с различными заболеваниями.

Каждый человек уникален по отпечаткам пальцев, набору генов и особенностям болезней. Для того чтобы собрать весь объём данных о человеке и предложить оптимальный путь по сохранению здоровья, необходимы колоссальные вычислительные ресурсы.

Вечером участники в формате деловой игры обсудили плюсы, минусы и перспективы цифровой медицины. Была поставлена задача смоделировать решения, которые бы привели к увеличению продолжительности жизни. Для этого необходимо было сравнить цифровые, управленческие и биомедицинские технологии.

Помимо углубления в специфику цифровой медицины, участники смены "Цифровой мир" получили результативный тренинг по реализации различных моделей демократического принятия коллективных решений.

В пленарной сессии приняли участие: детский эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, эксперт в области информатизации здравоохранения Максим Шаманский, ведущий инженер информационных технологий кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медико-стоматологического университета имени А.И.Евдокимова Дмитрий Кудинов, а также экономист Федерального научно-практического центра подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения Ольга Майорова.