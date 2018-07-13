Здоровье без границ: в России применяют инновационную терапию лейкозов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева в Москве впервые в России начали применять инновационное лечение острых лейкозов генно-инженерными Т-лимфоцитами. В прошлом году данная методика получила лицензию в США, а европейские специализированные центры по разным причинам не спешат вводить это новшество.

В Россию по приглашению врачей приехал автор методики Мишель Саделайн ‒ один из первых в мире разработчиков генно-инженерной терапии лейкозов, директор Центра клеточной инженерии ракового мемориального онкологического центра имени Слоуна в Нью-Йорке.

Сегодня в центре им. Дмитрия Рогачева в стадии ремиссии находятся первые пять пациентов в возрасте от двух до 19 лет, получившие терапию Т-лимфоцитами.

Попытки оснастить иммунную систему оружием для борьбы с опухолями предпринимались в течение почти 100 лет, но только сегодня эта идея получила свое воплощение.

Технология CAR состоит в получении у больного его собственных Т-лимфоцитов, перенос в них химерного антигенного рецептора, который затем и "находит" опухолевые клетки, размножение уже модифицированных Т-клеток и их возвращение "хозяину".

Мишель Саделайн, автор инновационной технологии, приехал в Россию, чтобы пообщаться и поделиться опытом с российскими коллегами.

"Я испытываю к русским врачам глубокое уважение. Несколько лет назад в Нью-Йорке мы начали развивать новую форму терапии рака. Мы разработали молекулы, которые мы называем CAR. Мы начали это дело в Нью-Йорке. Через какое-то время мы получили добро от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на лечение нашим методом. Я очень счастлив, что сегодня в вашей стране есть группа профессора Масчана, которая развивает эту новую технологию в России", — сказал врач.

© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Попытки оснастить иммунную систему оружием для борьбы с опухолями предпринимались в течение почти 100 лет, но только сегодня эта идея получила свое воплощение. © Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Попытки оснастить иммунную систему оружием для борьбы с опухолями предпринимались в течение почти 100 лет, но только сегодня эта идея получила свое воплощение.

Саделайн также четко дал оценку взаимоотношениям между Россией и США.

"Разумеется, я считаю, что международные отношения России и США не должны влиять на научный обмен и медицинское сотрудничество. Я же тут! Я считаю, что здравоохранение — это универсальная проблема, и она должна объединять нас всех в наших попытках спасти пациентов. Поэтому мои коллеги тут и в США разделяют такие же цели. Спорт делает такие же вещи, также объединяет людей. Спасение нашей планеты против загрязнения — это планетарные вопросы для всего человечества, они больше, чем политика", ‒ говорит Саделайн.

На вопрос, что он думает о слухах про то, что может получить Нобелевскую премию по медицине, скромный Мишель просто отмахивается, вроде "да перестаньте".

Этот визит — большая честь для нас. Мишель, можно сказать, на глазах у нас меняет детскую и взрослую онкологию. Для нас как специалистов нашего центра, узнавших о методике Саделайна несколько лет назад, сразу стало ясно, что нужно двигаться в этом направлении. Это шанс для пациентов, которых раньше нельзя было вылечить", ‒ считает доктор медицинских наук Михаил Масчан. Кстати, именно под его руководством сегодня в центре им. Дмитрия Рогачева ведутся исследовательские работы с Т-лимфоцитами.

Михаил Александрович считает, что Саделайн очень помог выбрать нужный и кратчайший путь для того, чтобы российские дети смогли получить доступ к этой терапии.

"Мы не изобретали новую технологию или свое лечение. Но она настолько сложная и для ее внедрения необходима была консультативная, коллегиальная помощь Саделайна, и он нас здорово поддержал, за что ему огромное спасибо", — продолжает Михаил Масчан.

Генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев отметил: "Новые подходы для научных исследований говорят о том, что государство крайне заинтересовано в развитии отечественной науки, совершенствовании новых технологий, взаимодействии между исследовательскими центрами разных стран. Вот приехал Мишель Саделайн — можно считать важной вехой сотрудничества не только двух центров. Открытие Саделайна в лечении для онкологических больных раздвигает границы между странами, что, несомненно, только улучшит мировой политический климат".