Манная каша, поручни и ром: отчего и почему возникают аллергии

8 июля во всем мире отмечался Всемирный день борьбы с аллергией. Впервые он был проведен в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. О причинах возникновения аллергий и современных методах лечения читайте в материале "Социального навигатора".

По данным ВОЗ, от различных аллергий страдает треть населения нашей планеты. В конце XX века аллергию стали называть эпидемией XXI века, ведь число аллергиков не уменьшается, а стремительно растет.

"За последние 30 лет число заболеваний аллергиями увеличилось во всем мире почти в три раза. С каждым годом аллергиков становится все больше и среди взрослых, и среди детей", — рассказывает Асель Нуртазина, кандидат медицинских наук, завуч кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Развитие новой "эпидемии" ученые связывают с разными факторами: загрязнение окружающей среды, питание, образ жизни современных жителей мегаполисов, постоянный контакт с "химией", стрессы.

"В больших городах, в промышленно развитых странах аллергические заболевания встречаются гораздо чаще, чем у тех, кто живет на природе", — поясняет Асель Нуртазина.

В 1989 году учеными была выдвинута так называемая теория влияния гигиены, согласно которой наша иммунная система, рассчитанная на противостояние с большим количеством внешних угроз, оказавшись "не у дел", сама находит себе работу. А у детей иммунитет иногда и не может сформироваться правильно, ведь многие родители, опасаясь грязи и инфекций, не позволяют малышам не только играть в песочнице, но иногда и просто ходить по земле. Специалисты подчеркивают: никто не призывает не делать прививки, не мыться или есть грязными руками, но и бороться с каждой пылинкой тоже не стоит. Лучше внимательнее следить за тем, чтобы в пище не было консервантов, искусственных добавок и ароматизаторов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Симптомы аллергии иногда сложно отличить от симптомов других заболеваний, например простуды или гриппа © РИА Новости / Наталья Селиверстова Симптомы аллергии иногда сложно отличить от симптомов других заболеваний, например простуды или гриппа

Болезнь с вариациями

Аллерген из внешней среды может попасть в организм человека тремя естественными путями: во время еды и питья, при непосредственном воздействии на кожу, при дыхании.

Проявляются аллергии по-разному: аллергическими конъюнктивитами, ринитами, ларингитами или бронхитами; реакцией желудочно-кишечного тракта (тошнота и рвота), кожными реакциями (крапивница, отеки, волдыри, атопические дерматиты). Самая опасная реакция — отек Квинке, вызывающий распухание слизистых и подкожной клетчатки. Если он развивается в области гортани, то без срочного медицинского вмешательства может привести к летальному исходу.

Симптомы аллергии иногда сложно отличить от симптомов других заболеваний, например простуды или гриппа. И при простуде, и при аллергии появляются выделения из носа и глаз, начинается кашель.

"Как правило, все вирусные и бактериальные заболевания сопровождаются температурой, при аллергии температура крайне редка. Редко у кого-то субфебрильная температура поднимается до 37 градусов. Выделения из носа при простуде через несколько дней густеют, а при аллергии остаются прозрачными", — рассказывает Асель Нуртазина.

Появились симптомы аллергии, что делать?

Конечно, иногда все очевидно: начинают чесаться глаза и появляется насморк весной, когда распускаются почки. Или выступает сыпь после употребления определенных продуктов. И все же ставить себе диагноз самостоятельно и уж тем более заниматься самолечением, конечно же, не следует. Чтобы разобраться, в чем причина недомогания, и получить назначения, лучше обратиться к специалисту.

© РИА Новости / Иван Макеев В конце XX века аллергию стали называть эпидемией XXI века, ведь число аллергиков не уменьшается, а стремительно растет © РИА Новости / Иван Макеев В конце XX века аллергию стали называть эпидемией XXI века, ведь число аллергиков не уменьшается, а стремительно растет

"Аллерголог осматривает пациента, собирает анамнез, то есть выясняет историю заболевания. Иногда аллерген можно выявить и в обычной беседе, в других случаях требуется сдать анализы — кожные провокационные тесты, общий клинический анализ крови, анализ крови для определения общего иммуноглобулина E. Часто берут анализ и на иммуноглобулин G, но это неправильно, это не несет информации для наших пациентов никакой", — говорит Асель Нуртазина.

Если аллерген выявлен, врач назначает пациенту лечение. В первую очередь при пищевой аллергии рекомендуется изменить диету, исключить продукты-аллергены. При контактной аллергии — не пользоваться вызывающими реакцию моющими средствами, не носить украшения изготовленные из металлов, которые вызывают раздражение, и так далее. Сложнее тем, у кого аллергия на пыльцу или пыль: в этом случае избежать контакта не получится, разве что переехать на время цветения растений в другой регион.

Для устранения симптомов аллергии применяются антигистаминные препараты.

"Сейчас назначают антигистаминные препараты второго поколения", — объясняет Асель Нуртазина.

Для того чтобы полностью избавить пациентов от аллергии, применяется аллерген-специфическая иммунотерапия, во время которой пациента постепенно "приучают" к аллергену, который является причиной болезни. Постепенный ввод возрастающих доз экстракта аллергена со временем приводит к снижению чувствительности к нему, исчезновению или уменьшению клинической симптоматики.

Осторожно — аллерген!

Историями об аллергиях люди делятся охотно. И стоит только спросить, выясняется, что такая проблема есть действительно если не у каждого первого, то уж точно у каждого второго. Самые распространенные аллергии — на овощи или фрукты, пыльцу растений, орехи, рыбу, домашних животных, пыль, солнце, лекарства.

У редактора Екатерины С. с детства аллергия на манную кашу, из-за этого были проблемы с детским садом, школьной столовой и пионерскими лагерями.

Руководитель проектов Екатерина Ш. со своей аллергией тоже впервые столкнулась в детстве, после того, как в детском саду ее накормили рыбным супом. С тех пор рыбу не ест, но носит с собой лекарство — просто на всякий случай. IT-менеджер Михаил С. тоже не переносит морепродукты.

"В детстве родители кормили бутербродами с красной икрой, после появлялась сыпь. Теперь рвет", — говорит он.

Мария Б., мать тройняшек, рассказывает:

"Раньше я очень любила болгарский перец, теперь не могу есть даже те продукты, что просто лежали рядом с ним. А еще у меня аллергия на металл, поэтому за поручни в метро стараюсь не держаться".

Нарколог Дмитрий П. и руководящий работник Елена Д. страдают аллергией на солнце. Дмитрий по врачам не пошел, просто старается по возможности избегать солнца. А вот Елена, в отличие от Дмитрия, обошла многих специалистов.

"Диагнозы ставили, лечение назначали, но аллергия возвращалась", — говорит она.

© РИА Новости / Александр Кряжев Часто аллергия появляется весной, когда распускаются почки: начинают чесаться глаза и появляется насморк © РИА Новости / Александр Кряжев Часто аллергия появляется весной, когда распускаются почки: начинают чесаться глаза и появляется насморк

Враг секретаря Ксении А. — бумажная пыль.

"На работе мне предложили уволиться, раз у меня такие проблемы. Увольняться я не стала, просто оставляла шоколадки уборщицам, просила убираться тщательнее", — рассказывает Ксения.

Преподаватель истории Мария Д. пострадала от купленного в аптеке обезболивающего:

"Сначала появились краснота и отечность на лице, потом с лица перешло на шею, на грудь, руки", — делится Мария.

Оксана П. занимается организацией выставок, ездить приходится много, в том числе за границу.

"В прошлом году в Сенегале после коктейля с ромом начала вдруг чихать, глаза покраснели. Сестра поделилась своим лекарством", — рассказывает она.

Охватить в одном материале все разнообразие аллергических реакций и методы их лечения невозможно. "Социальный навигатор" планирует серию публикаций об аллергиях, поэтому, присылайте их на ящик sn@rian.ru