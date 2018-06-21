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Здоровье

Йога в большом городе: советы врачей и мнения практикующих

12:2021.06.2018
(обновлено: 12:29 21.06.2018)
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© Fotolia / Henry StocktonПоза лотосаПоза лотоса
© Fotolia / Henry Stockton

Нужно ли современному человеку заниматься йогой? Посетители столичных студий йоги рассказали корреспонденту "Социального навигатора", каково это скручивать себя в асаны (позы) и что это дает.

Из древней Индии до наших дней

По мнению разных историков-востоковедов, йога возникла более 6000 лет назад в Индии, но для остального мира она начала открываться только в 18-м веке. В Европе философию йоги первым начал изучать немецкий мыслитель Артур Шопенгауэр. А для Нового Света на Всемирном парламенте религий в Чикаго в 1893 году ее открыл индийский философ и общественный деятель Свами Вивекананда.

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© Fotolia / Olga Grygorashyk
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В сентябре 2014 года, в ходе 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представительство Индии внесло проект резолюции о введении Международного дня йоги. Его поддержали около 130 государств, что стало абсолютным рекордом для документа подобного рода. В январе 2015 года было принято окончательное решение об учреждении праздника, который теперь отмечается 21 июня, — в день летнего солнцестояния.

Мнение эксперта

Полезна ли йога так, как это описывают тысячи интернет-ресурсов, и чем грозит пренебрежительное отношение к собственным ощущениям, рассказал практикующий врач ортопед-травматолог Тимур Катаганов.

По его мнению, пациенты бывают двух категорий. Первая — те, у кого по тем или иным причинам, будь то малоподвижный образ жизни, либо избыточный вес, появляются жалобы на состояние опорно-двигательного аппарата. Вторая — люди, у которых есть, осознают они это или нет, серьезные патологии: деформирующие артрозы, остеопороз, межпозвоночные грыжи и другое.

"Для пациентов с патологиями позвоночника йога — очень плохой способ укрепить мышечный каркас. Инструктор, который возьмется их тренировать, должен быть очень хорошо подготовлен в медицинском плане, и даже в этом случае необходимы рекомендации профильного специалиста", — подчеркивает Катаганов.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкЗанятия йогой в Туапсе
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Занятия йогой в Туапсе

По словам ортопеда, главная сложность при реабилитации людей с травмами позвонков заключается в огромном количестве нервных сплетений. Если их повредить, то последствия могут быть очень серьезными.

"Если в анамнезе есть заболевания позвоночника или опорно-двигательного аппарата, то обязательно надо идти к профильному специалисту и у него уточнять, как лучше проводить занятия. Если пациента никогда ничего не беспокоило, и серьезных травм у него не было, и он хочет заняться йогой просто в спортивных целях, то он вполне может идти и без консультации врача", — говорит Катаганов.

Но ортопед-травматолог подчеркивает, что грамотный тренер всегда постарается узнать о заболеваниях нового подопечного, если же инструктор этого не сделал, то стоит усомниться в его профессионализме.

В отдельную группу повышенного риска травмирования Катаганов выделяет возрастных женщин, у которых наступила менопауза.

"У многих из них начинается остеопороз, и до начала занятий крайне важно оценить плотность костной ткани. Способен ли организм выдержать нагрузку", — предупреждает врач.

© AFP 2018 / Mauro PimentelУчастники акции, организованной Гринписом и художником Джоном Квигли, по защите Амазонского кораллового рифа в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AFP 2018 / Mauro Pimentel
Участники акции, организованной Гринписом и художником Джоном Квигли, по защите Амазонского кораллового рифа в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Встать в позу

Если набрать слово "йога" в любой из популярных поисковых систем, результат переваливает за отметку в 200 млн упоминаний — начиная от предложений записаться в студию или купить специальный коврик, заканчивая онлайн-курсами с настоящим йогом из самой Индии. Новых посетителей студий нередко привлекает их доступность и довольно легкие, как кажется, упражнения.

Тело помнит все: куда прячутся наши чувства и эмоции
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Тело помнит все: куда прячутся наши чувства и эмоции

"Спортом я занимаюсь регулярно, но однажды решила попробовать йогу — заниматься долго я не планировала. Пошла в ближайшую студию около своего дома. В занятиях мне понравилось то, что это работа не на результат, а на прочувствование мышц. Для меня это было чем-то новым и полезным", — рассказала Елена, smm-менеджер.

Также сторонники йоги отмечают ее положительное влияние на здоровье в целом, некоторым практики помогают избавиться от болей в спине, которые появляются у многих, кто работает за компьютером.

"Я согласилась попробовать йогу, потому что начали появляться проблемы со спиной, хотелось хоть как-то свое тело встряхнуть от непрерывного сидения на стуле. И при регулярных занятиях йога действительно помогла мне с этим справиться", — поделилась журналист Татьяна.

Некоторые попадают в студии йоги на общей волне популярности этого направления, но не все до конца понимают, на что "подписываются".

"На йогу меня толкнуло любопытство. Первый опыт для меня был очень странным, я была морально готова к растяжкам, но я была совсем не готова, что это еще и какая-то духовная история. Я так и не поняла йогу", — поделилась своим опытом видеоредактор Ирина. Она также отметила, что и последующие занятия не дали результата.

© МЧС РФ Инсаф БасировЖители Дели отметили Международный день йоги
© МЧС РФ Инсаф Басиров
Жители Дели отметили Международный день йоги

И действительно, перспектива "помедитировать" многих сильно настораживает. Некоторые даже уходят из студий, если сталкиваются с этой практикой на групповых занятиях.

"Я занималась с группой уже около трех месяцев, когда инструктор сказал, что включит медитацию в каждое занятие. Посидеть спокойно минут 5-10 показалось интересной затеей, но уже на следующей встрече на это было отведено 20 минут. Я в принципе не планировала заниматься медитацией, а тут мне ее включили без особого спроса. Короче, я ушла. Сейчас тянусь на коврике дома", — рассказала Екатерина, редактор сайта.

Беседовала Екатерина Сытина

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
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