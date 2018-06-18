Онищенко: прививка от гепатита В - хорошая профилактика рака печени

Медицинский ликбез для артековцев: как вылечить простуду без таблеток, нужно ли ставить прививки и когда онкологические заболевания смогут ликвидировать на уровне генома? Медиаотряд лагеря "Озёрный" взял интервью у депутата Государственной Думы, главного санитарного врача России с 1996 по 2013 годы Геннадия Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, вы посвятили свою жизнь медицине. А когда выбирали профессию, сомневались?

— Я никогда не сомневался, что буду врачом. Окончил Донецкий медицинский институт, затем работал в системе Министерства путей сообщения, там было свое здравоохранение. Затем – в Московском метрополитене, там тоже своя медицина была. Затем перешел в Минздрав Советского Союза, объездил все 15 республик, которые теперь являются самостоятельными государствами. Я любил и люблю заниматься наукой, защитил кандидатскую диссертацию, докторскую. Сейчас — академик Академии наук.

- Мы знаем, что еще у вас есть специальность токаря. Как вы её получили?

— В 9 и 10 классах школы у нас были уроки труда. Мы работали на токарном станке. После — сдавали экзамены. И было право после окончания школы, даже если бы я не пошел в институт, работать на заводе токарем.

- В России есть проблема ВИЧ-диссидентства. Как вы считаете, какими способами нужно бороться с ВИЧ-инфицированными людьми, которые отказываются лечить своих детей?

- Когда ВИЧ-инфицированная мама не дает нам лечить родившегося ребенка, она совершает преступление. В 1987 году (когда было диагностировано первое в нашей стране заболевание ВИЧ) не было никакого лекарства, в обществе существовала паника, предлагали ВИЧ-положительных людей держать в одном месте. Сейчас есть лекарство. А ВИЧ-диссидентство содержит в себе очень отрицательную позицию. Если ВИЧ-инфицированная мама соблюдает все рекомендации, ребенок родится здоровым и не заболеет. А если она отказывается, обрекает его на гибель. Это, конечно, нужно регулировать. Может, более жестко.

- Знаете ли вы, когда появится эффективное лекарство от рака?

— Видов злокачественных опухолей очень много. Способы снижения заболеваемости некоторыми уже известны. Например, первичный рак печени хорошо профилактируется прививкой против гепатита В. Потому что пусковым механизмом этого патологического процесса является именно вирус гепатита В. Прививка на 80 процентов уменьшит количество заболевших. Если говорить о кожных заболеваниях, они наиболее доброкачественно протекают, поэтому можно хирургическим путем сделать так, что опухоль больше нигде не появится. Президент Владимир Путин последнее время много говорит о вступлении в новый технологический уклад, особенность которого в том, что будут доминировать технологии – био-, синтетические. Сегодня они позволяют расшифровать геном человека и найти те места, которые отвечают за предрасположенность к онкозаболеваниям. И на уровне зародышевого состояния человека можно будет убирать опасные участки, корректируя геном. Так что очень большие возможности открываются.

— Каждый год я делаю прививку от гриппа. У меня восемь внуков, они тоже все привиты. Я приведу пример. В 1980-е годы в мире была ликвидирована такая страшная болезнь, как оспа. До этого умирало детского населения несколько десятков миллионов. Прививки (а вакцину, кстати, научились делать в нашей стране) дали очень большой эффект. Другой пример – в России ликвидировано и такое заболевание, как корь. У нас в стране рождалось два миллиона двести детей в год. Сколько рождалось, столько и умирало. Я тоже болел корью, когда вакцины не было. Во Всемирной организации здравоохранения и сейчас говорят, что на планете не менее миллиона детей умирает от кори, потому что в некоторых странах нет вакцины. Так что прививки надо делать.

— Когда вы чистите зубы, видите, что там есть железы. Они защищают организм от поступления микробов. Это естественный барьер. Как правило, горло болит у детей, которые имеют предрасположенность. Это не генетическая болезнь, но у астенического типа людей есть предрасположенность к частым заболеваниям. Я думаю, здесь важна профилактика – не пить холодную воду, одеваться по сезону. Горло может болеть, даже если будешь это все соблюдать, в следствие инфекционного заболевания. Еще это часто бывает в возрасте 13-15 лет. Поэтому надо внимательнее следить за собой. Уход за полостью рта дает хороший эффект. Полоскание, например, настойками трав. И если у человека часто болит горло, идут на хирургическую операцию по удалению желез. Но лучше до этого не доходить.

- Возможно ли чем-то заразиться через воду из минеральных или святых источников?

— Человек рождается стерильным. С первым вдохом в него начинают поступать микробы. Во мне есть килограмма два с половиной микробов, они в основном расположены в кишечнике. Это называется нормальной флорой кишечника. Они есть и в легких. 70 процентов всех вредностей в организм поступает с пищей. И ничего, мы живем. И даже радуемся. Делали эксперименты – выращивали стерильных животных. Но чем они становились взрослее, тем быстрее умирали. Человек естественным путем устанавливает свои взаимосвязи с внешним миром, в том числе с миром микробов. Поэтому бояться не стоит. Но стоит проверять. Отчетливо сказать, что подземные воды плохие, нельзя. Их исследуют, изучают. И допускают как питьевую, минеральную, столовую воду. Она может быть полезна, но в каждом случае решается конкретно. Но лучше все-таки пользоваться подземными источниками, чем открытыми водоемами.