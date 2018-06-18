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Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня

12:5018.06.2018
(обновлено: 12:51 18.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСоя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодняСоя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня
© РИА Новости / Максим Богодвид

Рынок заменителей коровьего молока заметно расширился за последние годы. Что это молоко заменяет, можно ли человеку обойтись без коровьего молока и как быть, если у вас непереносимость лактозы, выяснил корреспондент спецпроекта РИА Новости "Социальный навигатор".

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С детства, буквально с молоком матери, мы впитываем простую истину — молоко полезно, оно источник кальция, белка, витамина D и жизненно необходимо каждому человеку. Так ли это?

"Мнения ученых разделились. Кто-то считает, что нам необходимо молоко, кто-то, что нет. Если человек спокойно живет без молока, его не любит, то он может обходиться без него. Если же вы любите варить каши по утрам, то это не противопоказано", — говорит врач эндокринолог-диетолог лечебно-диагностического центра Министерства обороны Анна Медведева.

Сложнее дело обстоит, если имеет место непереносимость лактозы или аллергия на молоко. Но обо всем по порядку.

Непереносимость лактозы возникает тогда, когда в организме недостаточно фермента лактазы, вырабатывающегося в тонком кишечнике и отвечающего за переваривание лактозы (углевода группы дисахаридов, содержащегося в молоке и молочных продуктах). Непереносимость лактозы может быть как врожденной (тогда новорожденных переводят с грудного вскармливания на безлактозные смеси), так и приобретенной (с возрастом количество вырабатываемой тонким кишечником лактазы сокращается).

Молоко
© РИА Новости / Илона Головина
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Часто непереносимость лактозы путают с аллергией на молоко, а точнее, на белок животного молока — казеин. Проявляется такая аллергия в высыпаниях на коже, зуде, тошноте, рвоте, диарее.

Как распознать непереносимость лактозы или аллергию на казеин? Сегодня есть специальные ДНК-тесты, определяющие непереносимость лактозы, и ДНК-тест на казеин, на которые вас может направить гастроэнтеролог, диетолог или педиатр. Но Анна Медведева рекомендует начать с простого теста в домашних условиях: на неделю исключите из рациона молоко и кисломолочные продукты (йогурт, кефир), сливки, а затем выпейте стакан молока. Если в течение двух часов начнется диарея, то, скорее всего, у вас непереносимость лактозы.

Расстраиваться и бить тревогу не стоит — сокращение фермента лактазы с возрастом нормальное явление для всех млекопитающих. А если жизнь без молока для вас немыслима, тут-то на помощь и придут заменители.

Молоко вдвойне вкусней, если это миндаль

Растительные аналоги молока употребляют по различным причинам. Для одних это вынужденная мера, связанная с непереносимостью лактозы, вегетарианством или постом, а другие просто предпочитают сладковатый вкус миндаля.

"В течение последних двух лет в моем холодильнике есть и коровье, и миндальное молоко, но употребляю я их в разных случаях. Если коровье уместно в выпечке, то, на мой вкус, миндальное молоко намного лучше подходит к утренним кашам, которые мы традиционно варим на коровьем молоке", — говорит журналист Екатерина.

"У меня непереносимость лактозы. Миндальное молоко делаю сама, подслащиваю медом. Считаю его лучшей альтернативой коровьему молоку. Вообще я считаю, что человеку неправильно пить молоко другого животного", — отмечает Нилуфар, домохозяйка из Москвы.

"Я очень люблю коровье молоко, но у меня непереносимость лактозы. Попробовала растительное молоко, когда увидела рекламу, и мне оно понравилось. Во-первых, я люблю овсянку (попробовала овсяное), во-вторых, для меня это получилось почти полноценной заменой коровьего молока в рационе. Почти: вкус все же не совсем, как у обычного молока. Вкусно, но по-другому", — рассказывает Валерия, бухгалтер частной фирмы.

"Я перехожу на миндальное молоко во время поста, когда обычное пить нельзя. Вкус отличается не так сильно, и это лучше, чем вообще никакого молока", — отмечает музейный работник Татьяна.

Главным минусом растительного молока потребители называют его высокую цену: в среднем литр соевого, рисового или миндального молока обойдется вам в 3‒4 раза дороже продукции от буренки.

Пищевая ценность видов молока
Пищевая ценность видов молока

Недостатком кокосового молока, по мнению Анны Медведевой, является его жирность — этот продукт тяжелее переваривается поджелудочной железой.

Как отмечает диетолог, у заменителей есть и полезные свойства. Например, жирность соевого молока немного выше, чем у коровьего, зато жиры эти растительные, что полезнее. Кроме того, соя — отличный источник растительного белка. Миндальное молоко содержит всего 13 ккал на 100 мл и является самым низкокалорийным, содержит немного белка и мало жира.

Полноценный рацион

Специалисты считают, что если вы получаете все необходимые вещества из других продуктов, то необходимости выпивать стакан молока каждый день нет.

Любопытно, но люди с непереносимостью лактозы зачастую могут спокойно употреблять мороженое, творог, жирный сыр. Если очень хочется, есть и специальное "противоядие" для употребления коровьего молока.

"Если человек любит молоко, то есть лекарственные средства, содержащие лактазу. Тогда человек выпивает таблетку вместе с молоком", — говорит Анна Медведева.

Однако врач предупреждает: если вы решили отказаться от потребления молока, для баланса в рационе необходимо восполнять кальций, витамин D, иначе есть риск развития остеопороза. На помощь здесь придут различные орехи, брокколи, капуста, рыба с мягкими съедобными костями (например, сардины, лосось), продукты из сои, яиц, печени.

Мама с ребенком
© Depositphotos / AntonLozovoy
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При непереносимости лактозы важно знать, что есть продукты, содержащие так называемую скрытую лактозу: хлебобулочные изделия, супы быстрого приготовления, полуфабрикаты, смеси для приготовления блинов. Кроме того, лактозу содержат многие таблетки.

Делая покупки, обращайте внимание на специальные значки LF (lactose free) и SL (sine lactose), означающие, что продукт не содержит лактозу. Специальное безлактозное молоко есть и на молочных кухнях — на нем можно готовить каши для детей.

Если вы обнаружили у себя признаки непереносимости лактозы или аллергии на казеин или хотите отказаться от коровьего молока, проконсультируйтесь с диетологом или гастроэнтерологом, специалист поможет сбалансировать рацион так, чтобы миндально-молочная диета не навредила организму.

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