Объединить усилия в лечении диабета договорились на форуме "Здоровье нации"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации", компания "Санофи" и ассоциация "Здоровые города, районы и поселки" договорились на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" о разработке новых подходов в профилактике и лечении различных заболеваний, в том числе диабета, сообщили организаторы форума.

"В рамках нового соглашения стороны договорились о совершенствовании профилактики, исследования и контроля неинфекционных заболеваний (в том числе путем разработки новых подходов к дистанционному наблюдению пациентов, мониторингу течения заболевания), разработке и проведении просветительских программ для врачей и внедрении интегрированных решений по лечению сахарного диабета, включающего различные сервисы, устройства, мобильные приложения, помогающие пациентам лучше контролировать свое состояние, повышать эффективность лечения, улучшать показатели терапии", — говорится в сообщении.

Подписание трехстороннего меморандума о стратегическом партнерстве состоялось в присутствии министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. В нем также приняли участие президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик Лео Бокерия, председатель ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, а также генеральный директор "Санофи" в Евразийском регионе Наира Адамян, уточнили организаторы форума.

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