Комплект для составления "родословной здоровья" выложен в открытом доступе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Комплект иллюстрированных материалов — шаблонов для составления папки семейной истории, оформления своеобразной родословной книги "Здоровье семьи — мое будущее" разработан Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения. Как сообщили составители, проект разработан в рамках модуля "Мотиваторы здорового образа жизни. Семейное древо здоровья" образовательной программы Учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения.

Все материалы находятся в открытом доступе, их можно скачать по ссылке>>.

Во время занятий доноры, организаторы и волонтеры донорского движения, а также все желающие познакомились с основами практической генеалогии, узнали ее роль в изучении семейной истории, в профилактике заболеваний здравствующих и будущих поколений.

"В мире любителями генеалогии успешно используются различные методики опроса родственников для составления семейной истории. Но уникальность разработанного нами комплекта состоит в том, что кроме общепринятых сведений о родственниках — фамилий, имен, информации о детях и супругах, о роде занятий, о значимых событиях — предлагается также отразить в семейном родословии привычки здорового образа жизни, донорскую и общественную активность во времена СССР и новой России, а также информацию о заболеваниях, которые могли быть переданы по наследству, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Иллюстрированные материалы включают шаблоны оформления титульного и разделительного листов будущей семейной родословной книги, бланк родословного древа, лист для внесения сведений о члене семьи. Для того, чтобы задать вопросы родственнику для внесения данных в родословную книгу, разработана специальная анкета, также включенная в комплект".