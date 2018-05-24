Форум "Здоровье нации – основа процветания России" откроется 30 мая

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С 30 мая по 1 июня в Москве будет проходить 12-й всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России".

В рамках форума будут подняты важнейшие проблемы в сфере здравоохранения, улучшения демографической ситуации, популяризации физической культуры и спорта, культуры здорового питания, охраны окружающей среды, профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании, сообщает пресс-служба форума.

Программа включает тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг. Участники форума обсудят условия формирования инфраструктуры здоровьесберегающего и здоровьефомирующего пространства, позволяющего вести здоровый образ жизни, реализовать принцип равных возможностей в отношении здоровья, а также комплексные межведомственные и многосторонние решения по формированию данной среды.

Основная задача форума — выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для его дальнейшего продвижения и тиражирования.

В церемонии открытия примут участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, генеральный директор МИА "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Центральным событием форума в этом году станет пленарное заседание "Здоровый образ жизни — единство целей".