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Типичный портрет гипертоника: советы невролога по спасению от инсульта

14:5617.05.2018
(обновлено: 14:58 17.05.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевТипичный портрет гипертоника: советы невролога по спасению от инсультаТипичный портрет гипертоника: советы невролога по спасению от инсульта
© РИА Новости / Александр Кряжев
С летней жарой к нам, к сожалению, возвращается и риск стать жертвой так называемого удара – приступа гипертонии, который в свою очередь может вызвать инсульт. Эксперт фонда ОРБИ врач Александр Николаевич Комаров дает несколько рекомендаций тем, кто находится в зоне риска.

Александр Комаров — исполнительный директор фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, кандидат медицинских наук, доцент, специалист по медицинской реабилитации, невролог, руководитель национального центра развития технологий социальной поддержки и реабилитации "Доверие", специально для "Социального навигатора".

Гипертония — главный фактор развития нарушений мозгового кровообращения и одна из основных причин возникновения геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв стенок сосудов в мозге с последующим кровоизлиянием, формированием гематом и некрозом нервной ткани. До 60% случаев первичных инсультов напрямую связано с повышенным артериальным давлением. Такие инсульты в 95% случаев заканчиваются летальным исходом.

Основные симптомы гипертонии

Стресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Стресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца
• частые жалобы на головную боль;
• головокружение;
• пульсация в висках;
• чувство дурноты;
• повышенное мочевыделение. 

Существует определенный "портрет гипертоника" — это невысокий человек, как правило, склонный к полноте, с одутловатым лицом, покрасневшими щеками и лбом. Наблюдается отдышка, низкая работоспособность, ощущение слабости в результате физической активности.

Норма артериального давления

У человека до 40 лет нормой считается давление 120/80 мм рт. ст. с пульсом 80 ударов в минуту. Для людей старше 40 — 140/85 мм рт. ст. и пульс 90-100 ударов в минуту. Давление выше этих значений считается повышенным, и его следует снижать, опираясь на консультации лечащего врача и дополнительные медицинские обследования.

Как правильно измерить давление?

Для оценки артериальной гипертонии существует определенная технология, которая включает замеры четыре раза в день:
• утром, сразу после пробуждения, находясь в кровати;
• после того, как человек встал и немного размялся;
• после нагрузок (работы или прогулки);
• перед сном, лежа или полусидя.

Причины развития гипертонии и факторы риска

• наследственность;
• стресс;
• метаболический синдром — изменения, связанные с нарушением обмена веществ;
• сопутствующие заболевания сердца, почек, головного мозга.

Профилактика и лечение гипертонии

• правильное чередование труда и отдыха, своевременный прием пищи, полноценный ночной сон;
• правильное питание;
• скрининг наследственной предрасположенности гипертонии;
• своевременное прохождение диспансеризации;
• ритмичное и правильное употребление жидкости — 2-2,5 литра воды в день.

Лечение гипертонии основано на подборе врачом комбинации препаратов, исходя из особенностей течения болезни и сопутствующих заболеваний. Это доступная и недорогая линейка препаратов, состоящих из ингибиторов АПФ, альфа- и бета-блокаторов, диуретиков, а также успокаивающих седативных препаратов.

Кроме того, существуют действенные народные методы лечения: успокоительная фитотерапия и применение мягких мочегонных средств для лечения заболевания в молодом возрасте.

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