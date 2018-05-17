Типичный портрет гипертоника: советы невролога по спасению от инсульта

Александр Комаров — исполнительный директор фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, кандидат медицинских наук, доцент, специалист по медицинской реабилитации, невролог, руководитель национального центра развития технологий социальной поддержки и реабилитации "Доверие", специально для "Социального навигатора".
Гипертония — главный фактор развития нарушений мозгового кровообращения и одна из основных причин возникновения геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв стенок сосудов в мозге с последующим кровоизлиянием, формированием гематом и некрозом нервной ткани. До 60% случаев первичных инсультов напрямую связано с повышенным артериальным давлением. Такие инсульты в 95% случаев заканчиваются летальным исходом.
Основные симптомы гипертонии
• головокружение;
• пульсация в висках;
• чувство дурноты;
• повышенное мочевыделение.
Существует определенный "портрет гипертоника" — это невысокий человек, как правило, склонный к полноте, с одутловатым лицом, покрасневшими щеками и лбом. Наблюдается отдышка, низкая работоспособность, ощущение слабости в результате физической активности.
Норма артериального давления
У человека до 40 лет нормой считается давление 120/80 мм рт. ст. с пульсом 80 ударов в минуту. Для людей старше 40 — 140/85 мм рт. ст. и пульс 90-100 ударов в минуту. Давление выше этих значений считается повышенным, и его следует снижать, опираясь на консультации лечащего врача и дополнительные медицинские обследования.
Как правильно измерить давление?
Для оценки артериальной гипертонии существует определенная технология, которая включает замеры четыре раза в день:
• утром, сразу после пробуждения, находясь в кровати;
• после того, как человек встал и немного размялся;
• после нагрузок (работы или прогулки);
• перед сном, лежа или полусидя.
Причины развития гипертонии и факторы риска
• наследственность;
• стресс;
• метаболический синдром — изменения, связанные с нарушением обмена веществ;
• сопутствующие заболевания сердца, почек, головного мозга.
Профилактика и лечение гипертонии
• правильное чередование труда и отдыха, своевременный прием пищи, полноценный ночной сон;
• правильное питание;
• скрининг наследственной предрасположенности гипертонии;
• своевременное прохождение диспансеризации;
• ритмичное и правильное употребление жидкости — 2-2,5 литра воды в день.
Лечение гипертонии основано на подборе врачом комбинации препаратов, исходя из особенностей течения болезни и сопутствующих заболеваний. Это доступная и недорогая линейка препаратов, состоящих из ингибиторов АПФ, альфа- и бета-блокаторов, диуретиков, а также успокаивающих седативных препаратов.
Кроме того, существуют действенные народные методы лечения: успокоительная фитотерапия и применение мягких мочегонных средств для лечения заболевания в молодом возрасте.