На марафоне "Достучаться до сердец" можно стать донором костного мозга

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Третий донорский марафон "Достучаться до сердец" приглашает всех желающих стать донором — акция пройдет в Москве 22 мая в центре "Благосфера". Как сообщили в фонде "Образ жизни", с 9.00 до 13.00 можно сдать кровь, узнать о донорстве костного мозга и пройти стоматологическую диагностику.

"Донорские акции — замечательная форма проявления подлинного повседневного благотворительного участия в жизни общества. Это доступно, понятно — настоящее доброе дело и сделать его не так трудно", — считает директор БФ "Образ жизни" Елена Береговая.

22 мая будет проводиться сбор не только цельной крови, но и типирование для пополнения национального регистра доноров костного мозга. Чтобы проверить, подходит ли костный мозг для пересадки, у потенциального донора из вены берется 9 мл крови. Ежегодно в России 4000 больных, из них не менее 1000 детей, нуждаются в трансплантации костного мозга, но только для 20% из них находится родственный донор.

В рамках акции состоится и лекция на тему донорства костного мозга. Слушатели узнают, кто может стать донором, как проходит типирование костного мозга, что происходит после внесения данных в регистр, есть ли риск для здоровья донора.

Из развлечений кроме викторин и конкурсов участников ждет квест "Капля жизни" от организаторов донорского движения РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Командам предстоит разгадать хитроумные загадки, проявляя свои знания в области донорства крови и медицины, найти сейф и запасы донорской крови, чтобы спасти нуждающихся в нем больных.

Также пройдет игра "Родословные цепочки", которую проведет эксперт образовательной программы Учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения Наталья Дорунова.

Проект благотворительного рукоделия "Уютка" в рамках акции "Подарок для донора" проведет мастер-класс по витражной росписи стеклянных чашек и стаканов.

Акция фонда "Образ жизни" состоится в рамках третьего московского донорского марафона "Достучаться до сердец". Организаторы — Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке комитета общественных связей города Москвы.