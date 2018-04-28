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Здоровье

Декан психфака МГУ: Высококвалифицированные психологи нужны в каждой школе

11:2728.04.2018
(обновлено: 11:28 28.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДекан психфака МГУ: Высококвалифицированные психологи необходимы в каждой школеДекан психфака МГУ: Высококвалифицированные психологи необходимы в каждой школе
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участник 12-го форума "Здоровье нации — основа процветания России" декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко рассказал в интервью "Социальному навигатору" о тенденциях в отечественной психологии, улучшении качества психологического образования в России и психологической поддержке в образовательных учреждениях.

—  За счет чего происходит повышение уровня психологической культуры и культуры здоровья?

— В первую очередь за счет улучшения качества психологического образования в стране — разрабатываются и внедряются новые образовательные и профессиональные стандарты, которые регламентируют квалификацию и уровень компетенции психологов, работающих в различных областях.

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Сейчас разрабатывается Федеральный закон "О психологической помощи населению", главной задачей которого как раз и является четкое определение того, что такое психологическая помощь, кто имеет право ее оказывать и кому. Данный закон также позволит отделить оказание квалифицированной психологической помощи от действий людей, называющих себя психологами и занимающихся иной деятельностью (привороты, экстрасенсорика и тд).

Психологическая культура в современном цифровом обществе строится на анализе информационного контента. Поэтому нашей общей задачей является повышение престижа психологической науки и психологического образования, с одной стороны, и популяризация качественной психологической работы — с другой.

—  Расскажите о службе психологической поддержки в системе образования.

— Утвержденная в 2017 году министром образования и науки РФ концепция развития психологической службы в системе образования РФ направлена на реализацию профилактических и развивающих мер в образовательных учреждениях.

Высококвалифицированные психологи необходимы в каждой школе, поскольку развитие нынешнего поколения детей и подростков осуществляется в условиях цифровой социализации, порождающей новые вызовы и риски, помочь справиться с которыми могут школьные и детские психологи.

Именно психологическая служба в образовании в сотрудничестве с педагогическим составом и родителями должна реализовывать систему первоочередных мер, направленных на профилактику девиантного поведения и развитие одаренности и индивидуальных способностей у современных детей и подростков. От того, насколько комфортно и защищенно ощущает себя каждый школьник в образовательном учреждении, зависит и его психологическое благополучие, и его дальнейшие профессиональные успехи.

© РИА Новости / Владимир ПесняОт того, насколько комфортно и защищенно ощущает себя школьник в образовательном учреждении, зависит его психологическое благополучие
© РИА Новости / Владимир Песня
От того, насколько комфортно и защищенно ощущает себя школьник в образовательном учреждении, зависит его психологическое благополучие

Система образования сейчас должна учитывать те социальные изменения, которые оказывают влияние на психологическое состояние и психическое здоровье учащихся, тем самым речь идет о необходимости перехода на личностно ориентированную форму обучения.

Реализация этой задачи возможна только при участии высококвалифицированных психологов, которые могут и должны владеть знаниями и навыками психодиагностики личностного и познавательного развития на различных возрастных стадиях.

Также необходимы знания экспертизы и оценки образовательных проектов и программ, консультирования по проблемам психического развития, обучения и воспитания детей и подростков, в том числе диагностики и коррекции психологической готовности ребенка к школе, контроля и психологического сопровождения развития детей групп риска (включая детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей), профессиональной ориентации и консультирования.

В условиях активного внедрения цифровых технологий в жизнь ребенка мы имеем дело с цифровой социализацией как феноменом современного общества, изучение и регулирование которого должно осуществляться в системе образования.

На данный момент ведется большая работа со стороны различных органов исполнительной власти, которая направлена на повышение психологической компетенции педагогов, родителей и самих школьных психологов как непосредственных участников развития детей и подростков. Факультет психологии МГУ является научно-методической и экспертной базой для реализации концепции.

—  Как вы можете в целом охарактеризовать нынешнюю ситуацию в отечественной психологии? Какие наблюдаются тенденции?

— Отечественная психология, как и мировая, за последние годы все больше приобретает статус объединяющей науки. Сложно сейчас представить практическую или теоретическую область, которая не нуждалась бы в психологическом обосновании.

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© Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ питания и биотехнологии
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Получается, что, с одной стороны, психология "впитывает" от новых видов наук свои области применения, а с другой — становится основным звеном для многих научных теорий и исследований, так как является центральной наукой об особенностях человеческой психики и способах ее функционирования и отправной точкой для любых междисицплинарных исследований.

В связи с мировой глобализацией и цифровизацией такая тенденция междисциплинарности и комплексности будет набирать обороты и в отечественной психологии.

—  Что представит факультет на форуме "Здоровье нации"?

— В этом году факультет психологии планирует представить на форуме "Здоровье нации" уникальные результаты исследований, полученные с использованием психофизиологического оборудования. Сейчас становится популярной так называемая виртуальная реальность, которая охватывает все сферы человеческой жизни и оказывает влияние на психологическое благополучие и социальную стабильность общества. На факультете ведутся исследования психологических рисков и перспектив цифрового и информационного пространства.

Как изменяется восприятие человека в условиях виртуальной реальности? Каковы психофизиологические особенности поведения человека в Сети? Как обеспечить психологически безопасную информационную среду для детей и подростков? Эти и многие другие проекты будут представлены в рамках форума.

Также у нас открывается магистерская программа "Космическая психология". Уже сейчас есть интересные результаты когнитивных и психофизиологических исследований, которыми мы готовы поделиться в рамках работы форума. Здоровье и благополучие современного общества на Земле и в Космосе — основная задача психологической науки и практики.

—  Разработки факультета ориентированы на государственные организации или частную практику?

— Разработки факультета ориентированы на запросы современного общества в целом. Наша задача — создавать качественную научно-методическую базу превентивных, коррекционных и развивающих мер, направленных на создание благоприятных, психологически безопасных условий для жизни и адаптации современного человека в ситуации серьезных социально-экономических изменений.

Ученик в школе. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мы активно участвуем как в государственных проектах, так и в деятельности частных компаний, которые заинтересованы в комплексном психологическом подходе к реализации своих целей. Так, специалисты факультета психологии МГУ участвовали в разработке концепции информационной безопасности по заказу Роскомнадзора, осуществляя маркировку информационного контента в соответствии с возрастно-психологическими особенностями детей и подростков.

Также велась активная работа по разработке концепции развития психологической службы в системе образования РФ до 2025 года, утвержденной Министерством образования и науки РФ. При этом к нам часто обращаются коммерческие организации, заинтересованные как в квалифицированных талантливых выпускниках факультета, так и в экспертном мнении наших специалистов.

На данный момент мы работаем с несколькими телеканалами, осуществляем экспертизу информационного контента для детей младшего возраста. Таких примеров много. Объединяет их направленность на осуществление качественной просветительской, экспертной и консультативной работы со стороны ведущих специалистов факультета психологии МГУ.

МИА "Россия сегодня" и "Социальный навигатор" выступают стратегическими медиапартнерами 12-го всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Sputnik. "Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.

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