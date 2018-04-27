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Фотоны против скальпеля: преимущества лучевой терапии при раке простаты

15:4027.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевФотоны против скальпеля: преимущества лучевой терапии при раке простатыФотоны против скальпеля: преимущества лучевой терапии при раке простаты
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Рак предстательной железы (простаты) относится к наиболее часто встречающимся у мужчин злокачественным образованиям. В ряде стран эта болезнь занимает 2-3-е места по уровню распространенности. В России ситуация не лучше: в год появляется более 18 тысяч новых пациентов, и эти цифры продолжают расти. Какие современные методы лечения доступны россиянам и почему операция не всегда единственный выход, — в материале "Социального навигатора".

Реабилитация детей после онкологии – важный шаг к нормальной жизни
© Фото предоставлены ЛРНЦ "Русское поле"
Реабилитация детей после онкологии – важный шаг к нормальной жизни
Мировыми и отечественными онкологами уже разработаны и активно применяются новые стандарты лечения и реабилитации рака предстательной железы. Однако некоторые врачи предпочитают решать проблему радикально, отправляя пациентов сразу на операционный стол.

"Скорее всего, это сила стереотипа. Надежным кажется удалить — вырезать опухоль", — убежден кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний с группой брахитерапии рака предстательной железы МРНЦ им. А.Ф.Цыба ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России Виталий Бирюков.

В некоторых случаях такой метод действительно может быть единственным шансом на успешное излечение. Но есть не менее эффективный способ — лучевая терапия.

"В настоящее время доказано, что лучевая терапия является адекватным безоперационным альтернативным вариантом лечения", — заявил врач-онколог, радиотерапевт центра лучевой терапии проекта "ОнкоСтоп" Денис Ларинов.

Точечный удар по болезни

Данный метод, по словам специалистов, имеет ряд существенных преимуществ перед хирургическим вмешательством. Например, конформная дистанционная лучевая терапия позволяет с высокой точностью воздействовать на пораженные раком клетки, не задевая при этом окружающие ткани.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПосле полутора-двухчасового сеанса пациент может вернуться к повседневной деятельности уже на следующие сутки
© РИА Новости / Константин Чалабов
После полутора-двухчасового сеанса пациент может вернуться к повседневной деятельности уже на следующие сутки
Если опухоль распространяется за пределы одного органа и появляются метастазы, возможно применение радионуклидной терапии: в кровь пациента вводится изотоп, который, попадая к пораженному участку, выполняет лечебную функцию и при этом воздействует на метастатические очаги. Как отмечают онкологи, хирургическим путем добиться такого эффекта невозможно.

В российских онкорадиологических центрах, в частности в НМИЦ радиологии, активно развивается контактная внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия).

"Эта методика позволяет в кратчайшие сроки доставить мощный источник излучения непосредственно в пораженный орган и успешно провести сеанс лечения. Пациент после полутора-двухчасового сеанса может вернуться к повседневной деятельности уже на следующие сутки", — рассказал Бирюков, добавив, что у 90% пациентов, получивших лечение более семи лет назад, не наблюдаются рецидивы болезни.

Побочные эффекты

Врач-онколог: профилактика рака начинается с изменения стиля жизни
© РИА Новости / Виталий Аньков
Врач-онколог: профилактика рака начинается с изменения стиля жизни
В то же время специалисты предостерегают: идеального метода лечения рака, без каких-либо недостатков или последствий для человеческого организма, не бывает, и лучевая терапия — не исключение.

"После операции пациент сталкивается с такими проблемами, как нарушение функции мочевого пузыря, кишечника и эрекции. Лучевая терапия чаще вызывает осложнения со стороны кишечника и мочевыделительной системы, а хирургическое вмешательство связано с недержанием мочи и половой дисфункцией", — отметил Денис Ларинов, добавив, что современные технологии не стоят на месте.

По его словам, онкологами разработаны методики, направленные на снижение рисков и предотвращение возможных ухудшений после обоих видов лечения. В частности, при брахитерапии частота побочных эффектов со стороны органов мочеиспускания и кишечника не превышает 5%.

С заботой о себе

Эксперты отмечают, что лечение онкологических заболеваний всегда подразумевает мультимодальный подход, то есть применение нескольких методов для достижения наилучшего результата. Стандарты включают в себя такие варианты, как активное наблюдение (регулярное посещение врача и прохождение необходимых обследований), хирургическое вмешательство, лучевая терапия, а также гормональное лечение или химиотерапия. Все они, в зависимости от степени заболевания, могут комбинироваться.

"Главная задача онкологов — излечение пациента, получение контроля над заболеванием на максимально длительные сроки и сохранение качества жизни", — подчеркнул Ларинов.

Высококвалифицированную помощь с использованием современных технологий лечения предоставляют во всех крупных российских онкологических и радиологических учреждениях.

"Необходимо более ответственно подходить к вопросу о собственном здоровье и сделать визит к урологу обыденной практикой", — посоветовал Виталий Бирюков.

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