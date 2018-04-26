В Санкт-Петербурге усилят борьбу с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Для выявления онкологических заболеваний на более ранних сроках к двум скринингам, проводимым в группах риска при диспансеризации, в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга добавлены еще три обязательных анализа, включая генетический скрининг. Об этом в ходе своего выступления в Законодательном собрании заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, которые приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, также предусмотрены меры по улучшению работы амбулаторной службы.

"Программы подготовки и переподготовки врачей будут включать воспитание повышенной онконастороженности. Город увеличит объемы и эффективность использования радиотерапевтической, рентгенотерапевтической и другой современной аппаратуры", — сказал Полтавченко.