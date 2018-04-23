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Здоровье

Виктор Тутельян: разрешенное ГМО абсолютно для нас безопасно

11:1023.04.2018
(обновлено: 11:11 23.04.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ питания и биотехнологииВиктор Тутельян: разрешенное ГМО абсолютно для нас безопасноВиктор Тутельян: разрешенное ГМО абсолютно для нас безопасно
© Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ питания и биотехнологии

Как правильно подойти к составлению своего рациона и выбору продуктов, а также о пользе ГМО в интервью специальному проекту "Социальный навигатор" рассказал участник 12-го форума "Здоровье нации — основа процветания России", научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Виктор Тутельян.

— Виктор Александрович, сегодня вопрос о правильном питании стоит особенно остро. Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым и энергичным?

— Сегодня в результате неправильного питания люди страдают от ожирения или дефицита микронутриентов. Это проблемы XXI века, которые есть во всех развитых странах.

Мы хотим быть изящными и красивыми, а для этого нужно есть меньше, если точнее, ровно столько, сколько мы тратим энергии. Если вы сократите энерготраты до минимума — перестанете ходить пешком и выполнять физическую работу дома, и при этом не будете заниматься по-настоящему спортом (15-минутная разминка не в счет), то все не потраченные калории будут откладываться в виде жира. Сначала начнете замечать перемены в зеркале, потом ремень не сможете застегнуть, а затем у вас появится ожирение, которое приводит к атеросклерозу, ишемической болезни, инфаркту, гипертонической болезни, сахарному диабету и многим другим неинфекционным заболеваниям.

Диетолог: Надо привыкнуть думать о том, что ты ешь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Диетолог: Надо привыкнуть думать о том, что ты ешь

Что делать? Вроде бы надо есть меньше, но тогда вам грозит дефицит микронутриентов (витаминов и минеральных веществ). Их и так мало в продуктах. Даже если питаться самыми свежими продуктами, то при среднесуточной норме потребления калорий (для женщин — 2000 и для мужчин — 2300) дефицит микронутриентов будет процентов двадцать. А если учитывать, что в процессе транспортировки, хранения, термической и технологической обработки продуктов происходит потеря полезных веществ, то дефицит будет еще острее.

Взять, к примеру, тот же батон. Там же нет ничего полезного, при его производстве все витамины группы B, железо и клетчатка исчезают. А если вы приготовили борщ на несколько дней, два-три раза вскипятили его — там тоже все полезные вещества испарятся.

На сегодняшний день более половины населения России испытывает дефицит витаминов и других биологических соединений, которые присутствуют в плодоовощной и ягодной продукции. Потому что мы едим этих продуктов мало, примерно в два раза меньше, чем нужно.

Выходит, чтобы получить все необходимые компоненты, нужно есть больше, но тогда мы будем получать много лишних калорий, то есть начнем жиреть. Если станем есть меньше, то возникнет дефицит микроэлементов, который приведет к снижению адаптационного потенциала организма.

— Есть ли компромиссный вариант, когда можно не переедать и получать все необходимые полезные микроэлементы?

— Для этого нужно сделать так, чтобы мы из стандартного рациона получали все необходимые компоненты. Как это сделать, если обычные продукты нам не могут помочь? Ученые нашли способ "подстегивать" природу, создавать генно-модифицированные продукты. Эти методы дают нам возможность получить пищевой продукт с заданными свойствами: мы научились уменьшать то, что не полезно нам, и увеличивать то, что нужно организму человека.

— Значит решение найдено?

— К сожалению, пока об этом нельзя уверенно сказать, поскольку здесь мы столкнулись с проблемой непонимания. 

Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия
© Константин Ермолаев
Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия

В России действует самая строгая в мире система оценки безопасности ГМО. Это я заявляю со знанием дела. Все, что разрешено, абсолютно безопасно для нас и будущих поколений. Однако сложилась такая ситуация, что благодаря усилиям СМИ и других заинтересованных сторон, ГМО было опорочено. Население просто напугали. Возникло недоверие к генно-модифицированным продуктам, а маркировка "без ГМО" для многих стала сопоставима со знаком качества.

Сегодня главный генно-модифицированный продукт — соя. Люди радуются, когда на колбасных изделиях встречают маркировку "без сои". Но задают ли они себе вопрос, а что там вместо нее? Во-первых, в колбасу не добавляют саму сою, добавляют лишь ее белковый изолят или концентрат, которые максимально приближаются к животному белку по аминокислотному составу. То есть с точки зрения пищевой ценности добавление сои фактически эквивалентно добавлению мяса.

Во-вторых, вместо сои используют так называемый белковый продукт, а это измельченные шкуры животных — коллаген. Но этого вы, покупая колбасу без сои, не знаете. А коллаген в нашем организме не усваивается. Получается, что с отказом от сои мы уменьшили пищевую ценность колбасных изделий, сосисок, сарделек… Просто убрали 20% пользы. Это очень плохо.

— Вы много говорите о плюсах ГМО. Получается, что такие продукты нужно, наоборот, активно внедрять в рацион?

— Конечно, но прежде чем что-то подобное делать, нужно заранее подготовить к этому население. А мы об этом забываем. 

Врут ли рекламы йогуртов? Или как помочь своему иммунитету
© РИА Новости / Варвара Гертье
Врут ли рекламы йогуртов, или Как помочь своему иммунитету?

Яркий пример: сейчас стоит задача снизить потребление соли, сахара и насыщенного жира. Года четыре назад в Москве начали реализовывать эту программу в детских садах, но при этом не подготовили ни родителей, ни персонал, ни детей. Просто взяли и убрали сливочное масло из рациона, а соли и сахара стали давать минимальное количество.

В итоге дети просто перестали есть, родители стали возмущаться, и программу через четыре месяца свернули. А ведь это было правильное и благое дело, но не подготовленное. Нужно было всего лишь собрать родителей, все им объяснить и продумать рацион так, чтобы детям нравилось. 

—  Как вы оцениваете качество продуктов, которые сейчас представлены на прилавках магазинов?

— Покупая еду, я никогда не буду смотреть, есть в ней ГМО или нет, какие там добавки. Без них сейчас не сделаешь качественный, привлекательный внешне и ароматный продукт, да еще с продолжительным сроком хранения. Все, что разрешено и есть на российском прилавке, безопасно. Главный показатель — срок годности.

© РИА Новости / Максим Богодвид Все, что разрешено и есть на российском прилавке, безопасно. Главный показатель - срок
© РИА Новости / Максим Богодвид
Все, что разрешено и есть на российском прилавке, безопасно. Главный показатель - срок

— Как человеку составить свой рацион, чтобы получать нужное количество полезных веществ и не переедать?

— Нужно добавить в рацион витамины. Я каждый день пью витамины, покупаю самые недорогие, потому что знаю: разницы никакой.

— Врачи говорят, что витамины нужно пить курсами, вы — что круглый год. Откуда несоответствие?

— Раньше витамины регистрировались как лекарства, поэтому были дозировки и соответствующее отношение. Но ведь витамины — это часть нашего питания. В продуктах же они присутствуют, а едим мы каждый день. Витамины в нас не задерживаются. Остается только то, что нужно, остальное выводится с мочой.

Можно брать любой комплекс витаминов и пить каждый день. Это будет правильно.

МИА "Россия сегодня" и "Социальный навигатор" выступают стратегическими медиапартнерами 12-го всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА Недвижимость, "Прайм", РИА Рейтинг, ИноСМИ, Sputnik. "Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.

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