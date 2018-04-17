Журналистам и блогерам рассказали об ответственном донорстве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Для представителей средств массовой информации и блогеров Национальным фондом развития здравоохранения создается информационно-методическая серия материалов "Я рассказываю о донорстве", сообщила Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Серия состоит из четырех выпусков. Первый из них презентован в ходе пресс-блог-тура, посвященного Дню донора в России, который будет отмечаться 20 апреля.

Второй выпуск будет представлен через несколько дней, накануне Дня донора в России. Журналисты и блогеры получат уникальную возможность профессионально рассказать людям о том, что регулярное безвозмездное донорство крови и ее компонентов должно стать нормой нашего общества, а для этого необходимо обладать полной и авторитетной информацией об актуальных задачах российского и мирового донорства, всесторонними знаниями об ответственном донорстве.

Как отметила Елена Стефанюк, ответственность донора перед людьми, которые получают компоненты крови, заключается и в правильной подготовке к донации, и в ведении здорового образа жизни, и в планировании своих донаций в соответствии с потребностями службы крови, и в контроле своего здоровья, и даже в том, насколько верную информацию о донорстве крови и ее компонентов донор распространяет среди знакомых, коллег, друзей, родных. Поэтому один из выпусков серии "Я рассказываю о донорстве" даже имеет название "Ответственный журналист = ответственный донор".

Одной из задач создания серии "Я рассказываю о донорстве" является предоставление журналистам не только всесторонней и объективной информации, но и формирование авторитетной базы для будущих публикаций: каждый факт, каждый тезис серии "Я рассказываю о донорстве" подкреплен ссылкой на источник информации.

Выпуск финальных частей серии будет приурочен к 14 июня, Всемирному дню донора крови, и подведению итогов восьмой всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие".