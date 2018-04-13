В рамках всероссийского медицинского форума пройдет "День Москвы"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Департамент здравоохранения города Москвы проведет "День Москвы" в рамках 12-го всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России". Департамент здравоохранения столицы организует для москвичей экскурсии в центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы по теме формирования здорового образа жизни. Также 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением столичный департамент здравоохранения проведет акцию, приуроченную к этому дню.

12-й всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России" будет проходить с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в выставочном комплексе "Гостиный двор". Организаторами форума выступают общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения России, при поддержке правительства Москвы.

Главной темой предстоящего форума станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни" ("Укрепление общественного здоровья"), утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастер-классы. В свою очередь выставка форума станет презентационной площадкой наиболее успешных программ и проектов, а научная программа — местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы.

"Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов, и всех, кто выбирает здоровье", — сообщили в пресс-службе форума.

МИА "Россия сегодня" и "Социальный навигатор" выступают стратегическими медиапартнерами форума. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА Недвижимость, "Прайм", РИА Рейтинг, ИноСМИ, Sputnik. "Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.