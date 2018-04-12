Валерий Крылов: радиоактивный йод побеждает рак щитовидной железы

14 апреля 2018 года в МРНЦ имени А.Ф.Цыба — филиале ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России — пройдет день открытых дверей, посвященный профилактике и лечению заболеваний щитовидной железы. Заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами, д.м.н. Валерий Крылов рассказал о современных возможностях лечения рака щитовидной железы.

— Валерий Васильевич, статистика онкологических заболеваний показывает, что число заболевших раком щитовидной железы неуклонно растет.

— Да, это так, число больных раком действительно растет. Население стареет, ухудшается экология, масштабы информационной травмы становятся все сильнее и трагичнее, хронические стрессы, недосыпание… Список негативных явлений, воздействующих на человека, можно продолжать долго.

С другой стороны, улучшается диагностика, увеличивающая выявляемость рака. Судить о масштабах проблемы можно и по числу пациентов, которые направляются к нам на лечение. В начале и середине 80-х годов прошлого века это было 350 пациентов в год, в 90-е — 500, а сейчас уже около 2,5 тысячи. Еще пять-шесть лет назад мы лечили по 40-50 человек в неделю, а сейчас эта цифра уже может доходить до 60-70. А если посчитать еще и больных, получающих у нас терапию другими изотопами, то получится до 90 (!) человек в неделю. И это все на тех же 30 койках, что в 80-е годы.

Если говорить о раке щитовидной железы, то, по статистическим данным, в России на учете стоит свыше 110 тысяч больных, и в течение года выявляется еще примерно по 12 тысяч новых случаев.

Тут еще надо отметить, что рак щитовидной железы, как и другие заболевания этого органа, является преимущественно женской патологией.

— Как обстоят дела в других странах?

— Заболеваемость растет везде, и в Европе, и в Америке, и в Азии. Чем более развита индустрия и лучше дело поставлено с диагностикой, чем выше продолжительность жизни (а это еще означает нарастание в популяции доли пожилых людей), тем выше заболеваемость. Мы тут идем в ногу с развитыми странами.

— А по технологиям лечения?

— Тоже стараемся не отставать. Технологии радионуклидной терапии — это тема для отдельной беседы. В нашей стране, как известно, пути развития не всегда совпадают с общемировыми трендами. В этом есть и свои минусы, и свои плюсы. Мы, например, можем похвастаться тем, что наше отделение является крупнейшим в мире объектом радионуклидной терапии в мире. Это было признано ведущими мировыми экспертами еще в 2011 году, когда в Москве проходил седьмой всемирный конгресс по изотопам.

Так что радионуклидная терапия является предметом особой гордости МРНЦ имени А.Ф.Цыба. Анатолий Федорович сам так считал и стремился всемерно развивать это направление. Сегодня это визитная карточка Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Это то, что выделяет наш центр из многообразия учреждений онкологического профиля в российском здравоохранении.

— В чем особенность лечения рака щитовидной железы и насколько мы можем победить этот вид злокачественного заболевания?

— Вообще вся радионуклидная терапия состоит из множества особенностей, отличающих ее не только от других видов лечебных воздействий, но и от других видов лучевой терапии. Лечение рака щитовидной железы, как и всех других опухолей, процесс многокомпонентный. Успех всегда зависит от своевременности, согласованности, качественности каждого из этапов лечения.

Без качественного хирургического этапа успех в лечении рака щитовидной железы невозможен.

Что касается радиойодтерапии, то тут особенность состоит в том, что лучевое воздействие на опухолевые клетки достигается непосредственным внедрением в них радиоактивного изотопа, который эти клетки и убивает. Не внешнее облучение, как при дистанционной лучевой терапии, а внутреннее, направленное исключительно и избирательно в клетку-мишень.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Куда бы ни спряталась опухолевая клетка, радиоактивный йод может везде ее настичь и уничтожить © РИА Новости / Сергей Пятаков Куда бы ни спряталась опухолевая клетка, радиоактивный йод может везде ее настичь и уничтожить

— Как это удается сделать?

— Дело в том, что в клетках щитовидной железы имеются специфические устройства — натрий-йодные симпортеры, который могут затаскивать внутрь клетки йод, находящийся в окружающей плазме крови. Это природный механизм, необходимый для того, чтобы эта клетка могла строить гормоны щитовидной железы. Соответственно, внутрь клеток других органов, не занимающихся строительством гормонов, йод не попадает. Лечение у больных раком щитовидной железы построено на "обмане" этих клеток. Сначала надо удалить щитовидную железу вместе с опухолью и пораженными регионарными лимфоузлами (это очень важное правило).

Затем нужно создать дефицит йода и тиреоидных гормонов и на этом фоне ввести в организм радиоактивный йод. Для этого достаточно выпить раствор натрия йодида с йодом-131 или употребить капсулу с йодом-131. Клетки щитовидной железы не могут отличать радиоактивный йод от обычного. Они поглощают его, что приводит их к гибели. Это метод лечения безальтернативен, особенно если дело касается отдаленных метастазов. Куда бы ни спряталась опухолевая клетка, радиоактивный йод может везде ее настичь и уничтожить. Радиоактивный йод побеждает рак щитовидной железы!

— Какова общая эффективность такого лечения?

— Конечно, как и при других заболеваниях, успех определяется стадией заболевания и своевременностью его выявления. Если это рак без отдаленных метастазов, то после хирургического этапа лечения и радиойодтерапии человек живет практически столько же, сколько он жил бы и без рака щитовидной железы. При своевременно выявленном заболевании радиойод достаточно выпить один раз в жизни.

Однако если это поздняя стадия, да еще и с отдаленными метастазами (например, в легкие, в кости, в другие органы), то прогноз будет хуже.

Тут потребуются многократные курсы радиойодтерапии. Но и в этих случаях полный ответ и полная ремиссия достигаются весьма часто. Особенно успешным бывает лечение детей и подростков.

— А это не опасно для них?

— Понятно, что здоровым людям, тем более детям, радиоактивный йод никто назначать не собирается. Но рак — это серьезное основание для нанесения серьезного удара. Поскольку этот удар наносится очень целенаправленно и точно, то вредные последствия незначительны в сравнении с пользой, которую обеспечивает терапия. И у нас очень много случаев, когда, например, радиойодтерапия была проведена в юном возрасте девочкам, больным раком щитовидной железы. Они потом вылечились, выросли, вышли замуж и сами родили здоровых детей. Мы за всеми ними наблюдаем и радуемся вместе с ними.

— Возвращаясь к теме дня открытых дверей, посвященного заболеваниям щитовидной железы. Насколько полезны такие мероприятия?

— Ответ заключен в самом названии. "Открытые двери" повышают открытость и доступность медицинской помощи населению. Это, пожалуй, наиболее важный аспект. А если говорить конкретно про то, что будет 14 апреля 2018 года в МРНЦ имени А.Ф.Цыба в Обнинске, то тут будут особые обстоятельства, на которые следует обратить внимание. Ведь мы до сих пор говорили только об онкологии. А заболевания щитовидной железы бывают не только онкологическими, и неонкологическая группа значительно больше.

Так вот, радиойодтерапия при тиреотоксикозе является исключительно эффективным методом, позволяющим без хирургической операции, без сопутствующих рисков, без косметических дефектов, быстро и надежно избавиться от этого мучительного недуга. Отсутствие правильного лечения может перевести это заболевание в крайне опасную не только для здоровья, но и для жизни стадию.

Сейчас у нас имеется уникальная возможность провести бесплатное лечение по специальному протоколу клинических апробаций, утвержденному Минздравом России. Очень немногие учреждения способны реализовать этот протокол. Возможность попасть в эту программу будет только в апреле-мае текущего года. Далее набор больных будет закрыт.