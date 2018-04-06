Заира Кадагидзе: иммунотерапия может стать революцией в онкологии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иммунотерапия может стать революцией в лечении онкологических заболеваний. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор Заира Кадагидзе в ходе пресс-конференции, посвященной иммуноонкологии.

"Это новое направление, и это именно воздействие на то, чтобы подавить те клетки, которые подавляют иммунитет, и стимулировать те клетки, которые обладают синтаксическим действием. Создание таких препаратов — это действительно революция в области онкологии, иммунологии. И это дает очень большую перспективу", — сказала Заира Кадагидзе.

В свою очередь заведующий отделением урологии Российского онкологического научного центра имени Блохина, президент Российского общества онкоурологов, профессор Всеволод Матвеев уточнил, что препараты, используемые при онкотерапии, могут избирательно стимулировать те клетки иммунной системы, которые ответственны за противоопухолевый иммунитет, и в ближайшее время ожидается появление множества препаратов, которые будут работать в этой области. На данный момент клинические испытания проходит несколько сотен лекарственных средств.

"Эти испытания находятся в разных фазах, проходят они в разных странах. Естественно, какие-то из них себя не оправдают, какие-то окажутся эффективными. Но можно сказать, что иммуноонкология будет развиваться как одно из самых главных направлений в развитии лекарственного лечения онкологических заболеваний в ближайшие годы", — сказал Матвеев.

Ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии опухолей ФБГУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Елена Артамонова отметила, что сейчас ведутся разработки отечественных препаратов в области иммуноонкологии. При этом существует и механизм обеспечения пациентов зарубежными дорогостоящими препаратами.

"У нас есть механизм обеспечения препаратами по показаниям. Разработан механизм коллегиальной рекомендации, которую дает федеральный центр. У нас все больше и больше пациентов получают эти лекарства", — сказала Елена Артамонова.

Кроме того, существуют так называемые программы раннего доступа. Они позволяют пациентам бесплатно получать лекарства до того, как они массово поступают на рынок.

"Компании-производители, перед тем как выводят свой продукт на рынок, довольно большое количество пациентов лечат бесплатно. Это большой круг больниц, с учетом того, что постоянно выходят новые препараты и каждая компания предоставляет довольно большой объем для российских пациентов", — отметил Матвеев.

При этом, как он уточнил, не стоит рассматривать иммунотерапию как универсальное средство от рака. Пока лечение с помощью иммунотерапии помогает порядка 20% пациентов.

"Мы сейчас понимаем, что выигрывают от этого лечения 15-20% пациентов. Это не универсальное средство. Не надо думать, что с помощью этих лекарств можно всем больным помочь. И сейчас наша основная задача — именно выделить эту группу больных, которым это поможет, найти факторы, которые помогут выявить нам именно тех больных, которые получат от этого лечения пользу", — сказал Матвеев.