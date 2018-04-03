Инфографика о донорстве и компонентах крови опубликована в открытом доступе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Серия инфографических материалов об ответственном донорстве крови и ее компонентов наглядно рассказывает о том, кто и как может сдать кровь, а также кому помогают ее разные составляющие. Инфографика разработана Национальным фондом развития здравоохранения совместно с центром крови ФМБА России при поддержке Фонда президентских грантов.

"В настоящее время переливания цельной крови используются достаточно редко: в ходе лечения, для повышения качества жизни и улучшения здоровья. Для изготовления медицинских препаратов используются компоненты крови — плазма, клетки крови, — рассказала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Донорство компонентов крови требует особенной ответственности от донора, зачастую сопряжено с достаточно большим количеством времени, которое необходимо уделять процедуре. Поэтому так важно создавать информационные материалы на эту тему. Создание инфографики делает тему ответственного донорства узнаваемой и доступной для целевых групп, содействует организации мероприятий в контексте развития ответственного донорства".

Инфографика доступна для скачивания и использования в различных форматах: в виде горизонтального и вертикального постера печатного формата А1, а также в квадратном формате для социальных сетей. В последнем случае можно использовать отдельно оформленные различные сегменты инфографики.

Серия инфографики о донорстве компонентов крови является частью информационно-методического материала "Быть организатором просто — 2" и создана в рамках реализации гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.