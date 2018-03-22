Медицинский благотворительный центр откроется в 2018 году в Орске

Медицинский благотворительный центр откроется в 2018 году в Орске

Медицинский благотворительный центр откроется в 2018 году в Орске

МОСКВА, 22 МАР — РИА Новости. Медицинский благотворительный центр "Белая роза" откроется в 2018 году в Орске при поддержке фонда "САФМАР", сообщили в фонде. В Оренбургской области фонд реализует благотворительную программу "Белая роза", названную так в честь одноименного медицинского центра.

Теперь жительницам Орска и близлежащих районов не придется ездить в областной центр, преодолевая расстояние практически 300 километров. В день специалисты орского центра смогут принимать около 50 пациенток.

Программа стала частью проекта, предложенного в 2010 году Светланой Медведевой — президентом Фонда социально-культурных инициатив. В настоящее время в России открыты 16 благотворительных медицинских центров женского здоровья "Белая роза", которые бесплатно занимаются профилактикой и ранней диагностикой онкологических заболеваний.

Благотворительный фонд "САФМАР" входит в число крупнейших некоммерческих благотворительных организаций России. Фонд учрежден для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области культуры, искусства, образования, духовного просвещения.