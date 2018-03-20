День без мяса: как стать вегетарианцем и зачем это нужно

День без мяса: как стать вегетарианцем и зачем это нужно

День без мяса: как стать вегетарианцем и зачем это нужно

20 марта, в Международный день без мяса, предлагается исключить мясные продукты из рациона. Зачем это нужно, насколько полезно и какие еще "бонусы" можно получить, отказавшись от мяса, корреспондент "Социального навигатора" выяснил у врача-эндокринолога, диетолога Анастасии Плещевой, а также поговорил о личном опыте вегетарианства с певицей Сати Казановой и этичным блогером Маргаритой Морозовой.

Каждому свое

Несмотря на то что человечество издавна практикует отказ от мяса, мнения на этот счет разнятся до сих пор. Мы не предлагаем ставить точку, скорее многоточие. Как утверждает диетолог Анастасия Плещева, сейчас в отношении к вегетарианству царит персонализированный подход: для кого-то в этой системе питания можно найти плюсы, для кого-то минусы — проще говоря, каждому свое.

Тем не менее есть определенные состояния, при которых вегетарианство, скорее всего, не пойдет на пользу. По мнению Плещевой, это возраст младше 16 лет, послеоперационный период, серьезные заболевания в настоящий момент или в недавнем прошлом, остеопороз, анемия, заболевания суставов, беременность, заболевания желудочно-кишечного тракта (пищеварительная система может негативно отреагировать на смену рациона, что спровоцирует обострение).

В то же время, по словам Плещевой, ограничить употребление мяса стоит людям, например, с нарушением пуринового обмена, повышенным холестерином — "обладателям" этих диагнозов рекомендуется переходить на нежирную птицу и рыбу.

Среди минусов вегетарианства чаще всего называют нехватку некоторых элементов, которые содержатся в мясе, однако и эта проблема решается с помощью корректировки рациона.

"Скорее всего, ваш организм станет недополучать железо, селен, медь, цинк и кальций, а также витамины: В2, В12, A, D (25 ОН Д), поэтому очень важно увеличить потребление растительных продуктов, в которых эти вещества представлены в большом количестве", — говорит Плещева.

Сати Казанова, певица, стаж вегетарианства — шесть лет

Певица Сати Казанова — одна из самых известных вегетарианок в нашей стране. Свой путь отказа от мяса она начала постепенно, около 14 лет назад. Сати рассказывает, что поначалу из-за занятий йогой она перестала есть красное мясо — это вышло само собой.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 15 Мар 2018 в 7:21 PDT

"Постепенно это приходило. Мясо ушло, потому что тело отказалось, просто я не могла его есть, не хотела. Я перестала есть курицу, потому что понимала, что вся продукция на птицефабриках напичкана антибиотиками и гормонами. У меня мгновенная нехорошая реакция, когда я кушала куриное мясо, а рыбу уже сознательно отказалась есть, из этических соображений", — говорит Сати.

Начало пути

Певица рассказывает, что поначалу были сложности, но потом организм легко перестроился, и Сати стала себя чувствовать гораздо здоровее и лучше.

"Зимой первые три-четыре года мне было непросто на вегетарианском питании. Я чувствовала, что мне холодно, меня подмораживает. Я не могла еще толком сбалансировать свое питание, но потом адаптировалась. Знаю, что к зиме надо усиливать жиры — [например] топленое масло гхи, кокосовое, тыквенное масло употребляю, и это дает мне необходимое тепло изнутри", — говорит Сати.

Часто вегетарианцы сталкиваются с тем, что смену их рациона не понимают и не принимают близкие люди, то же самое было и у Сати.

"Сначала родственники отнеслись со скепсисом. Говорили, что я занимаюсь ерундой и надеются, что это пройдет, я перебешусь. Но, надо отдать должное, близкие, родители особенно, никогда не принуждали или каких-то уж совсем высмеиваний не позволяли себе. Папа мог только поцокать: ты родилась в культуре, где едят мясо, ты должна есть мясо", — рассказывает Сати.

Со временем ситуация изменилась.

"Сейчас, когда я приезжаю к родителям, для меня отдельно готовят какие-то вегетарианские блюда либо я сама готовлю вегетарианскую еду для всей семьи. Все счастливы, довольны, друг друга уважают", — говорит Сати.

Шаг к осознанности

Другой аспект, который часто останавливает тех, кто думает о переходе к вегетарианству, — определенные неудобства в поиске подходящих продуктов и их приготовлении.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 20 Июн 2017 в 8:48 PDT

"Действительно, это занимает определенное время. И конечно, нужен уход за собой. Важно следить за продуктами, за своим питанием. Зато такую еду быстрее приготовить, чем то же мясо, или рыбу, или курицу, как я считаю, потому что продукты животного происхождения требуют какой-то дополнительной заготовки, и надо уметь их готовить, а самое главное — такие продукты должны быть очень свежими", — уверена Сати.

Певица особо отмечает изменения, которые произошли с ее организмом после "принятия" вегетарианства. Отсутствие мяса в рационе обострило запахи и вкусы: все стало такое тонкое и обостренное, ощущения окружающего мира, в том числе связанные с медитативными практиками.

"Я сравниваю это с балластом, тяжелым балластом, который не дает воздушному шару взлететь. Вот его сбрасываешь — и ты уже в невесомости", — говорит Сати.

Вегетарианцев часто ругают за то, что они якобы пытаются навязать свой образ жизни другим, а уж поток шуток на эту тему и вовсе нескончаем.

"Обращение" в вегетарианство — дело добровольное. Никогда никого не принуждаю, не критикую, что угодно человек ест — каждый делает свой выбор. Но, действительно, мой пример вдохновлял, и я очень этому радуюсь", — делится Сати.

Маргарита Морозова, этичный блогер, стаж вегетарианства — два года

Опыт Маргариты пока не такой долгий, но девушка активно занимается этой темой — ведет популярный блог, посвященный "образу жизни без жестокости", который не вредит окружающей среде.

Публикация от 1-Й БЛОГ ОБ ЭТИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (@marpeta_rus) 12 Мар 2018 в 8:39 PDT

На решение Маргариты отказаться от мяса повлияла информация о тестах на животных при испытании косметики, бытовой химии и других продуктов.

"Мне стало настолько их жалко, прониклась этой темой и в эту же ночь пообещала, что никогда не буду есть мясо", — рассказывает Маргарита.

Как быть без колбасы

По ее словам, проблем с рационом и мнением близких почти не возникло — родители Маргариты сами вегетарианцы.

"Сложностей никаких не возникало, так как в детстве воспитывалась в такой семье и уже тогда знала, что такое киноа, маш и фасоль. Единственное, о чем я переживала, — как быть без колбасы, это единственный продукт, к которому я тогда была немного привязана, но потом я узнала, что ее можно купить в специализированных магазинах", — говорит Маргарита.

По словам Маргариты, в повседневной жизни сложностей, связанных со специфическим меню, почти не возникает — крупы и овощи можно найти всегда, а дальше работает только фантазия.

"Раньше я объедалась до такого, что аж встать не можешь, было очень тяжело. Сейчас у меня такого нет, я чувствую себя прекрасно. Раньше, не скажу, что у меня проблемы с кожей были, но высыпания присутствовали, сейчас все хорошо. Еще могу сказать, что я стала задумываться не только о себе, но и о других", — говорит Маргарита.

Несмотря на то что девушка ведет тематический блог, своей задачей она считает просвещение, но никак не агитацию — Маргарита не призывает пользователей отказываться от мяса, а только рассказывает, почему это может быть полезно.

"У меня без агрессии все это. И мне пишут с благодарностью, меня это пронизывает счастьем до самой маленькой клеточки, что я стала тем человеком, который их подтолкнул именно к веганству, здоровому образу жизни, защите животных", — рассказывает Маргарита.

Советы новичкам

Если вы задумывались о том, чтобы отказаться от мяса по тем или иным причинам, сегодняшний день — отличный шанс это попробовать. Мы собрали несколько советов от наших героев, которые могут помочь вам в этом нелегком деле.

Диетолог Анастасия Плещева считает, что тем, кто решил полностью изменить рацион, необходимо посетить врача, который поможет сориентировать, как правильно подойти к этому вопросу именно им.

В разовых акциях отказа от мяса Плещева видит только плюсы.

"Я бы отказывалась от него и отказываюсь минимум три раза в неделю — в эти дни в рационе моей семьи рыба и морепродукты, богатые также качественным белком и омегой 3", — говорит диетолог.

Сати Казанова уверена, что главное в этом деле — собрать информацию из достоверных источников, возможно, ориентироваться на позитивный опыт знакомых, но при этом помнить, что каждая ситуация и организм уникальны и то, что подходит одному, необязательно подойдет другому.

"Важно очень трепетно прислушиваться к своему организму. Вегетарианство ведь как таковое — это большой шаг на пути к тому, чтобы слышать себя", — говорит Сати.

Маргарита Морозова утверждает, что полезным может оказаться чужой пример, и советует найти себе ролевую модель — того, кто будет вдохновлять и направлять.

"У блогеров очень много полезной информации. Они посоветуют, какие блюда, где лучше покупать продукцию веганскую, помогут разобрать состав, также есть огромное количество сайтов", — утверждает Маргарита.

Беседовала Алина Семенова