Онкологи: необходимо повысить доступность качественной медицинской помощи

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ключевым приоритетом в развитии онкологической помощи в стране должна стать стратегия открытой онкологии, которая обеспечивает доступность качественного медицинского обслуживания всех, кто в нем нуждается, заявил в четверг генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук (РАН).

В рамках стратегии планируется создать новые программы обучения специалистов через развитие телемедицинских технологий, объединить усилия в развитии полноценного канцер-регистра, как базовой платформы национальной системы персонифицированной медицины, а также создать особую социальную инфраструктуру для врачей.

"Открытая онкология" уже реализуется на базе Национального центра радиологии, сообщил Каприн.

Академик также подчеркнул важность создания национальной системы персонифицированной медицины на территории всей страны. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность точечной диагностики и персонификации лечения и обеспечить эффективный мониторинг всех клинических процессов.