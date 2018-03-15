В Подмосковье пройдет конференция о проблемах людей с тяжелой инвалидностью

В Подмосковье пройдет конференция по проблемам людей с тяжелой инвалидностью

В Подмосковье пройдет конференция по проблемам людей с тяжелой инвалидностью

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-конференция, приуроченная к открытию международной научно-практической конференции по улучшению качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями развития "Ценность каждого", пройдет 28 марта в 10.00 в пресс-центре здания правительства Московской области.

Организаторами мероприятия выступили министерство социального развития Московской области, РБОО "Центр лечебной педагогики", БФ "Образ жизни", СПбБОО "Перспективы" при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

На конференции обсудят шаги по совершенствованию социальной системы, а также условия, которые необходимы для динамичного развития сопровождаемого проживания как альтернативы интернатам.

Кроме того, предлагается обсудить, что необходимо сделать уже сейчас, чтобы нормализовать жизнь людей в интернатах, какова значимость волонтерского движения для преобразований, как сохранить ребенка с тяжелой инвалидностью в семье и какая поддержка нужна родителям.

Участники пресс-конференции расскажут о целях и задачах мероприятия, программе и основных направлениях работы, а также ответят на вопросы журналистов.