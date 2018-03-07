Во все тяжкие, чтобы очистить легкие: что помогает бросить курить?

Для тех, кто решил бросить курить, есть десятки способов — от современных при помощи смартфона, до народных средств, таких как антиникотиновый коктейль на травах и жвачка из свежих листьев хрена. Как быстро у человека, прекратившего курить, проходит психическая и физическая зависимость от сигарет, почему вейп вряд ли поможет завязать с курением и кому не рекомендуется резко бросать — в материале "Социального навигатора".



Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

"Если утром не выкурить сигарету и не выпить чашку кофе — зачем тогда вообще просыпаться?". Эту фразу приписывают поэту Иосифу Бродскому.

Бродский был заядлым курильщиком, в молодости выкуривал около трех пачек в день. В 23 года он пережил первый сердечный приступ, вызванный чрезмерным курением и эмоциональными нагрузками.

© РИА Новости Лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский (1940-1996 гг.) во время работы. © РИА Новости Лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский (1940-1996 гг.) во время работы.

Но несмотря на это Бродский до конца жизни так и не бросил курить. Умер он в возрасте 55 лет от инфаркта. Вредную привычку Бродский упоминал и в своих стихах:

Хотя — жить можно. Что х*****

курить подталкивает бес.

Не знаю, кто там Гончарова,

но сигарета — мой Дантес.

Те, кто в отличие от великого поэта решаются бросить курить и хотят избавиться от тяги к сигарете с утра, да и в любое другое время суток, применяют различные методики и средства.



Таблетки, хрен, редька и кое-что послаще

Кто-то обращается к таблеткам, которых на рынке борьбы с зависимостью существует целая россыпь: тут и пилюли для рассасывания, содержащие никотин и позволяющие тем, кто бросает, постепенно сократить его дозу. Есть и препараты, которые делают курение совершенно не притягательным процессом. Это средства на основе травяного сбора, в сочетании с которым вкус табака становится, мягко говоря, неприятным.

Принимая всевозможные таблетки от курения, следует помнить, что их не рекомендуется смешивать с рядом других лекарств и принимать при некоторых заболеваниях. И вообще, самостоятельно назначать себе такое лечение не стоит, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.

Те, кто к таблеткам относится с настороженностью, нередко применяют специальную жевательную резинку. При разжевывании этой жвачки медицинский никотин постепенно выделяется в полость рта и всасывается через слизистую оболочку. Это помогает удовлетворить потребность организма в никотине, способствует уменьшению проявлений так называемого синдрома отмены и позволяет контролировать тягу к курению.

На схожих принципах действуют и пластыри против курения. Как и жевательные резинки, пластыри можно свободно приобрести в аптеке без рецепта. Пластырь наклеивается на кожу. После аппликации никотин выходит из адгезивного слоя и проникает в организм человека. Это происходит за несколько минут. Допустимая норма никотина в плазме крови достигается в течение 120-240 минут после наклеивания пластыря. Она остается стабильной на протяжении суток. Так как организм получает никотин, тяга к курению снижается.

Как и в случае с таблетками, прежде чем начать жевать антиникотиновую жвачку или наклеивать пластырь, нужно заручиться поддержкой специалиста.

Но не только традиционная медицина готова предоставить свою помощь в борьбе с никотиновой зависимостью. Некоторые курильщики бросают пагубную привычку с помощью гипноза. Считается, что внушение ведет к подсознательному разрушению психоэмоциональных связей, которыми обусловлена тяга к курению.

Те, кому исконные, отечественные методы милее восточных практик, могут рассчитывать на народные средства. В помощь курильщикам различные настойки и отвары домашнего приготовления. Такие средства готовят из неочищенного овса, листьев эвкалипта или корневища змеевика.

Среди народной медицины можно найти и аналог антиникотиновой жвачки. Для того чтобы отбить тягу к никотину, предлагается жевать свежие листья хрена и подорожника. После таких жвачек и напитков следующий способ покажется поистине сладкой жизнью. Все просто: каждый раз, когда захочется закурить, сигарету надо заменять на леденец, ну или на семечки, тут уже кому что ближе.

Зачем дышать в динамик смартфона?

Для тех, кто даже в вопросе борьбы с вредной привычкой хочет шагать в ногу со временем, разработчиками представлен целый ряд мобильных приложений.

Одна из таких программ позволяет выкуривать сколь угодно виртуальных сигарет без вреда для здоровья, дыша в разговорный динамик смартфона. Здесь присутствует реалистичная анимация: сигарета горит как настоящая, и с нее можно даже стряхивать пепел.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Для тех, кто даже в вопросе борьбы с вредной привычкой хочет шагать в ногу со временем, разработчиками представлен целый ряд мобильных приложений. © РИА Новости / Алексей Филиппов Для тех, кто даже в вопросе борьбы с вредной привычкой хочет шагать в ногу со временем, разработчиками представлен целый ряд мобильных приложений.

Другое приложение подойдет тем, кто умеет и любит считать деньги. В настройках надо указать сколько сигарет вы выкуривали в день, их количество в пачке и ее стоимость. После этого на вкладке со статистикой можно смотреть, как долго вы не курили, как много денег сэкономлено и сколько сигарет не было выкурено за это время.

Следующее приложение мотивирует информацией об улучшении здоровья. Нужно ввести дату отказа от сигарет и с помощью специального индикатора следить за изменениями в организме. Программа расскажет об улучшении кровообращения, работы легких, о снижении уровня никотина и угарного газа в крови и, самое главное, о предполагаемом увеличении продолжительности жизни.

Также к относительно современным способам можно отнести всевозможные мотивационные книги. Самая известная из которых — книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить" — основана на самоанализе курящего и его личном опыте курильщика со стажем более 30 лет. Это одна из самых продаваемых нехудожественных книг в мире и самая популярная книга по борьбе с курением.

Основной идеей метода является избавление от страха и неуверенности, которые заставляют курить сигарету за сигаретой. По мнению автора, курящие люди боятся абстинентного синдрома, который возникает в результате никотиновой зависимости, если человек перестает курить. Преодоление этого страха делает отказ от курения легким и безболезненным.

Еще один способ, который часто используют курильщики для отказа от привычки в последние несколько лет, — переход на вейп. Впрочем ученые не находят такие действия эффективными. В статье, опубликованной в журнале American Journal of Medicine приводятся данные, согласно которым эпизодическое или постоянное курение вейпов школьниками и студентами приводит к тому, что примерно половина из них пробует реальные сигареты в ближайшие два года.

"Первые заявления о том, что электронные испарители помогают бросить курить или уменьшить число выкуриваемых сигарет, были основаны на достаточно неоднозначных данных. Мы показали, что вейпы заставляют людей, которые раньше никогда не курили, переходить на реальный табак", — цитирует РИА Новости заявление Брайана Праймэка из университета Питсбурга (США).

В последние два года благодаря бурному росту популярности вейпов среди курильщиков ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам: в целом табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате сжигания части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Воля и разум

Какие-то средства против курения более эффективные, какие-то менее, некоторые и вообще носят эффект плацебо. Но все-таки самое действенное, по мнению специалистов, — это твердое желание самого курильщика бросить. Все остальное приложится.

При отсутствии этого фактора все остальное малоэффективно. Если человек раз и навсегда решил бросить, то ему с большой вероятностью может помочь все что угодно, хоть чудодейственная книга, хоть танцы с бубном.

"На самом деле человек бросил курить уже до того, как он начал читать, например, книгу по борьбе с курением. Я имею в виду, что человек уже взял эту книгу в руки потому, что в своей голове бросил курить", — рассказал в комментарии РИА Новости врач-психотерапевт Константин Ольховой.

Многие методики не учитывают одного важного для курильщиков фактора. В курении сам процесс ничуть не менее важен, чем получаемые при этом вещества. Поэтому психотерапевты, помогая бросить курильщикам, работают над тем, чтобы помочь человеку справляться со стрессовыми ситуациями без сигареты.

"Ощущение сигареты в руке, сигарета во рту, щелчок зажигалки — это ритуал, это система борьбы со стрессовыми факторами. Психотерапия, когда человек бросает курить, в основном работает не на то, чтобы он бросил курить, а для того, чтобы он нашел иные методы справляться с ситуациями, чем сигарета", — отметил Ольховой.

При этом слабохарактерность, когда вроде бы желание бросить есть, а воли нет, специалист называет мифом. В таком случае можно говорить о недостатке мотивации или о желании бросить, которое навязано извне.

"Большинство людей, которые приходят и говорят, что они хотят бросить курить, бросить пить, бросить переедать, на самом деле вовсе не хотят этого. Они слышали какие-то социально обусловленные фразы от родных, от близких "Тебе это надо сделать", пытаются следовать этим рекомендациям и вроде бы себе говорят: ну да мне надо бросить курить. На самом деле в девяти случаях из десяти это звучит так, что я не хочу бросить курить, но все мне говорят, что надо", — отметил психотерапевт.

Еще бытует распространенное мнение, что бросать резко нельзя, так как это большой стресс для организма. По словам специалиста, каждый случай следует рассматривать индивидуально: нужно знать какой стаж у курильщика, каково его физическое состояние и как обстоят дела со здоровьем в целом.

"Когда у человека какая-нибудь острая соматическая болячка выскакивает, косвенно связанная с курением, допустим, нарушение со стороны сердечной деятельности, нарушение пищеварения, то ему не рекомендуется прямо щелчком бросать курить. Ему предлагают значительно сократить количество выкуриваемых сигарет, потом постепенно бросить. Но не резко. А если это физически здоровый, крепкий человек, он, конечно, получит стресс, но если у него есть четкое понимание того, ради чего он будет этот стресс переносить, то он справится. В конце концов он может перейти на медикаментозную поддержку", — заявил специалист.

Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую. Физическая зависимость проходит достаточно быстро. Как правило, это вопрос нескольких недель.

А вот психологическая может оставаться у человека пожизненно. Нужно быть всегда начеку.

"Человек, бросающий курить, должен понимать, что с большой долей вероятности психологическая зависимость у него может остаться на всю жизнь. Та же самая история, что и с наркоманами и алкоголиками: бывших наркоманов, алкоголиков и курильщиков не бывает. Я в своей практике сталкивался с людьми, которые бросили курить 20-30 лет назад, но периодически на них накатывает сильное желание закурить", — отметил Константин Ольховой.



Бросать, так бросать

Что бывших курильщиков не бывает, 32-летний Александр испытывает на себе. Молодой человек не курит 11 месяцев. Но до сих пор ему нет-нет да и хочется сделать несколько затяжек. Александр курил 15 лет, а баловаться начал и того раньше.

"Нам было лет по 10, на даче покупали какие-то сигареты, курили за заброшенным домом. А уже по-взрослому начал курить в школе, с одноклассниками выходили на переменке. Потом поступил в университет — там вообще все курят", — вспоминает Александр.

До этого он предпринимал три попытки бросить. И, наконец, четвертная попытка увенчалась успехом. Бросить помогли почти дипломатические переговоры… с самим собой.

"Я начал с собой договариваться. Я говорил: окей, ты не курил неделю, давай теперь ты попробуешь не курить две недели, потом месяц. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты не куришь уже три месяца. Может, и не стоит снова начинать?" — рассказывает он.

Александр вспоминает, что зависимость от никотина прошла за полтора месяца. А психологическая привычка держать что-то в руках, ходить с коллегами на перекур не отпускает и по сей день. Но пока он держится и по своему опыту дает курильщикам несколько советов.

"Я думаю, что есть две главные ошибки у тех, кто бросает. Первая — что можно сокращать по чуть-чуть количество сигарет и так постепенно бросить. Это не работает, ты все равно сорвешься. Вторая ошибка — в одну из моих попыток бросить я не курил месяц, и я подумал, что зависимость ушла и я дальше могу сам решать, когда хочу курить, когда не хочу. Я выкурил одну сигарету и через несколько дней уже снова начал курить, как раньше", — делится опытом Александр.

У каждого, кто распрощался с никотиновой зависимостью, своя история успеха. Истории неудач, тоже схожие.

Как правило, если у самого курильщика нет желания завязать, то попытки бросить могут тоже стать своего рода привычкой. Пожалуй, точнее всех такой легкий, но далекий от эффективности способ описал писатель Марк Твен: "Бросить курить очень просто. Я делал это тысячи раз!".