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Здоровье

"Хочется всю боль забрать на себя": истории отцов, чьи дети больны раком

10:3023.02.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковХочется всю боль забрать на себя: истории отцов, чьи дети больны ракомХочется всю боль забрать на себя: истории отцов, чьи дети больны раком
© РИА Новости / Сергей Пятаков

 МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. К Дню защитника Отечества — празднику, который ассоциируется с мужеством и силой, — "Социальный навигатор" публикует одну из историй отцов, дети которых борются с онкологическими заболеваниями. Остальные истории можно прочитать на сайте проекта "Книга в помощь" — благотворительной серии книг для семей, в которых дети болеют раком.

Антон, 27 лет, дочь Полина, 4 года (острый лимфобластный лейкоз)

—  Что почувствовали, когда поставили диагноз?

— Моя дочь заболела в феврале 2017 года. Они с женой лежали в больнице, и мы ждали результат анализа. В этот день я собирался ехать к ним: проведать, отвезти продукты и одежду.

Обыкновенное чудо: истории детей, победивших рак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Обыкновенное чудо: истории детей, победивших рак

Я был в дороге, когда позвонила жена и сообщила то, что перевернуло все в этой жизни. После сказанного я не мог понять, что происходит, как это, почему, за что, за что ей. Просто мысль, что она больна онкологией, не укладывалась. Я не верил, это не могло быть правдой — была надежда, что это ошибка, такое ведь бывает.

Я приехал, все отдал. Мы обсуждали и плакали. Были слезы, много слез, я не сдерживал их — так было легче. Это не сравнить, на что похоже. Для меня душевная боль, мысли, терзания были как адовы мучения.

Физическая боль несравнима, я могу многое вытерпеть, но внутренние страдания невыносимы. Все вместе похоже отдаленно, будто меня отправили в нокаут. В таком состоянии я проходил три дня.

— Как справлялись с этими чувствами?

— Я не мог справиться с этими чувствами, мысли одолевали меня, не мог есть нормально, спать, работать. Но после трех дней я стал немного успокаиваться, осознал, что я не должен сходить с ума, мне нужно кормить их, помогать, любить. Постепенно мысли я заглушил работой, домашней суетой, помощью.

Также были родные рядом — родители, которые тоже помогали, поддерживали, хотя им тоже тяжело было осознать все происходящее. И мы собрались с силами и отодвинули боль глубоко-глубоко. Когда я приезжал к ней, видел ее, я хотел плакать, но не давал себе воли. Когда первый раз приехал на процедуру (пункцию), услышал ее крики, как она зовет на помощь. Я ненавидел себя, презирал, что ничем не могу ей помочь, уберечь ее от боли. Но когда я видел, что она улыбается, когда врач говорил, что у нас хорошие анализы, я чувствовал легкость, надежду, что самое страшное обойдет нас стороной.

—  Чего боялись? Как справлялись со страхом?

— Я боялся и до сих пор боюсь услышать самые страшные слова: "Рецидив, мы не можем ничем больше помочь". Страх отошел сам, когда я забрал их домой, когда они все оказались рядом, когда дочка смеется, играет, разговаривает. Когда пошла прежняя жизнь, но по-новому. К этому быстро привыкаешь.

—  Какую роль взяли на себя в лечении?

— Во всем этом я принял сторону помощи: работа, дом, уборка, готовка по возможности — в общем, все физическое, что тяжело для жены, потому что ребенок забирает много сил.

Выбрал я это потому, что в труде мне легче переносить переживания, да и помощь в этом от меня более эффективная. Боялся навредить, если бы лежал, например, с ней: вдруг я что-то не так сделаю.

Да и ребенку легче, когда рядом мама. Ведь все мы знаем, что с мамой боль и страдания легче переносить, эта связь крепка, папа на втором месте, и я с этим не спорю.

—  Что в исполнении этих ролей давалось вам легко, а что тяжело? Что вы придумали, чтобы упростить то, что тяжело?

— У нас как-то так сложилось, что каждый занялся тем, что приносит больше пользы. Для меня тяжело только то, что когда дочь принимает препараты, настроение ее меняется или она заболевает, пропадает ее радость и улыбка.

Она плачет, и это тяжело, очень хочется всю боль ее забрать на себя, чтобы только она не страдала. Менять что-то я не стал, тут ничего не поменяешь, просто терплю, и идем дальше шаг за шагом к заветным словам "ВЫ ЗДОРОВЫ".

—  В чем искали поддержку? Где ее получили, где не получили?

Рак – не приговор
© РИА Новости / Алексей Куденко
Рак – не приговор

— Я сам по себе тихий и всегда любую боль, обиду по большей части держу в себе. Я не искал поддержки целенаправленно. Кто из знакомых узнавал, тот поддерживал. Я стараюсь меньше говорить об этом. Я знаю, что должен семье давать поддержку. Быть с ними — это главное.

Страдания и слезы — они не помощники, они не помогут поправиться, не помогут быть радостными, не помогут объяснить ребенку, что все хорошо и он поправится. От них не избавиться, но на их место надо поставить радость, что твой ребенок улыбается, силу ответственности, чтобы помогать, кормить, вести обычный образ жизни с малыми изменениями. Нужно идти вперед и только вперед, расчищая путь для победы.

Детская онкология в России
© РИА Новости, Инфографика
Детская онкология: цифры и факты

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