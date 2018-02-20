На конкурс за вклад в развитие донорства подано более 350 заявок

На конкурс за вклад в развитие донорства подано более 350 заявок

На конкурс за вклад в развитие донорства подано более 350 заявок

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заявочный период VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" завершен. Как сообщили организаторы, на основной, творческий и детский конкурсы премии "СоУчастие" подано более 350 заявок.

"Большинство регионов России, от Калининградской области до Дальнего Востока, активно включились в конкурсы всероссийской премии "СоУчастие". Заявки на основной, творческий и детский конкурсы VIII Всероссийской премии "СоУчастие" поданы из 56 субъектов Российской Федерации, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения , заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации . — Организационный комитет премии приступил к аудиту заявок и отбору в шорт-лист. Награждение лауреатов и победителей VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" состоится в Москве в июне 2018 года — в месяц, когда отмечается Всемирный день донора крови".

Наибольшее количество заявок поступило из Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Свердловской областей, Хабаровского края и города федерального значения Москвы. 61% конкурсантов — учреждения, предприятия, организации различных форм собственности и инициативные группы. В основном конкурсе наибольшее количество заявок подано в номинации "Может только человек", "Постоянство — признак мастерства", "Равнодушных нет".

Номинация "Постоянство — признак мастерства" была введена в основной конкурс в 2017 году и сразу завоевала популярность конкурсантов. Номинация призвана обобщать и тиражировать лучшие проекты и программы, направленные на увеличение доли регулярных доноров крови и ее компонентов, развитие ответственного донорства, здорового образа жизни.

Работы из различных регионов России поданы во все номинации нового, детского конкурса: за лучший индивидуальный и/или коллективный учебный проект (номинация "Я знаю, что такое донорство"); за лучший визуальный образ донорства крови и ее компонентов ("Донорство глазами детей"); стихи и проза о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов ("Донор — это судьба и призвание").

В ставшем уже традиционным творческом конкурсе наибольшее количество работ подано в номинации "О донорстве в стихах", "Люди, несущие свет" (эссе) и "В кадре — донорство" (видеоматериалы о различных аспектах безвозмездного донорства крови и ее компонентов").

Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации. В оргкомитет премии традиционно входят представители Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства; видные общественные деятели. VIII Всероссийская премия "СоУчастие" проводится при поддержке Фонда президентских грантов.