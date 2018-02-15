В целом 80% онкобольных детей удается спасти жизнь, рассказали врачи

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В целом 80% онкобольных детей удается спасти жизнь. Об этом заявили эксперты-онкологи на пресс-конференции, посвященной Международному дню детей, больных раком. Этот день проводится ежегодно 15 февраля в более чем 40 странах.

По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елены Байбариной, онкологические заболевания регистрируются примерно у 3500 детей ежегодно. 80% и больше — это очень хороший результат, о котором лет 20 назад даже и помыслить было невозможно. Она отметила, что задача Министерства здравоохранения в этой сфере — повышение доступности и качества помощи.

"Идет быстрое совершенствование науки, новые препараты, новые методы диагностики, персонификации терапии. Наша задача — сделать так, чтобы эти методы были доступны и о них знали и врачи на необъятных просторах нашей страны, и они были доступны пациентам", — отметила Байбарина.

Эксперты выделили ряд проблем, существующих в детской онкологии. Так, по мнению главного детского онколога Министерства здравоохранения РФ Владимира Полякова, статистические данные о регистрируемой заболеваемости не вполне объективны.

"Статистические данные собираются не совсем надлежащим образом, потому что мы до настоящего времени не имеем единого канцер-регистра для взрослых и для детей, поэтому эти данные несколько занижены", — отметил Поляков.

Однако Елена Байбарина отметила, что в этом направлении уже ведется активная работа: в частности, создаются электронные карты, в них будут внесены в том числе критерии качества помощи, которые подскажут врачу, что он должен и чего не должен делать, идет формирование единой медицинской электронной системы.

"Мы идем к тому, чтобы [когда] появился больной в каком-то регионе, в этот же день или на следующий день ведущие центры знали о таком больном, потому что у нас трехуровневая система оказания помощи", — добавил Поляков.

Он пояснил, что если помощь больному нельзя оказать на региональном уровне, то его направляют на второй уровень или третий — федеральные центры. Кроме того, для работы с регионами активно используется технология телемедицины для консультирования больных.

Другая важная проблема — непопулярность специальности "онколог" среди молодых врачей.

"До сих пор существует мнение о том, что это трудно и малоизлечимо, хотя это не так, и мы показываем это своими докладами, примерами. <…> Тем не менее у нас сформирована очень хорошая команда, <…> мы сотрудничаем с нашими всеми регионами", — отметил Поляков.

По его словам, это позволяет предоставлять детям по всей стране равное лечение.

Поляков подчеркнул, что система лечения онкологии у взрослых более простая и организованная, потому что взрослые наблюдаются в онкологических диспансерах — специализированных учреждениях для онкобольных. В России только в восьми регионах при онкологических диспансерах есть детские отделения, остальные организованы на базе клинических больниц, где нет некоторых возможностей. Поэтому старшие дети либо лечатся в онкодиспансере для взрослых, либо переводятся в федеральные центры, где возможно оказание необходимой помощи.

"Нам очень хочется — и за счет информационных технологий мы стараемся это осуществить — приблизить нас к регионам и регионы приблизить к нам", — добавил директор НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Андрей Борисович Рябов.

Он также отметил, что образование, а также поддержка и привлечение инициативных и активных людей являются приоритетом для этой сферы здравоохранения.

"С каждым годом все позитивнее и позитивнее ощущения в этот день, <…> потому что улучшаются результаты. Знаменитая формула "рак — не приговор" все больше наполняется позитивным смыслом, с каждым годом", — заявила в заключение Байбарина.