В Москве проходит акция по пополнению базы данных доноров костного мозга

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве проходит донорская акция для пополнения базы данных национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Акция продлится до 25 февраля, сообщили в Русфонде. В 2018 году аналогичные акции пройдут в 20 регионах России, они будут организованы на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

За последние пять лет благодаря российским донорам в стране сделано около 200 операций по трансплантации костного мозга. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Как отмечают в Русфонде, чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Всю информацию о том, как и где стать донором, можно узнать на сайте rdkm.ru.