Около 10 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Спасибо, доктор!"

Около 10 тысяч москвичей приняли участие в проекте Спасибо, доктор!

Около 10 тысяч москвичей приняли участие в проекте Спасибо, доктор!

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Почти десять тысяч жителей столицы оставили комментарии и поблагодарили медработников на сайте проекта департамента здравоохранения "Спасибо, доктор!". Свой отзыв о работе специалистов городских больниц и поликлиник может оставить каждый, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Слова благодарности от своих пациентов, безусловно, являются очень важными для врачей. Это именно то, что дает силы, делает профессиональную жизнь наполненной, а самого специалиста — счастливым. А также это самое яркое доказательство того, что московские врачи работают успешно", — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, в дальнейшем в рамках проекта планируется публиковать информацию о том, какие организации больше всего получают благодарностей. А письма горожан будут автоматически перенаправляться в соответствующую больницу или поликлинику.

Проект "Спасибо, доктор!" был запущен в мае 2015 года, после того как один из москвичей рассказал на странице в социальной сети свою историю лечения тяжелой болезни. Благодарность врачу он отметил хештегом #спасибодоктор.