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Здоровье

Снятся ли хеликобактеру бифидобактерии: простые способы лечения гастрита

16:3213.02.2018
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© РИА Новости / Петр ЧерновСнятся ли хеликобактеру бифидобактерии: простые способы лечения гастритаСнятся ли хеликобактеру бифидобактерии: простые способы лечения гастрита
© РИА Новости / Петр Чернов

В народе гастрит до сих пор считается студенческой болезнью, в то время как врачи уже всерьез называют его заболеванием века. Стоит ли сразу бежать на гастроскопию, если прихватило, и какие медикаменты нужно всегда иметь в аптечке в интервью корреспонденту "Социального навигатора" рассказала главный врач, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Наталия Поклонова.

Давыдова Мария специально для проекта "Социальный навигатор"

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© РИА Новости / Варвара Гертье
Врут ли рекламы йогуртов, или Как помочь своему иммунитету?
Стресс, большое количество острой и жирной пищи, курение и употребление алкоголя, как правило, называют основными причинами возникновения гастрита. Безусловно, они негативно влияют на слизистую желудка, однако ее воспаление может быть спровоцировано и целым рядом других факторов, например повышением кислотности желудочного сока или генетическими особенностями внутренних органов.

Заболевание может спровоцировать бактерия хеликобактер пилори — настоящая "телезвезда" последних лет. О том, как она вредит организму и с помощью каких целебных бифидобактерий и продуктов нужно с ней бороться, наверняка известно каждому. Однако, по словам Наталии Поклоновой, все не так просто, и, если неправильно лечить или запустить болезнь, полагаясь лишь на советы из рекламы, она перерастет в более серьезные заболевания.

"Присутствие инфекции хеликобактер пилори практически всегда означает великий риск не просто язвенной болезни, но и онкологии. Это считается одним из провоцирующих факторов", — подчеркнула она.

Подхватить бактерию достаточно просто: она передается от носителей в основном через посуду и предметы быта. Заразиться можно и при проведении обследования в медучреждении, хотя в реальности это маловероятно, так как вся аппаратура тщательно дезинфицируется.

Поэтому, отметила Поклонова, если у кого-то из членов семьи диагностировали эту инфекцию, то всем остальным рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу и провести необходимые тесты: "Не обязательно сразу проводить гастроскопию. Можно, например, сдать анализ крови на маркеры, на антитела. Также существует специальный дыхательный хелик-тест".

Скорая помощь

Поход к гастроэнтерологу лучше не откладывать и при первых проявлениях — боли в верхней части живота, изжоги, отрыжки, тошноты и нарушения аппетита. По словам Наталии, на основе опроса и пальпации врач может назначить дальнейшие обследования, которые позволят поставить четкий диагноз.

"Крайне редко бывает, что гастрит развился обособленно. Забросы желчи при дискинезии желчевыводящих путей на голодную слизистую желудка, то есть не защищенную пищей, также будет вызывать гастрит", — отметила она.

Помимо этого гастроэнтеролог сразу обговорит и составит диету, научит пациента правильно питаться, чтобы уменьшить, а затем и исключить приступы боли в будущем. Самостоятельно менять рацион специалисты не рекомендуют: из-за некомпетентности в этом вопросе человек может только навредить организму.

Пациент на приеме у врача в поликлинике. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Вместе с диетой пациенту необходимо принимать несколько видов препаратов: регуляторы кислотности желудка (например, омепразол), обволакивающие средства и ферменты.

"В принципе за две недели можно залечить первое минимальное обострение, но не окончательно. Месяц правильного питания и медикаментозного лечения — про гастрит можно практически забыть", — подчеркнула Наталия, добавив, что по истечении этого срока определенную культуру питания лучше все же сохранять, а не стремиться поглощать все запрещенные ранее продукты.

© РИА Новости / Сергей ПятаковЗапущенный гастрит может привести к эрозиям, а впоследствии и к язве желудка
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Запущенный гастрит может привести к эрозиям, а впоследствии и к язве желудка

Язва не за горами

Гастрит нередко воспринимается россиянами как нечто несерьезное, этакая студенческая болезнь, которая затем исчезает, как укус комара. Сегодня же гастриту подвержены далеко не только студенты, которые в силу обстоятельств находятся в постоянном стрессе и не всегда могут нормально питаться. Как отметила Поклонова, чаще всего к гастроэнтерологам обращаются более взрослые, уже состоявшиеся люди: "Я бы сказала, что это болезнь века. Мы живем в суетливом мире, все время куда-то спешим и не успеваем жить по режиму".

На самом деле не стоит недооценивать это заболевание и пренебрежительно относиться к его симптомам и проявлениям, так как запущенный гастрит может привести к эрозиям, а впоследствии и к язве желудка.

"Бывает, к нам обращается пациент с непонятно откуда взявшейся анемией. При обследовании выявляем, что у него множественные кровоточащие эрозии или язвы. Он не обращал внимания на черный стул и другие симптомы. Поэтому, как только появляются минимальные жалобы, обязательно сразу обращаться к врачу", — заключила Наталия.

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