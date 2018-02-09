Есть контакт: электрическое ухо для глухих

Кохлеарная имплантация — один из способов справиться со страшным диагнозом "глухота". Но ввиду особенностей процедуры чем раньше проводится операция, тем лучше результаты лечения. Порой счет идет на дни. Из-за такого давления, отсутствия информации, пугающих слов "кохлеарная имплантация" бывает сложно принять решение.

Константин Ермолаев специально для проекта "Социальный навигатор"

Перед таким выбором оказалась блогер Ольга Савельева. Она рассказала корреспонденту "Социального навигатора", что в 9 месяцев ее дочка Катя заболела гнойным менингитом, из-за чего потеряла слух. Ольга поняла, что дочка перестала слышать, когда они лежали в инфекционном отделении больницы. Поэтому сразу после того, как их выписали, они поехали проверять слух. Врач поставил диагноз глухота. Единственным способом спасти слух Кати была кохлеарная имплантация.

"Я начала собирать информацию. Звонила, спрашивала насчет имплантов, мне говорили, что квота закончилась, где-то не было имплантов… На меня валилась куча информации. А врачи говорили, что времени нет, нужно принимать решение, что если промедлить, то потом нечего будет спасать", — рассказала Ольга.

В итоге Ольга решила взять себя в руки и попыталась понять, чего же она боится больше всего.

"В то время я просыпалась от того, что вижу один и тот же сон: моя маленькая дочка идет по дороге, а на нее несется камаз. Я кричу ей: "Катя!", а она не оборачивается, потому что не слышит. Я поняла, что если есть минимальный шанс вернуть хоть какой-то слух, чтобы я могла пусть криком, но уберечь от опасности, я сделаю это", — поделилась воспоминаниями Ольга.

Электрическое ухо

"Кохлеарный имплант — электрическая коррекция слуха, когда мы не акустикой изменяем уровень звукового давления, а полностью заменяем утратившуюся функцию. Это как замена локтевого сустава или, грубо говоря, внутреннего органа", — отметил руководитель отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии Антон Мачалов.

© Константин Ермолаев Внешняя часть кохлеарного импланта © Константин Ермолаев Внешняя часть кохлеарного импланта

По его словам, существует четыре степени снижения слуха, а также отдельно выделяется понятие "глухота".

При первой, второй и третьей степенях весь частотный диапазон (500‒4000 Гц), который необходим для восприятия человеческой речи, у пациента сохранен. В таких случаях используются слуховые аппараты, которые "вытягивают" нужные частоты, то есть происходит акустическое воздействие на ухо пациента, что позволяет ему адекватно воспринимать звуки.

При четвертой степени и глухоте происходит выпадение некоторых частот. И как бы ни старался слуховой аппарат, если частот нет, то и "вытягивать" нечего. Соответственно, человек не понимает эти частоты, не разбирает речь, что приводит к снижению социальной активности, а если это ребенок, то к практически полной социальной дезадаптации. Он не может посещать массовые дошкольные учреждения, школы и так далее.

Люди с кохлеарным имплантом слышат шепот с расстояния шести метров, то есть ничем не отличаются от нормативов, предъявляемых к пациентам с нормальным слухом.

Кохлеарная имплантация подходит как взрослым, так и детям. При этом стоит понимать, что детям до 6 месяцев она проводится лишь в исключительных случаях.

"У нас принимают детей в возрасте от 10 до 12 месяцев. К этому моменту как минимум три раза проверяют слух и три раза подтверждают диагноз. Мы, как правило, рекомендуем провести обследования в трех разных учреждениях, в первую очередь для родителей, чтобы три разных доктора назвали один и тот же диагноз", — отметил он.

При этом не стоит тянуть с операцией, так как результат напрямую зависит от скорости принятия решения. Чем позже начать реабилитацию, тем менее эффективной она будет, тем больше усилий нужно будет приложить для успешного результата.

В отдельную категорию врачи выделяют недоношенных детей с аудиторной нейропатией, что часто сопровождается транзиторным (временным) нарушением слуха ввиду незрелости центральной нервной системы. Как отмечает Антон Мачалов, такие дети наблюдаются до 24 месяцев жизни, и, как правило, их слух исправляется с применением слуховых аппаратов. Раньше хирургическое вмешательство им никто не предлагает, так как существует возможность, что данные нарушения пройдут и слух изменится в лучшую сторону.

Как получить кохлеарный имплант

Шаг первый. Единственный специалист, который может принять решение о проведении операции с кохлеарным имплантом, — это сурдолог-отоларинголог. Нужно пройти обследование и получить направление и рекомендации на проведение операции.

Шаг второй. Необходимо обратиться в министерство здравоохранения или департамент здравоохранения по месту жительства с заявлением для оформления организации высокотехнологичной медицинской помощи.

Шаг третий. После подачи заявления пациент автоматически попадает в лист ожидания.

В региональном министерстве здравоохранения родители должны определиться, где они хотят провести лечение. Специализированные центры сегодня существуют в Москве и Питере, Хабаровске, Астрахани, Красноярске, Тюмени, Краснодаре и других городах.

Шаг четвертый. При рассмотрении документов минздрав отправляет данные пациента в лечебное заведение, которое выбрал пациент или его представители. Иногда медицинские центры требуют проведения дополнительных анализов, например компьютерной томографии височных костей, чтобы понять, встанет имплант в голову или нет.

По закону департаменту здравоохранения дается 10 суток, чтобы отправить документы в медицинское учреждение, у которого в свою очередь есть тоже 10 дней на рассмотрение.

"Здесь нужно понимать, что при нашем положительном ответе, ребенок не сразу попадает на операцию, а встает в лист очереди. Потому что у каждого учреждения есть определенная квота на выполнение подобных хирургических вмешательств. У нас очередь, как правило, не превышает трех месяцев", — отметил Мачалов, добавив, что пациенты после перенесенного менингита госпитализируются вне очереди, так как имеется большой риск не успеть помочь им обрести слух.

Шаг пятый. В медицинском учреждении пациент повторно проходит все необходимые исследования. Если все анализы в норме, то ему проводят операцию, которая длится в зависимости от особенностей человека от 20 минут до полутора часов.

© Константин Ермолаев Внутренняя часть кохлеарного импланта © Константин Ермолаев Внутренняя часть кохлеарного импланта

Она проводится под общим наркозом, как правило, пациенты потом сразу возвращаются в обычную палату под наблюдение. Средний срок постоперационного периода нахождения в стационаре — от 7 до 10 суток, это время, за которое заживает рана и косметический шов. Сразу после операции пациент не слышит.

Изначально имплант ставится лишь на одно ухо. Исключение составляют люди после менингита, им ставят сразу два.

Шаг шестой. В среднем через 30 дней после выписки происходит включение кохлеарного импланта, точнее, его наружной части — речевого процессора.

По словам Антона Мачалова, сначала пациент воспринимает только громкие звуки, затем более тихие. Все это происходит под контролем врача. В первый год после операции пациент приезжает к специалистам четыре-шесть раз, чтобы врач мог корректировать настройки импланта.

"Мы всегда говорим пациентам, что пользоваться кохлеарным имплантом ‒ все равно, что выучить новый иностранный язык", — подчеркнул Мачалов.

"Это самый тяжелый период. Вы должны научить мозг работать именно в этом направлении. Определенный участок коры головного мозга не получал информацию, эти клетки находятся в спящем режиме. А тут раз, и мы их нагрузили, естественно, они не сразу корректно заработают. Как правило, в течение шести месяцев видно, как и что развивается, а пациенты или их родители видят первый результат", — подчеркнул он.

Для успешного восстановления слуха и развития речи на данном этапе важно, чтобы ребенок находился в речевой среде как можно больше. Нужно, чтобы с ним много разговаривали, ставили музыку. Конечно, существуют специальные реабилитационные центры, сурдопедагоги, но их недостаточно, поэтому родителям придется много заниматься своим ребенком.

"Слух и речь начинают развиваться с момента включения системы кохлеарной имплантации. Если ребенка убрать из речевой среды, отправить в школу или детсад для глухих, то он не будет получать достаточной нагрузки. Необходимо отдавать ребенка в массовые учебные заведения, давать больше общаться со сверстниками", — отмечает эксперт.

© Константин Ермолаев Руководитель отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии Антон Мачалов © Константин Ермолаев Руководитель отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии Антон Мачалов

Иногда для родителей таких детей проводятся специальные тренинги. Например, в прошлом году фонд "Со-единение" провел конференцию, на которой, по словам президента фонда Дмитрия Поликанова, специалисты обучали родителей правильной работе с детьми.

"Родители не всегда понимают, что им делать с ребенком, и не осознают свою ответственность. Наша задача ‒ оказать психологическую помощь и сказать, что без них ничего не получится", — отметил он.

Кохлеарный имплант бесплатен

Установка одного кохлеарного импланта стоит около 1 400 000 рублей, но для жителей России эта процедура бесплатна.

Однако есть ряд исключений. Если пациент не хочет находиться в листе ожидания или без медицинских показаний сразу претендует на второе ухо, то ему придется оплатить операцию самому.

Замена речевого процессора, которая проводится каждые пять лет, также бесплатна. Для осуществления своевременной замены пациенту необходимо заблаговременно обратиться в центр, где проводилась операция, и оформить соответствующие документы.

Иногда ломается и внутренняя часть кохлеарного импланта, но это происходит крайне редко (1% от общей массы установленных), да и то из-за механического повреждения: ДТП, удар и т.д. В таких случаях замена происходит тоже абсолютно бесплатно для пациента. Для этого нужно обратиться в медицинский центр, где проводилась операция.