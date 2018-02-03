Современные методы диагностики рака – ключ к успешному лечению

Можно ли полностью победить рак, какими современными методиками пользуются российские онкологи и нужен ли скрининг в масштабах страны — в материале "Социального навигатора" в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Сегодня онкология в России не стоит на месте: ученые находят новые средства лечения заболеваний, в клиниках проводятся уникальные операции, в СМИ проходят информационные кампании. Помимо этого в крупных специализированных центрах активно осваивают и внедряют новые технологии диагностики онкологических заболеваний. Основной акцент делается на индивидуальные или таргетные исследования, направленные на конкретно взятые случаи и виды опухоли.

"Важно подобрать индивидуальное лечение к каждой форме рака. И если оно правильно подобрано, попало в яблочко, то болезнь будет побеждена", — убежден заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России, профессор, академик РАН Борис Долгушин.

Новая технология — новая специальность

На данный момент таргетная диагностика считается одним из самых ярких и успешных направлений, причем не только в России, но и в мире. К ней относится целый ряд технологий, например молекулярная визуализация и изотопная диагностика.

Правда, пока что нельзя назвать этот метод широко распространенным, так как не все врачи на местах знакомы с современными видами диагностики и не понимают ее специфики. По словам Долгушина, освоить новую технологию для практикующего врача — это все равно что получить новую специальность, так как весь процесс занимает минимум пять-семь лет. За этот период он должен глубоко изучить все особенности и методы применения технологии, исследовать ее эффективность и успешно применить на практике. Далеко не все врачи могут себе это позволить.

В то же время, отмечает академик, новые способы диагностики онкологических заболеваний достаточно легко осваивают молодые специалисты, которые приходят в профессию на этапе возникновения технологий. У них есть возможность подробно изучить вопрос и получить необходимую специализацию, чтобы затем использовать новые методы на практике.

© РИА Новости / Варвара Гертье Для разных видов онкологических заболеваний применяются достаточно эффективные технологии, которые позволяют обнаружить опухоль на ранних стадиях © РИА Новости / Варвара Гертье Для разных видов онкологических заболеваний применяются достаточно эффективные технологии, которые позволяют обнаружить опухоль на ранних стадиях

Каждому свое

Не менее успешно в отечественной медицине используются и уже устоявшиеся техники диагностики — в частности, дифференциальная диагностика. Ее суть заключается в определении заболевания методом исключения и в конечном итоге сведении диагноза к единственно вероятному варианту. Помимо этого такой тип исследования, подчеркивает Долгушин, позволяет обнаружить редкий или ранее неизученный вид рака.

В целом для разных видов онкологических заболеваний применяются достаточно эффективные методы, которые позволяют обнаружить опухоль на ранних стадиях.

"Если говорить о раке молочной железы, то в этом случае маммография самая эффективная, если рак шейки матки — отпечатки клеток с шейки матки, если рак толстой кишки — анализ крови на скрытую кровь", — рассказал академик.

Скрининг в помощь

Чем руководствуются специалисты при выборе того или иного метода диагностики? По словам Долгушина, все зависит от стадии заболевания: при третьей-четвертой стадии рака, как правило, используются стандартные приемы, а при первой-второй необходимы совершенно другие. В такой ситуации на первое место выходит скрининг — технология, которая широко используется в мире и дает очень хорошие результаты по выявлению злокачественной опухоли молочной железы, легкого, прямой кишки, предстательной железы, а также шейки матки.

Исследование проводится в несколько этапов на большой группе людей без видимых симптомов заболевания и позволяет на раннем этапе "поймать" болезнь, чтобы вовремя начать лечение.

"На примере рака молочной железы: лечение группы пациентов, у которых выявлено заболевание, о котором они даже не подозревали, самое эффективное. Если проводить скрининг в масштабах страны, то этот вид заболевания можно вылечить практически у всех женщин", — подчеркнул академик.

Случается, что скрининг не дает четкого ответа, но при этом у пациента сохраняется подозрение на заболевание. В этом случае российские онкологи самостоятельно применяют разные виды диагностик.

"Здесь нашу работу можно сравнить с передачей "Что? Где? Когда?", только у нас, у онкологов, она строится по принципу "что? где? куда?". Где — определяется исходная локализация: та ткань или орган, откуда исходит опухоль. Что — какой вид опухоли (злокачественная или доброкачественная; если злокачественная, то какая). И куда — ее распространение (окружающие ткани, лимфатические узлы или отдаленные метастазы). Ответив на эти три вопроса, можно строить алгоритм лечения, которое будет оптимально подобрано в каждом конкретном случае", — рассказал Борис Долгушин.

© РИА Новости Скрининг проводится в несколько этапов на большой группе людей без видимых симптомов заболевания и позволяет на раннем этапе "поймать" болезнь, чтобы вовремя начать лечение © РИА Новости Скрининг проводится в несколько этапов на большой группе людей без видимых симптомов заболевания и позволяет на раннем этапе "поймать" болезнь, чтобы вовремя начать лечение

Главный приоритет

Борьба с онкологическими заболеваниями — абсолютный приоритет российского здравоохранения в 2018 году. Об этом в середине январе заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Важно отметить, что наряду с государственным финансированием <…> увеличиваются инвестиции в здравоохранение", — подчеркнула она, выступая на деловом завтраке во время Гайдаровского форума.

Это в свою очередь позволяет сделать современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний более доступными для населения. Часть из них, по словам Долгушина, уже входит в программу ОМС: "В первую очередь это ПЭТ (позитронная эмиссионная томография. — Прим. ред.). Также с этого года в программу включены почти все виды изотопных исследований".

Прерогативой специализированных онкологических учреждений и научных центров, как, например, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина", остаются те виды терапии, которые применяются при сложных и редких видах болезни, в частности фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков.

"Только в нашем центре очень хорошо развиты все виды лечения — и хирургия, и лучевая терапия, и различные виды химиотерапии, и имуннотерапия, в том числе фотодинамическая терапия. Мы лечим пациентов всеми методами, которые есть", — подчеркнул академик, добавив, что все лазеры и необходимые для этой терапии инструменты являются отечественными разработками.

По словам Долгушина, в центре планируют и дальше исследовать, развивать и внедрять новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Эта работа продолжается во всех подобных учреждениях. Возможно, в ближайшем будущем специалистам удастся сделать большой рывок на пути к полной победе над болезнью.

Беседовала Мария Давыдова