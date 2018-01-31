Не приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве прошла презентация книги "Правда о российской онкологии: проблемы и возможные решения", на которой эксперты рассказали, как осведомленность о раке может помочь в борьбе с этим заболеванием.

В канун Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) подготовило издание "Правда о российской онкологии: проблемы и возможные решения", задача которого — привлечь внимание общества к проблеме рака.

По данным RUSSCO, ежегодно онкологические заболевания уносят почти 300 тысяч жизней и являются второй по частоте причиной смерти в России. Однако в этой области есть улучшения: врачи спасают более половины заболевших.

На данный момент, по мнению экспертов RUSSCO, важнейшей задачей является информирование населения и формирование позитивного отношения к борьбе с этим заболеванием.

Авторы издания в том числе предлагают организовывать информационные кампании о методах предотвращения и раннего выявления заболевания, а также создать полноценный канцер-регистр, который помог бы объективно оценивать потребность в онкологической помощи и качество ее оказания.

Эксперты отметили, что в нашей стране люди редко проходят скрининг, который позволил бы выявить заболевание на ранней стадии, а у врачей нет возможности повлиять на пациентов и буквально заставить их пройти обследование, если нет обострения.

"Книга посвящена тому, чтобы понять, что мы можем сделать вместе", — подчеркнул член правления RUSSCO, руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Николай Владимирович Жуков.

Он добавил, что в медийном пространстве России крайне мало позитивных новостей на тему рака, а также отметил, что эту проблему нельзя решить только усилиями онкологов — необходимо взаимодействие всего общества, в том числе врачей, СМИ и представителей власти.

Эксперты организации также заявили, что издание будет выходить ежегодно.