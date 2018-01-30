Врач-гинеколог: сейчас и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь

Врач-гинеколог: сейчас и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь

Врач-гинеколог: сейчас и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь

В России постепенно меняются стандарты оказания медицинской помощи, в частности в акушерстве. Если раньше папы неделю дежурили под окнами роддома, то теперь пациенток выписывают на третьи сутки. Акушер-гинеколог Елена Лозовая 10 лет проработала в роддоме, "Социальному навигатору" она рассказала, почему в России рожают лежа на спине, можно ли запланировать пол ребенка и как принять роды в пробке.

— Многие женщины сейчас едут рожать в США, Израиль или Германию. Почему не у нас? У нас уровень специалистов ниже?

— Я не скажу, что у нас специалисты хуже, во многом даже лучше, они быстрее реагируют. Думаю, что они едут за уровнем комфорта и за гражданством, ведь ребенок, рожденный в США, имеет право на получение гражданства. А кто-то делает это для галочки, логика такая: все мои подруги рожали в США, а я что, не могу себе этого позволить? Есть и такое.

— За границей рожать можно в любой позе, хоть стоя. А у нас так, как это удобно врачам. Дело в квалификации? Или в чем-то другом?

— Не зря я говорила об уровне комфорта для женщины. У нас все направлено на безопасность женщины и ребенка. Мы больше всего боимся, что что-то случится с ними, это объективно очень тяжело переживается, да и много проблем потом возникает у врача и всей больницы. И исторически сложилось рожать в таких позах, чтобы врачи могли быстро предотвратить любые осложнения.

В США так за это не радеют. Там если что-то случится или с женщиной, или с ребенком, то проблем не будет, ведь все застраховано: извините, так вышло.

— Почему за границей женщин отпускают домой через три дня после родов, а еще недавно у нас папы неделю дежурили под окном роддома?

— У нас от этого стандарта отошли лет пять назад, теперь выписывают на третьи сутки. Раньше это было связано с банальной санитарной обстановкой в стране. У женщин дома часто то не было горячей воды, чтобы элементарно помыть ребенка, то не было возможности обработать пуповину или даже себя привести в порядок. Поэтому и ждали эти семь суток, чтобы быть уверенными, что женщина не умрет от акушерских осложнений и инфекций и ребенок будет в порядке. Раньше смертность рожениц и детей была намного выше, сейчас она снизилась, и мы стали спокойнее выписывать пациенток.

— Как вы относитесь к родам в бассейне, в ручье и другим необычным способам?

— Я отношусь крайне негативно… Точнее, роды в бассейне практикуют в акушерских стационарах, и это нормальная тактика, когда за процессом следит врач. А когда рядом с тобой в ручье неизвестная бабка-повитуха, то это уже негативная ситуация. Я десять лет проработала в роддоме и знаю, что такое акушерское кровотечение, там уже не спасешь, если рядом нет врача. Для меня странно, что женщина идет на такой большой риск, не жалеет ни себя, ни ребенка.

© РИА Новости / Александр Кондратюк В Европе давно рожают после 40, там накапливают деньги, чтобы обеспечить будущее ребенка © РИА Новости / Александр Кондратюк В Европе давно рожают после 40, там накапливают деньги, чтобы обеспечить будущее ребенка

— Современная молодежь все позже рожает. Раньше женщин в 30 лет называли старородящими, а теперь это кажется нормой. Что изменилось? Есть такая шутка: часики-то тикают.

— Наверное, это связано с уровнем развития общества. В Европе давно рожают после 40, там накапливают деньги, чтобы обеспечить будущее ребенка. А у нас раньше об этом не задумывались — родил и родил, государство поможет. Но сейчас все меняется. Когда я только начинала работать, то было очень много рожениц 17-19 лет, а сейчас таких не встретишь, уже и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь.

Единственное, надо знать о том, что после 30 лет происходит старение яйцеклеток, это физиологический процесс, которого еще ни одна женщина не избежала. Где-то до 35 лет хотя бы одного ребенка надо бы родить, потому что потом возникают риски развития патологий у детей, ну и вообще проблемы с зачатием, и это связано со старением яйцеклеток.

— Не так давно президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон заявил, что мужчинам уже в скором времени можно будет пересадить матку, чтобы они могли при правильной гормональной терапии родить.

— Есть такое, да. Я думаю, до этого скоро дойдет. Недавно матку пересадили 45-летней женщине, и она успешно родила. Почему бы не пересадить мужчине? Понимаете, не в матке дело, ведь бывают внематочные беременности, которые донашиваются.

— Но ведь женщины отличаются от мужчин не только физиологически, они, наверное, лучше подготовлены природой к вынашиванию, родам и уходу за ребенком.

— Нас к этому с детства готовят. И организм женщины устроен немного по-другому, немного другие нервные окончания, более низкий болевой порог, чем у мужчин. Отчасти это регулируется гормонами.

— Можно ли заказать пол будущего ребенка? В интернете много рекомендаций на эту тему, что-то из этого работает?

— Народные методы не работают. Во все эти таблицы, которыми иногда пользуются женщины, заложен процент ошибки. На сегодняшний день есть исследование ПГД (предимплантационная генетическая диагностика), которое выполняется на эмбрионах при ЭКО. При нем проверяют количество и качество хромосом, параллельно определяется пол ребенка. Вообще законом это запрещено.

Это делается вынужденно, когда есть наследственная патология в семье, чтобы исключить рождение генетически неполноценного ребенка.

— Современные контрацептивы. Придумано ли что-то лучше презервативов?

— Это сложный вопрос для меня как репродуктолога. Длительный прием оральных контрацептивов (более пяти лет) снижает возможность зачатия в будущем, но если говорить о предотвращении нежелательной беременности, то, конечно, это более надежный способ. Если презерватив дает 90% защиты, то оральные контрацептивы дают 99,9% защищенности, да и 0,1% срабатывает только в первые три месяца приема препарата.

— Можете вспомнить смешной случай из вашей практики?

— Недавно зашла женщина и представилась, допустим, Наталья Денисовна. А у меня в кабинете медсестра и молодой доктор, я с ними решаю рабочие вопросы. Я ей сказала зайти за ширму и раздеваться, а сама стала давать поручения медсестре, отвечать на вопросы второго врача.

В это время женщина уже подготовилась к УЗИ. Я ее осмотрела, сделала УЗИ, у нее все было в порядке, поэтому я спросила: вы по какому вопросу вообще пришли? А она ответила "Я к вам от Альбины пришла денег отдать, которые она должна". Тогда я спросила, зачем же она разделась и на УЗИ легла. А женщина отвечает: "Вы так строго сказали, что я не стала сопротивляться". Так я поняла, что у меня есть командный голос.

— Что делать, если, допустим, в пробке женщина начала рожать? Как может помочь обычный водитель без медицинского образования?

— Надо посмотреть в промежность, проверить видна ли голова. Если нет, то надо везти в ближайший стационар, она не родит еще минимум 15-20 минут. А если видна, то надо подстелить что-нибудь чистое, и не мешать рождаться ребенку.

— Не мешать и не помогать?

— Ни в коем случае. А вот когда родится, то надо его перевернуть, чтобы изо рта и носа отошла вода, и похлопать по попе.