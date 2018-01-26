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Здоровье

Взял и приуныл: как отличить депрессию от плохого настроения

15:3626.01.2018
(обновлено: 15:54 26.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВзял и приуныл: как отличить депрессию от плохого настроенияВзял и приуныл: как отличить депрессию от плохого настроения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Депрессия одно из самых "популярных" заболеваний современности, вокруг которого существует множество мифов. О том, что же такое депрессия, как ее распознать и как с ней бороться, корреспондент спецпроекта "Социальный навигатор" побеседовал с психологами и врачами.

Константин Ермолаев специально для проекта "Социальный навигатор"

Депрессия — психическое заболевание XX и XXI веков, когда люди переехали в города и мегаполисы, стали испытывать больше стресса и выгорать на работе.

"Мы живем в новом времени. То, что мы сегодня проживаем за год, 150 лет назад люди и за жизнь не проживали. Психика иногда не справляется с таким объемом информации", — отметил старший преподаватель ВШЭ, психолог Илья Шмелев.

Также эксперт рассказал, что сегодня к человеку предъявляется больше требований: "ты должен быть успешным", "ты должен быть богатым" и так далее. Многие, особенно подростки, не могут справиться с таким внешним давлением, и у них начинается депрессия.

Это заболевание может проявляться у человека в виде сниженного настроения, беспричинной тревоги, тоскливости, скуки, апатии, заниженной самооценки, раздражительности, пониженной работоспособности, расстройства аппетита и сна и так далее. Однако наличие подобных симптомов не означает, что человек болен, возможно, он просто устал.

© РИА Новости / Максим БлиновТо, что мы сегодня проживаем за год, 150 лет назад люди и за жизнь не проживали
© РИА Новости / Максим Блинов
То, что мы сегодня проживаем за год, 150 лет назад люди и за жизнь не проживали

"Депрессия стала модным словечком. Мы, не задумываясь, говорим "у меня депрессия", стоит только настроению пойти вниз. На самом деле между плохим настроением и депрессией есть грандиозная разница. Если первое — это преходящее состояние, то второе — серьезная болезнь", — подчеркнул заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор Евгений Богданов.

Что есть что?

Плохое настроение — нормальное состояние. Нельзя всегда быть довольным собой и жизнью: время от времени любой человек испытывает приступы плохого настроения, тоски или подавленности. Плохое настроение внешне очень похоже на депрессию, однако оно длится намного меньше.

"Усталость и плохое настроение не могут длиться полгода, а депрессия может. Если вы в течение долгого времени чувствуете, что состояние не улучшается, то, скорее всего, на вас надвигается депрессия", — отметил психолог Михаил Лабковский.

По его словам, перед депрессией, как правило, возникает астения — состояние, когда у человека снижается жизненный тонус, мир постепенно блекнет, пропадают интересы, ничего не хочется делать.

Откуда появляется депрессия

Специалисты выделяют несколько видов депрессии: тоскливая, раздражительная, хроническая, реактивная и так далее, у каждого из которых свои причины возникновения.

Офисный сотрудник. Архивное фото
© Fotolia / yanlev
Депрессия станет основной причиной больничных, прогнозируют в Минздраве

Зачастую, по словам психологов, депрессивное состояние связано с дефицитом чего-то очень значимого — денег, любимого человека, работы и тому подобного.

"Современное общество — это общество взрослых людей с детским сознанием, которым нужно постоянно подпитывать себя новыми эмоциями в виде развлечений, игрушек и тому подобного", — отметила психолог Татьяна Шалагина.

Однако если не уметь различать и взаимодействовать со своими эмоциями, то это тоже может привести к депрессии.

"Одна из главных проблем современного общества заключается в том, что мы порой не умеем "переваривать" то количество эмоций, которое сегодня испытываем", — рассказал Илья Шмелев.

Однако иногда причиной депрессии могут стать и химические процессы организма, например гормональный сбой.

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По словам терапевта Натальи Поклоновой, когда на приеме пациент жалуется на длительное подавленное состояние, то первым делом ему назначается общее обследование.

"Может быть, у человека резко снизился гемоглобин. Нехватка микроэлементов тоже может приводить к состояниям, в чем-то схожим с депрессией: слабость, подавленность и так далее", — отмечает она.

Терапевт также рассказала, что если же по результатам исследования серьезных отклонений нет, то пациенту назначается лечение как при вегетососудистых дистониях: витаминная терапия, легкие снотворные препараты и так далее. Если такое лечение не помогает, то пациента направляют к психотерапевту.

Поставить диагноз "депрессия" и назначить правильное лечение может лишь психотерапевт или психиатр.

В зависимости от тяжести депрессии это могут быть как рекомендации по корректировке образа жизни, так и консультации с психологом. В более тяжелых случаях дополнительно могут назначаться курсы антидепрессантов. В любом случае решение должен принимать специалист.

Тело помнит все: куда прячутся наши чувства и эмоции
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Тело помнит все: куда прячутся наши чувства и эмоции
"Так как большинство болезней имеет психосоматическую основу, запущенная депрессия может привести и к другим проблемам со здоровьем, например к синдрому раздраженного желудка, кардиологическим и эндокринологическим заболеваниям и многому другому. Все болезни от нервов, и только сифилис от удовольствия", — отметил Михаил Лабковский.

Все эксперты подчеркнули, что для того чтобы обнаружить депрессию на ранних этапах, стоить отслеживать свое состояние.

"Если вы чувствуете, что, как писал Николай Васильевич Гоголь, сегодня утром кофе пила без вкусу, то, скорее всего, у вас может быть депрессия", — рассказал Лабковский.

Также вас могут насторожить следующие симптомы:
• длительное сниженное настроение;
• преследующая беспричинная тревога;
• тоскливость и скука;
• апатия;
• сниженная самооценка;
• раздражительность;
• усталость и потеря работоспособности;
• пере- или недоедание;
• проблемы со сном и бессонница.

"Если вы обнаружили у себя или близкого человека три или более из перечисленных признаков, не откладывайте визит к квалифицированному психотерапевту — чем раньше начато лечение депрессии, тем успешнее оно будет", — отметил Евгений Богданов.

Также эксперт рассказал, что нередко депрессию сопровождают скачки артериального давления, повышение температуры тела, головная боль, изменение пищевого поведения (булимия или анорексия), отсутствие либидо.

ЗОЖ и самоорганизация — лучшие антидепрессанты

Для предотвращения депрессии эксперты рекомендуют правильно организовать свой отдых, достаточно спать, защищать себя от эмоциональных потрясений, заниматься спортом, планировать свое время. Это поможет избежать стрессовых ситуаций, потери сил и нервного истощения.

© РИА Новости / Алексей ДаничевДля предотвращения депрессии эксперты рекомендуют правильно организовать свой отдых
© РИА Новости / Алексей Даничев
Для предотвращения депрессии эксперты рекомендуют правильно организовать свой отдых

"Очень полезно вести дневник чувств и мыслей. Это позволит понять, каких чувств не хватает, чтобы впоследствии восполнить их нехватку с помощью спорта, каких-то социальных активностей. Главное — получать при этом удовольствие, а не делать из-под палки", — отметил Илья Шмелев.

По словам Михаила Лабковского, иногда нужно просто подождать, и депрессия сама пройдет. Например, если у человека умирает кто-то из близких, то в силу объективных причин у него начнется депрессия. Однако через какое-то время он берет себя в руки и выходит из этого состояния. Если же у него не получается это сделать, то необходимо идти к специалисту.

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