Участники марафона "Достучаться до сердец" провели более 20 акций

С ноября 2017 года в регионах России по инициативе Национального фонда развития здравоохранения и Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации проводится межрегиональный донорский марафон "Достучаться до сердец". Как сообщили организаторы акции, в ноябре и декабре прошлого года в Республике Мордовия и Красноярском крае, первых регионах – участниках марафона, проведено 20 донорских акций. Межрегиональный донорский марафон "Достучаться до сердец" продлится до конца сентября 2018 года.

Участниками акций стали сотрудники предприятий и учреждений различных форм собственности, социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские и инициативные группы. Сдали кровь более 1200 человек, региональные банки пополнились на 540 литров донорской крови. 68% участников донорских акций межрегионального марафона "Достучаться до сердец" сдают кровь второй или более раз, являются регулярными безвозмездными донорами крови и ее компонентов. С января 2018 года к межрегиональному донорскому марафону присоединились Архангельская, Иркутская и Ростовская области.

Межрегиональный донорский марафон "Достучаться до сердец" проводится в целях пополнения региональных банков крови, обмена лучшими практиками среди организаторов донорского движения, вовлечение граждан в ответственное регулярное (кадровое) безвозмездное донорство крови и ее компонентов и его пропаганду, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Особенность межрегионального донорского марафона "Достучаться до сердец" – акцент на содействие развитию регулярного донорства, на формирование регионального корпуса постоянных, кадровых доноров, которые ответственно относятся и к своему здоровью, и к здоровью будущих реципиентов.