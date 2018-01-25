Сравнительные исследования будут способствовать импортозамещению в медицине

В России ежегодно проводится примерно вдвое меньше процедур коронарного стентирования, чем в среднем в Европе, и, чтобы добиться заметного снижения смертности, стране необходим существенный прогресс в этой сфере, основой которого могло бы стать импортозамещение. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве медицинский директор компании "Ангиолайн" Олег Волков.
При этом, как отметил директор компании "Ангиолайн" Андрей Кудряшов, импортозамещение в сфере здравоохранения вызывает заметный скепсис у населения, и, чтобы преодолеть его, нужно вводить систему объективных сравнительных исследований.
"В основе импортозамещения должны быть не только преференции для отечественных производителей, но и контроль качества выпускаемой продукции и безопасность пациентов. Если в ходе исследований производитель подтверждает уровень своей продукции, то она может получать преференции при выходе на рынок", — считает Кудряшов.
"Мы должны понимать, насколько устройства, которые представлены на рынке, безопасны и эффективны. Но, с другой стороны, в рамках подобных проектов действуют очень жесткие и четкие стандарты, которые регламентируют действия врачей, что повышает качество оказания медицинской помощи", — подчеркнул он.