Семь фактов о гиперактивных детях, с которыми надо считаться

"Помоги спасти жизнь" — этот девиз стал названием благотворительного фонда, который занимается оказанием действительно всесторонней поддержки детям c различными тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями, а также поддерживает многодетные семьи и матерей-одиночек с детьми-инвалидами.

Исполнительный директор фонда Юлия Стриганова рассказывает: "В наш благотворительный фонд "Помоги спасти жизнь" часто обращаются родители детей с различными заболеваниями. Кому-то нужна срочная помощь, когда жизнь буквально на грани, и тогда вся борьба направлена на поиск врача, клиники, средств для срочной покупки препарата или проведения операции. А кому-то (и большинство наших подопечных — родители именно таких деток) требуется реабилитация.

В нашей работе мы часто сталкиваемся с заблуждением: "Реабилитация — не операция, может подождать". Но это не так, и вот почему.

Часть детей — подопечных нашего фонда с такими заболеваниями, как ДЦП, расстройство аутичного спектра, эпилепсия, растут с хорошо сохраненной мозговой активностью. Но частым сопутствующим заболеванием на том или ином этапе развития у них встречается СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Таким детям очень важно помочь комплексно и как можно раньше. Ведь, получив и накопив знания о том, как помогать своему ребенку, родитель неустанно занимается с ним самостоятельно, закрепляя успехи между периодами реабилитации.

И есть ряд детей, кому курсы интенсивной реабилитации до трех лет позволили полностью снять все поставленные ранее диагнозы.

О гиперактивности и важной роли родительской поддержки в деле реабилитации ребенка очень доходчиво рассказывает консультант нашего фонда Олег Николаевич Леонкин, детский реабилитолог".

© Фото предоставлено фондом "Помоги спасти жизнь" Олег Леонкин © Фото предоставлено фондом "Помоги спасти жизнь" Олег Леонкин

Олег Леонкин, детский реабилитолог, кинезотерапевт, иппотерапевт, специалист по сенсорной интеграции и массажу — специально для "Социального навигатора":

"Часть детей справляются с состоянием гиперактивности, или избыточной активности сами или с помощью родителей и специалистов. У другой части детей их особенности закрепляются в поведении, способе познания мира. Тогда и возникают проблемы: их не желают видеть в детских садах, переводят на индивидуальное обучение в школах. Они не удерживаются в секциях и кружках.

Это не значит, что ребенок не хочет — он не может, с ним не могут справиться. Социум как бы выжимает таких детей.

При этом специалисты говорят, что чем раньше получится определить проблему, тем проще с ней справиться, пока особенности ребенка не закрепились в поведении и способах общения. Это правда.

Я хочу рассказать о тех убеждениях, которые мешают решать проблему гиперактивности, или излишней активности ребенка эффективно. Все это верно не только для гиперактивных детей, но и для обычных живчиков, когда их активность начинает беспокоить окружающих.

Итак, о гиперактивности важно знать:

1. САМО НЕ ПРОЙДЕТ, не рассосется. Нет, ребенок не перерастет это состояние. Может компенсировать в более позднем детстве, но поведенческие модели, впитанные ранее, ребенку будут мешать (мнимая агрессия в поведении, социальная неуспешность и так далее).

2. БЫСТРО НЕ РЕШИТСЯ. Не ожидайте результата завтра же. Эта проблема требует комплексного решения.

3. Никто, НИ ОДИН СПЕЦИАЛИСТ (невролог, остеопат, массажист, логопед и так далее) не сможет получить такие результаты, которые могут получить родители, каждый день видящие ребенка. Родители каждый день могут делать маленькие шаги к коррекции, и это будет самая эффективная терапия.

4. Нет, ваш ребенок — НЕ ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ. Такое состояние при правильном общении с ребенком — это мощнейший ресурс развития и успешности. Ребенок, который не может долго удерживать внимание, находит искрометные и быстрые способы решать проблемы, иначе он просто не может. Если добавить к этому правильную социализацию, то ребенок вырастет человеком, нацеленным на "быстро и эффективно". Представляете потенциал?

5. Нет, гиперактивность — это НЕ ПСИХИАТРИЯ. Родители гиперактивного ребенка однозначно хотя бы иногда допускали мысль, что с ребенком что-то не так. Блоки ребенка — абсолютно ощутимые вещи, которые имеют причину и следствие. Когда есть четкое понимание, откуда берутся эти особенности, все становится на свои места. Важно, чтобы вы поняли про своего ребенка: "Вот это — про него, вот это — не про него, и, самое главное, я понимаю, что дальше делать".

6. Проблему гиперактивности НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ ВОЛЕВЫМИ УСИЛИЯМИ, авторитарными указаниями и убеждениями.

7. Также ее возможно сгладить, но НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ ПРЕПАРАТАМИ. Препараты — это костыли, которые помогают выдохнуть родителям на время, но сама хромота остается. Надо решать проблему изнутри, корректируя причину: работу зрительных анализаторов/вестибулярного аппарата/тактильных ощущений/тонических отношений или всего сразу. Вот тогда будет победа!

В своей работе я ухожу от диагноза, ищу сильные стороны ребенка, то, за что можно зацепиться, чтобы начать изменять в первую очередь ощущение самого ребенка, а также менять отношение родителей к определенным ситуациям. Важно научить родителей смотреть на проблемы по-другому, по-разному".

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Помочь подопечным фонда можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования, например "Помогаю 300", или зайдя на сайт фонда, чтобы адресно оказать помощь конкретному ребенку.