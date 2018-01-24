РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Здоровье

Менее половины россиян слышали о вирусе папилломы человека

17:2824.01.2018
(обновлено: 17:42 24.01.2018)
01710
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМенее половины россиян слышали о вирусе папилломы человекаМенее половины россиян слышали о вирусе папилломы человека
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Менее половины россиян – 44% людей, опрошенных специалистами ВЦИОМ, – слышали о вирусе папилломы человека. Об этом сообщили эксперты на презентации результатов исследования об уровне информированности россиян о ВПЧ и ассоциированных с ним заболеваний.

При этом количество мужчин, ответивших на этот вопрос положительно, оказалось ниже, чем у женщин, – 31% против 53%, хотя они тоже подвержены рискам, связанным с ВПЧ и развитием онкологических заболеваний.

Данные опроса, проведенного в декабре 2017 года, представила директор по исследованиям ВЦИОМ к.с.н. Елена Михайлова. Для получения общей картины об информировании граждан специалисты задавали вопросы 1800 респондентам в 86 регионах и 8 федеральных округах РФ.

Рак – не приговор
© РИА Новости / Алексей Куденко
Рак – не приговор

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – инфекция, предающаяся половым путем. По данным ВЦИОМ, 70–80% сексуально активного населения инфицируется ВПЧ в течение жизни. Несмотря на то что организм может избавиться от инфекции самостоятельно, заболевание может привести к возникновению таких онкологических заболеваний, как рак шейки матки, рак мужских половых органов, анальный рак и рак горла.

Несмотря на то что цифры исследования могут показаться небольшими, итоги оказались лучше, чем могли предположить во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

"Это можно рассматривать как результат эффективной работы наших медиков по информированию этой группы, потому что они активно взаимодействуют с молодыми женщинами", – отметила Михайлова.

При этом количество людей, ответивших на вопрос, каким образом передается вирус папилломы человека, невысоко даже среди тех, кто знает о заболевании. 45% мужчин и 35% женщин ответили, что не знают, затруднились ответить 13 и 14%, а вариант "половым путем" выбрали всего 26% всех опрошенных граждан.

О связи рака шейки матки и ВПЧ слышали 39% ответивших, раке мужских половых органов, который также может быть вызван ВПЧ, – 17%. О появлении бородавок вследствие заболевания заявили 36% респондентов.

Рак шейки матки может быть фатален

По словам директора Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова", академика РАН, д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Льва Ашрафяна, в 2016 году в России от рака шейки матки умерло 1060 женщин в возрасте от 15 до 30 лет.

"Я бы хотел, чтобы мы забыли о статистике и поговорили о трагедии. Трагедии в каждом доме, где встречаются со случаем заболеваемости раком шейки матки у молодых", – добавил Ашрафян.

В раннем возрасте заболевание протекает очень быстро: 70% девушек в возрасте до 25 лет поступают на лечение с третьей-четвертой стадией рака.

Профессор также отметил, что если современные достижения вирусологии и молекулярной биологии не реализуют в ближайшее время, то общество и дальше будет терять молодых женщин, которые смогли бы стать матерями.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Глава Минздрава рассказала о новой схеме диспансеризации населения

"Я считаю, что вопросы, связанные с профилактикой рака шейки матки, – это достаточно важная общегосударственная задача", – добавил он.

Специалисты также спрашивали респондентов о способах профилактики рака шейки матки. Самым популярным ответом на этот вопрос стал вариант "Безопасное половое поведение (контрацепция, постоянный половой партнер)", который выбрали 62% мужчин и 68% женщин. При этом о вакцинации против ВПЧ знают только 24% всех опрошенных.

По мнению д.м.н., профессора кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, члена Российского общества по контрацепции, члена Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии Галины Минкиной, безопасное половое поведение не может полностью защитить от ВПЧ.

"С одной стороны, это правильно: множество половых партнеров – это, конечно, фактор риска папилломавирусной инфекции. Но с другой стороны, многие родители девочек и сами женщины ошибочно представляют, что папилломавирусная инфекция является отражением исключительно рискового сексуального поведения и промискуитета. Но для инфицирования может быть достаточно единственного полового партнера", – отмечает она.

Вакцинация против ВПЧ

Эксперты также обсудили необходимость вакцинации, причем гендерно нейтральной – во многих странах Европы от ВПЧ прививают и мужчин, и женщин.

По словам Минкиной, первая вакцина от ВПЧ была разработана 11 лет назад и на данный момент уже лицензирована в 137 странах, что помогло снизить в них уровень заражаемости заболеванием среди молодого населения. В России вакцинация проводится в рамках отдельных региональных программ или по индивидуальным запросам граждан на коммерческой основе.

Операция. Архивное фото
© Fotolia / edwardolive
Русская рулетка. Почему в стране не работает система выявления онкологии

"Значимость вакцины против ВПЧ для здравоохранения трудно преувеличить. Она не только спасет многие жизни, но и упростит скрининговые протоколы", – отметила она.

Главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Михаил Гомберг в свою очередь сказал, что мужчины также страдают от вируса папилломы человека – рак мужских половых органов, анальный рак и рак горла вызваны именно этим заболеванием.

"Я считаю, что эта проблема не должна концентрироваться ни вокруг одного только рака, ни вокруг одного только пола. Эта программа должна быть гендерно независимой, потому что мужчины тоже заслуживают того, чтобы быть защищенными от вируса, который может вызвать рак", – сказал он.

Для того чтобы узнать, есть ли вирус, можно пройти общедоступный тест на ВПЧ, который делается в большом количестве лабораторий. В случае положительного результата необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу, который разработает правильный алгоритм действий.

Комментировать
Здоровье
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена