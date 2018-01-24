Менее половины россиян слышали о вирусе папилломы человека

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Менее половины россиян – 44% людей, опрошенных специалистами ВЦИОМ, – слышали о вирусе папилломы человека. Об этом сообщили эксперты на презентации результатов исследования об уровне информированности россиян о ВПЧ и ассоциированных с ним заболеваний.

При этом количество мужчин, ответивших на этот вопрос положительно, оказалось ниже, чем у женщин, – 31% против 53%, хотя они тоже подвержены рискам, связанным с ВПЧ и развитием онкологических заболеваний.

Данные опроса, проведенного в декабре 2017 года, представила директор по исследованиям ВЦИОМ к.с.н. Елена Михайлова. Для получения общей картины об информировании граждан специалисты задавали вопросы 1800 респондентам в 86 регионах и 8 федеральных округах РФ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – инфекция, предающаяся половым путем. По данным ВЦИОМ, 70–80% сексуально активного населения инфицируется ВПЧ в течение жизни. Несмотря на то что организм может избавиться от инфекции самостоятельно, заболевание может привести к возникновению таких онкологических заболеваний, как рак шейки матки, рак мужских половых органов, анальный рак и рак горла.

Несмотря на то что цифры исследования могут показаться небольшими, итоги оказались лучше, чем могли предположить во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

"Это можно рассматривать как результат эффективной работы наших медиков по информированию этой группы, потому что они активно взаимодействуют с молодыми женщинами", – отметила Михайлова.

При этом количество людей, ответивших на вопрос, каким образом передается вирус папилломы человека, невысоко даже среди тех, кто знает о заболевании. 45% мужчин и 35% женщин ответили, что не знают, затруднились ответить 13 и 14%, а вариант "половым путем" выбрали всего 26% всех опрошенных граждан.

О связи рака шейки матки и ВПЧ слышали 39% ответивших, раке мужских половых органов, который также может быть вызван ВПЧ, – 17%. О появлении бородавок вследствие заболевания заявили 36% респондентов.

Рак шейки матки может быть фатален

По словам директора Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова", академика РАН, д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Льва Ашрафяна, в 2016 году в России от рака шейки матки умерло 1060 женщин в возрасте от 15 до 30 лет.

"Я бы хотел, чтобы мы забыли о статистике и поговорили о трагедии. Трагедии в каждом доме, где встречаются со случаем заболеваемости раком шейки матки у молодых", – добавил Ашрафян.

В раннем возрасте заболевание протекает очень быстро: 70% девушек в возрасте до 25 лет поступают на лечение с третьей-четвертой стадией рака.

Профессор также отметил, что если современные достижения вирусологии и молекулярной биологии не реализуют в ближайшее время, то общество и дальше будет терять молодых женщин, которые смогли бы стать матерями.

"Я считаю, что вопросы, связанные с профилактикой рака шейки матки, – это достаточно важная общегосударственная задача", – добавил он.

Специалисты также спрашивали респондентов о способах профилактики рака шейки матки. Самым популярным ответом на этот вопрос стал вариант "Безопасное половое поведение (контрацепция, постоянный половой партнер)", который выбрали 62% мужчин и 68% женщин. При этом о вакцинации против ВПЧ знают только 24% всех опрошенных.

По мнению д.м.н., профессора кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, члена Российского общества по контрацепции, члена Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии Галины Минкиной, безопасное половое поведение не может полностью защитить от ВПЧ.

"С одной стороны, это правильно: множество половых партнеров – это, конечно, фактор риска папилломавирусной инфекции. Но с другой стороны, многие родители девочек и сами женщины ошибочно представляют, что папилломавирусная инфекция является отражением исключительно рискового сексуального поведения и промискуитета. Но для инфицирования может быть достаточно единственного полового партнера", – отмечает она.

Вакцинация против ВПЧ

Эксперты также обсудили необходимость вакцинации, причем гендерно нейтральной – во многих странах Европы от ВПЧ прививают и мужчин, и женщин.

По словам Минкиной, первая вакцина от ВПЧ была разработана 11 лет назад и на данный момент уже лицензирована в 137 странах, что помогло снизить в них уровень заражаемости заболеванием среди молодого населения. В России вакцинация проводится в рамках отдельных региональных программ или по индивидуальным запросам граждан на коммерческой основе.

"Значимость вакцины против ВПЧ для здравоохранения трудно преувеличить. Она не только спасет многие жизни, но и упростит скрининговые протоколы", – отметила она.

Главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Михаил Гомберг в свою очередь сказал, что мужчины также страдают от вируса папилломы человека – рак мужских половых органов, анальный рак и рак горла вызваны именно этим заболеванием.

"Я считаю, что эта проблема не должна концентрироваться ни вокруг одного только рака, ни вокруг одного только пола. Эта программа должна быть гендерно независимой, потому что мужчины тоже заслуживают того, чтобы быть защищенными от вируса, который может вызвать рак", – сказал он.

Для того чтобы узнать, есть ли вирус, можно пройти общедоступный тест на ВПЧ, который делается в большом количестве лабораторий. В случае положительного результата необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу, который разработает правильный алгоритм действий.