8 тыс литров крови собрали в 2017 с помощью передвижных донорских пунктов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 8,4 литров крови сдали 18, 6 тысяч человек в прошлом году через передвижные донорские пункты, сообщает официальный портал мэра Москвы. Активнее всех в донорских акциях принимали участие студенты – около 10 тысяч человек.

"Собранная кровь обследуется, разделяется на компоненты, затем по запросу отправляется во все больницы Москвы. То, что в прошлом году собрали такое большое количество крови, говорит о том, что в нашем городе много людей, готовых помогать другим", — приводятся в сообщении слова главного врача Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольги Майоровой.

Всего за указанный период прошло 400 благотворительных акций. Сдать кровь можно было в разных частях города.