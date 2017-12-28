Здоровый новогодний стол: что подать и как правильно употребить

По традиции россияне встречают Новый год за праздничным столом в кругу друзей и близких. Одна из важных задач подготовки к празднику – выбор правильного угощения. Инфографика "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" расскажет, как сочетать и употреблять продукты новогоднего меню.