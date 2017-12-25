В Москве представили новый проект о российском здравоохранении "Здрав.ФОМ"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла презентация проекта "Здрав.ФОМ" о российском здравоохранении фонда "Общественное мнение".

На новой платформе будут размещаться материалы о самых интересных и удивительных открытиях в медицинской сфере, людях, местах, цифрах и многом другом. Сайт проекта делится на несколько частей: "Дайджест", "Журнал", "Сообщество активистов" и "Редакционных цех".

В тематических блоках будут размещаться исследования, мнения экспертов и публикации на тему российского здравоохранения.

"Мы имеем возможность создать единую копилку из всего самого интересного, удивительного и удивляющего, что есть в российской системе охраны здоровья граждан", – отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По задумке создателей, проект несет несколько задач: расширять, углублять и обогащать представление населения о том, что происходит в сфере здравоохранения; знакомить читателя с неизвестной, неожиданной, любопытной и удивительной информацией; сообщать о развитии и перспективах отрасли.

"Появилась идея собирать все удивительное: удивительные судьбы, удивительные врачи, удивительные места, удивительные приборы, удивительные технологии – то, что вызывает эту эмоцию, собрать в одном месте", – отметил президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

Для раздела "Дайджест" собираются все публикации в СМИ на тему здравоохранения, а потом из них выбираются наиболее познавательные.

"Выбрать самое интересное – это самое сложное. Мы учимся это делать", – добавил Ослон.

"Сообщество активистов" проекта представляет собой дискуссионный клуб, где каждый сможет поделиться своим мнением на выбранную тему. Аудитория также может выдвигать идеи по улучшению проекта, предлагать интересные публикации, оценивать контент.

Помимо этого пользователи могут попробовать свои силы в "Редакционном цехе" – блоке, где публикуются лучшие медицинские истории. Для того чтобы пост попал на сайт, за него должны проголосовать. Там же более продвинутые участники смогут помогать новичкам в написании текстов.

""Редакционный цех" – это люди, которых мы позвали к себе, и они согласились и пришли, чтобы рассказывать собственные истории. И это как раз те самые истории пациентов. Также те житейские истории и те чудесные истории, которые вызывают общий интерес", – отметил Ослон.

"Здрав.ФОМ" создавался для тех, кому интересны темы здоровья и здравоохранения, кто открыт новому и сохранил способность удивляться.