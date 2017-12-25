В Москве представили новый проект о российском здравоохранении "Здрав.ФОМ"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла презентация проекта "Здрав.ФОМ" о российском здравоохранении фонда "Общественное мнение".
На новой платформе будут размещаться материалы о самых интересных и удивительных открытиях в медицинской сфере, людях, местах, цифрах и многом другом. Сайт проекта делится на несколько частей: "Дайджест", "Журнал", "Сообщество активистов" и "Редакционных цех".
В тематических блоках будут размещаться исследования, мнения экспертов и публикации на тему российского здравоохранения.
"Мы имеем возможность создать единую копилку из всего самого интересного, удивительного и удивляющего, что есть в российской системе охраны здоровья граждан", – отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Появилась идея собирать все удивительное: удивительные судьбы, удивительные врачи, удивительные места, удивительные приборы, удивительные технологии – то, что вызывает эту эмоцию, собрать в одном месте", – отметил президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Для раздела "Дайджест" собираются все публикации в СМИ на тему здравоохранения, а потом из них выбираются наиболее познавательные.
"Выбрать самое интересное – это самое сложное. Мы учимся это делать", – добавил Ослон.
Помимо этого пользователи могут попробовать свои силы в "Редакционном цехе" – блоке, где публикуются лучшие медицинские истории. Для того чтобы пост попал на сайт, за него должны проголосовать. Там же более продвинутые участники смогут помогать новичкам в написании текстов.
""Редакционный цех" – это люди, которых мы позвали к себе, и они согласились и пришли, чтобы рассказывать собственные истории. И это как раз те самые истории пациентов. Также те житейские истории и те чудесные истории, которые вызывают общий интерес", – отметил Ослон.
"Здрав.ФОМ" создавался для тех, кому интересны темы здоровья и здравоохранения, кто открыт новому и сохранил способность удивляться.