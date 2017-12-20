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Здоровье

В Москве сократилось число лицензированных клиник пластической хирургии

16:1620.12.2017
(обновлено: 16:17 20.12.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПрезентация рейтинга Лучшие клиники пластической хирургии России - 2017Презентация рейтинга Лучшие клиники пластической хирургии России - 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 20 дек ‒ РИА Новости. В Москве за год сократилось количество клиник пластической хирургии, оказывающих сертифицированные медицинские услуги. Об этом свидетельствуют результаты Национального рейтинга клиник пластической хирургии РФ 2017, который был представлен в среду, 20 декабря проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

В рейтинг вошли 254 медицинские организации, оказывающие услуги пластической хирургии в 19 крупных городах России. "Первоначально наша база данных включала более 1500 клиник по всей стране, однако примерно две трети клиник отпали на этапе проверки лицензий", ‒ заявила руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина. 

Лучшие клиники пластической хирургии России - 2017
© Инфографика
Клиники пластической хирургии России - 2017
Она подчеркнула, что в Москве в базу оценки 2017 года было включено 93 столичные клиники, в то время как в прошлогоднем рейтинге таких объектов было 147. "Серьезное сокращение количества клиник связано с тем, что некоторые медицинские учреждения за это время были лишены лицензий, другие находятся на стадии перерегистрации", ‒ пояснила эксперт.

В рамках исследования оценивались опыт и стабильность клиник (наличие на сайте открытой правовой информации о деятельности организации, прозрачность и пр.), квалификация специалистов (образование и опыт врачей, соответствие кадрового потенциала заявленным направлениям деятельности и пр.), потенциал качества услуг (медицинская база, включая медицинское оборудование, технологии и материала и пр.), а также информационная открытость и контактность.

По каждому из четырех направлений были названы по 10 лидеров. Четверка лучших российских клиник пластической хирургии выглядит так: "Интеко-клиник" (потенциал качества услуг), Клиника активного долголетия "Институт красоты на Арбате" (квалификация специалистов), Институт пластической хирургии и косметологии (опыт и стабильность), Фрау Клиник м. Проспект Мира (информационная открытость и контактность).

Клиники пластической хирургии России: как не ошибиться в выборе
© РИА Новости, Инфографика
Клиники пластической хирургии России: как не ошибиться в выборе
Комментируя итоги данного исследования, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян отметил, что ни одна медицинская специальность не привлекает к себе столько общественного внимания, как пластическая хирургия. По его словам, многие ошибочно думают, что речь идет о банальном эстетическом вмешательстве, забывая о реконструктивной хирургической составляющей, которая во многом определяет качество жизни человека.

Эксперт также добавил, что последние годы специальность приобрела более отчетливые контуры, и подобные исследования являются "важным фактором кристаллизации специальности". "В обществе формируется объективное восприятие пластической хирургии", ‒ добавил он.

В связи с этим главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова напомнила о том, что в настоящее время ведется активная работа по включению пластической хирургии в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Работа онкологического отделения
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Эксперты: помощь пластического хирурга должна быть доступна онкобольным
"У нас незаурядные хирургические техники, богатая школа пластической хирургии", ‒ сказала она, выразив уверенность в том, что ближайший год специальность займет достойное место среди других медицинских специальностей, входящих в ОМС, и люди, которые нуждаются в помощи реконструктивных пластических хирургов, получат ее бесплатно.

Наталья Мантурова выразила мнение, что данный рейтинг, составленный проектом "Социальный навигатор", является наиболее достоверным и объективным. По ее словам, данный рейтинг будет опубликован на официальном сайте РОПРЭХ (Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов).  

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