Коррекция зрения – сохранить и не навредить глазам

Когда начинать использовать линзы и какие очки выбрать, если зрение подводит? Об этом и не только "Социальному навигатору" рассказала кандидат медицинских наук, руководитель оптического направления клиники семейной офтальмологии профессора Трубилина Мария Трубилина.

Утверждение, что компьютер вредит глазам, уже давно воспринимается как аксиома, но умная машина настолько влилась в нашу жизнь, что задумываться об этом не приходится.

Негативное влияние длительной работы за компьютером характеризуется несколькими моментами, рассказывает Мария Трубилина.

Во-первых, это раздражающее влияние бликов на экране компьютера, что приводит к утомлению глаз и появлению нового в офтальмологии понятия — "компьютерный зрительный синдром", характеризующийся усталостью глаз, покраснением, сухостью, тяжестью, болью в надбровных областях, головными болями, а также болью в шейном отделе позвоночника.

Чтобы предотвратить или уменьшить эти симптомы, рекомендуется работать в очках с антирефлексным покрытием. Оно позволяет нейтрализовать блики.

Во-вторых, как показали недавние исследования, цифровые устройства последнего поколения имеют подсветку с уклоном в синий диапазон света. Это самая коротковолновая составляющая видимого света, непосредственно относящаяся к уже невидимому ультрафиолетовому излучению. Чем короче длина волны, тем больше она повреждает структуры ткани. Это может способствовать появлению как глазных, так и общих заболеваний, поэтому всем, кто работает за компьютером более четырех часов в день, рекомендуется использовать очки не только с антирефлексным покрытием, но и со специальным покрытием против синего света.

В-третьих, длительная работа за компьютером утомляет внутренние структуры глаза. Для того чтобы они работали правильно и были в состоянии вынести длительную нагрузку, нужно обязательно работать с правильной оптической коррекцией при нарушениях рефракции глаза.

"Но использовать нужно только качественную оптику проверенных производителей. Надписи "антиблик" или "антикомпьютер" на дешевых очках — это маркетинговый ход. Я призываю на это не покупаться, потому что эффект от таких линз не проверен", — подчеркивает офтальмолог.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Всем пользователям контактных линз необходимы регулярные обследования у специалиста 2-4 раза в год © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Всем пользователям контактных линз необходимы регулярные обследования у специалиста 2-4 раза в год

Отдых для глаз или нагрузка на зрение

К сожалению, даже очков с различными покрытиями бывает недостаточно, и острота зрения подводит. Но стоит ли беспокоиться, если отклонения небольшие?

"Зрение надо корректировать при любом минусе начиная с —0,25, — отмечает Мария Трубилина. — Все мы проверяли зрение у окулиста с помощью таблицы. Так вот, каждая 0,25 диоптрии — потеря одной строчки остроты зрения. Нужно видеть минимум десятую строку каждым глазом".

Однако бытует мнение, что очки и контактные линзы вообще расслабляют глаза и тем самым еще больше ухудшают зрение.

"Это устаревшее представление, — уверяет офтальмолог. — Наоборот, при отсутствии очков в случае близорукости глаз расслабляется. Очки — как гири для мышц глаза, заставляют их работать правильно".

Подбор очков — дело тонкое

Прежде чем идти выбирать контактные линзы или очки, необходимо обследоваться у офтальмолога.

В салонах оптики работают специалисты — офтальмологи и оптометристы. Оптометрист — специалист со средним специальным образованием, Офтальмолог — с высшим медицинским образованием. Оптометрист просто исследует рефракцию и подбирает оптическую коррекцию, рассказывает специалист. Если что-то идет нестандартно, он не сможет объяснить, почему получает не совсем логичные данные, но рецепт выпишет.

"Все-таки лучше подбирать коррекцию у офтальмологов, потому что любой результат он может объяснить с точки зрения знаний анатомии, физиологии, возможных болезней", — подчеркивает Трубилина.

Например, иногда минус может быть ложным. При осмотре получаются данные, что есть близорукость, но это происходит из-за чрезмерной работы и напряжения — все внутренние структуры глаза зажаты, что и дает такой эффект.

В такой ситуации оптометрист, как правило, не может разобраться и назначает очки с большим, чем нужно, минусом.

Если задача — просто проверить зрение и выписать очки, то в оптике есть все, что для этого нужно. Но провести диагностику состояния всех структур глаза и исключить наличие заболеваний там не смогут. Это можно сделать только в условиях специализированных клиник, оснащенных необходимой диагностической аппаратурой.

"Если вы испытываете дискомфорт, чувство напряжения в глазах, недостаточность остроты зрения, особенно в вечернее время, необходимо обратиться к офтальмологу и определиться, как именно корректировать зрение", — обращает внимание врач.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Стекло сейчас из оптики уходит - с точки зрения оптических характеристик пластик ничем не хуже, при этом легче и безопаснее © РИА Новости / Кирилл Каллиников Стекло сейчас из оптики уходит - с точки зрения оптических характеристик пластик ничем не хуже, при этом легче и безопаснее

Когда самостоятельность — порок

Бывают ситуации, когда диагноз поставлен давно и человек сам выбирает себе линзы, пробует новое. В последнее время появилось много контактных линз с различными параметрами, которые можно купить без рецепта.

"К сожалению, очень часто, однажды проверив и подобрав контактные линзы у специалиста, пациенты перестают наблюдаться и сами покупают контактные линзы по интернету или в оптике. Самое безобидное в такой ситуации, что зрение может меняться и нужны другие диоптрии, поэтому старые параметры уже не подходят. Но часто осложнения контактной коррекции долгое время могут протекать для пациента латентно, незаметно. И только тогда, когда симптомы становятся сильно выраженными, пациенты приходят на прием к врачу. А как известно, заболевание легче предотвратить и лечить на начальном этапе, чем в острой стадии, поэтому всем пользователям контактных линз необходимы регулярные обследования у специалиста, два-четыре раза в год", — обращает внимание офтальмолог.

В последнее время появились контактные линзы для коррекции близорукости и астигматизма или дальнозоркости и астигматизма, которые называются торическими контактными линзами, появились мультифокальные контактные линзы для коррекции возрастных изменений зрения или пресбиопии. И здесь для правильного подбора таких контактных линз и удовлетворенности пациента назначенной коррекцией на первое место выходит квалификация специалиста и коммуникация между пациентом и врачом.

Очки очкам рознь

Но если контактным линзам вы предпочли очки, то необходимо определиться, из какого материала они должны быть сделаны.

Активная жизнь вносит коррективы: многие водят машину, мы постоянно в сутолоке и толпе, поэтому сейчас все используют очковые линзы из пластика.

"Очки из стекла очень тяжелые и хрупкие. Кто-то неосторожно задел, и стекло тут же разобьется. Чтобы разбить пластик, нужно приложить гораздо больше силы", — говорит Мария Трубилина.

Из-за тяжести и травмоопасности стекло сейчас из оптики уходит. При этом с точки зрения оптических характеристик пластик ничем не хуже стекла, а с точки зрения безопасности, конечно, выигрывает.

Но ни в коем случае нельзя покупать готовые очки, предупреждает специалист. "Помимо диоптрий мы должны точно знать свое межцентровое расстояние — расстояние от одного зрачка до другого. Готовые очки идут с очень большой погрешностью. Это только прибавит проблем со зрением", — отмечает Мария Трубилина.

Немаловажно, что мы не знаем качества оправы. Она может содержать токсические элементы и вызвать аллергическую реакцию, поэтому ни в коем случае нельзя покупать готовые очки, не стоит соблазняться на низкую стоимость в ущерб здоровью глаз.

© РИА Новости / Виталий Аньков Прежде чем идти выбирать контактные линзы ли очки, необходимо обследоваться у офтальмолога © РИА Новости / Виталий Аньков Прежде чем идти выбирать контактные линзы ли очки, необходимо обследоваться у офтальмолога

Лазерная коррекция и беременность — есть ли выбор?

Но есть же еще один способ исправления зрения — лазерная коррекция. Вопреки расхожему мнению, ее делают при любых отклонениях.

"У меня был случай, когда пришлось делать операцию при —0,25. Вроде бы небольшой минус, но пациентка испытывала сложности и говорила, что ей это мешает жить", — рассказывает врач.

Но надо понимать, что все операции, в том числе и лазерная коррекция, делаются при стабильных показателях близорукости или дальнозоркости. Пациента наблюдают несколько месяцев. Если данные сохраняются, то можно делать операцию.

С этой точки зрения беременность является провоцирующим фактором. Однако не является абсолютным отказом для проведения лазерной коррекции зрения до предполагаемой беременности.

Во время беременности вырабатывается гормон роста, или соматотропный гормон. Он действует не только на плод, но и на все структуры материнской ткани, в том числе на глазное яблоко, что может провоцировать ухудшение зрения, говорит эксперт. Были случаи, когда после родов девушки, которых оперировали из-за стабильной близорукости, вновь сталкивались с проблемами.

Соответственно, необходимо предупредить о том, что, возможно, будущая беременность в какой-то степени ухудшит зрение. Пациентка может выбрать: делать лазерную коррекцию сейчас или после беременности и родов.