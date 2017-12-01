Муфтий Татарстана награжден медалью за донорство

МОСКВА, 01 дек — РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин награжден медалью "За содействие донорскому движению". Награду ему вручили представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) во время участия в X Всероссийском форуме службы крови в Казани.

"Вклад мусульман в сохранение здоровья и спасение жизней — это наша активная жизненная позиция. Участие во многих социальных проектах, инициируемых духовным центром Татарстана, моральная поддержка нуждающихся, ежедневная помощь — вот критерии нашей службы", — заявил в пятницу РИА Новости муфтий Самигуллин. Поэтому, подчеркнул религиозный деятель, "жизнь последователей ислама не ограничивается только посещениями мечетей и молитвами".

"В нашем духовном центре постоянно проводятся социально значимые акции. Например, в свое время в республиканском центре крови мы, представители мусульманского духовенства, сдали кровь в поддержку пострадавших при взрыве в питерском метро и других нуждающихся", — сказал муфтий Самигуллин. По его словам, социальные проекты ДУМ РТ будут продолжены и в будущем году.