ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека

Каждый год 1 декабря в соответствии с решениями Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом. Впервые этот день отмечался в 1988 году.

За годы распространения этого заболевания вокруг него появилось множество мифов. О наиболее частых заблуждениях о ВИЧ читайте в материале "Социального навигатора".

Комары могут быть назойливы, некоторые виды даже способны переносить серьезные заболевания, такие как малярия. Но вот то, что эти насекомые способны передавать ВИЧ-инфекцию, является нелепейшим мифом и заблуждением. Дело в том, что самой природой устроено так, что комары не впрыскивают кровь людям, а высасывают ее. Поэтому ни о каком заражении ВИЧ после укуса комара или других кровососущих не может быть и речи.

© РИА Новости / Максим Богодвид Еще один миф, который достаточно распространен, — это то, что ВИЧ передается через бытовые предметы © РИА Новости / Максим Богодвид Еще один миф, который достаточно распространен, — это то, что ВИЧ передается через бытовые предметы

Еще один миф, который достаточно распространен, — это то, что ВИЧ передается через бытовые предметы, такие как ложка и посуда или зубная щетка. Конечно, если предмет личной гигиены окровавлен и им поочередно пользуется несколько человек, то вероятность заражения существует.

Так, в прошлом году портал URA.Ru написал о том, что главврач Тюменского центра СПИДа Александр Попков сообщил агентству о случае, когда ребенок, употреблявший наркотики, инфицировался в среде наркоманов, а потом от зубной щетки заразились его мама и папа. В менее радикальных случаях вирус через предметы личной гигиены не передается.

"Для того чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, нужно достаточно много зараженной жидкости. Например, видимая капля крови. Если у вас дома нет окровавленных щеток и ложек, то ВИЧ вы не получите", — отметила в беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач H-Clinic Екатерина Степанова.

Среди частых заблуждений о вирусе есть и такое, что если инфицирована беременная женщина, то заболевание непременно передастся ребенку. Как отмечают специалисты, даже если женщина не предпримет никаких действий для защиты своего ребенка от ВИЧ, то вероятность передачи составляет около 50%. Ну а если будущая мама сделает все возможное, то риск заражения снижается практически до нуля.

"Если мама будет принимать терапию, давать сироп ребенку и не кормить его грудью, то почти 100%, что ребенок не получит ВИЧ от матери", — уточняет Екатерина Степанова.

Достаточно часто можно услышать мнение, что если человек не входит в так называемую группу риска (это наркоманы, проститутки и гомосексуалисты), то вероятность получить ВИЧ очень невелика.

"Все эти разговоры, что ВИЧ-инфекция — болезнь проституток и наркоманов, устарели. Конечно, при внутривенном употреблении наркотиков риск заразиться намного выше, чем при сексе с собственным мужем. Однако я регулярно вижу ситуации, когда ВИЧ получен в ситуации с казалось бы небольшим риском. В группу риска входит каждый, у кого бывает секс без презерватива или контакт с чужой кровью. И лучшая профилактика — это всегда использовать презерватив при сексе и не контактировать с чужой кровью", — сообщила Екатерина Степанова.

ВИЧ можно лечить

Едва ли не главное заблуждение касается того, что ВИЧ-инфекция — смертельный приговор. На самом деле при правильном и своевременном лечении ВИЧ становится обычным хроническим заболеванием. Смертельным оно становится только тогда, когда люди узнают о том, что у них ВИЧ уже в стадии СПИДа. К слову, многие часто путают СПИД и ВИЧ и считают эти понятия тождественными. В действительности разница состоит в том, что СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда уже происходит снижение иммунитета.

© РИА Новости / Сергей Венявский К заблуждениям можно отнести и то, что лечение от вируса иммунодефицита стоит заоблачных денег © РИА Новости / Сергей Венявский К заблуждениям можно отнести и то, что лечение от вируса иммунодефицита стоит заоблачных денег

К заблуждениям можно отнести и то, что лечение от вируса иммунодефицита стоит заоблачных денег. Следует знать, что лекарства для лечения выдают бесплатно, однако если возникает необходимость самостоятельной закупки, то стоимость начинается от 2000 рублей на месяц.

"Когда говорят что лечение очень дорогое, то это не так. Конечно, самые современные схемы достигают 25 000 рублей на месяц и больше, но это не обязательно", — рассказала Екатерина Степанова.

Много домыслов вызывает и процедура анализов на ВИЧ. Существует ошибочное мнение, что тест на ВИЧ может не показывать наличие вируса чуть ли не несколько лет. Эти сроки сильно завышены, современные исследования показывают точный результат уже через несколько недель после попадания вируса в организм.

"Современные тесты показывают ВИЧ уже через три-шесть недель после инфицирования. Самое позднее — 12 недель. Потом можно быть спокойным, если не возникло новых опасных ситуаций", — сказала Екатерина Степанова.

Какая ситуация с ВИЧ в России?



По последним данным, темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился в два раза, об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции (в среднем это было на 10-12% в год), принимаемые меры позволили уже в 2016 году снизить темп прироста новых случаев практически в два раза", — сказала Скворцова на форуме для специалистов по лечению и профилактике ВИЧ-инфекции

© РИА Новости / Павел Лисицын Современные исследования показывают точный результат уже через несколько недель после попадания вируса в организм © РИА Новости / Павел Лисицын Современные исследования показывают точный результат уже через несколько недель после попадания вируса в организм

По словам министра, в настоящее время на территории РФ зарегистрировано около 30 международных непатентованных наименований для лечения ВИЧ-инфекции, препараты производятся на 16 площадках.

Ранее в 2016 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа.